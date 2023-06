En menos de tres meses el coordinador de la campaña de Gustavo Petro en la Costa, Máximo Noriega, ha tenido que salir a la prensa a dar explicaciones sobre los manejos que se le dieron a los dineros y donaciones que se recibieron en esa región del país para elegir al presidente Gustavo Petro.



Primero, fue por su mención en los chats de Days Vásquez, la exnuera del presidente quien aseguró que a través de él se habría movido dinero en efectivo, supuestamente proveniente de dos fuentes aún por verificar: Samuel Santander Lopesierra, el hombre Marlboro, y Alfonso el 'Turco' Hilsaca.

Máximo Noriega ha acompañado los procesos políticos de Gustavo Petro en el Caribe colombiano. Foto: Tomada de las redes sociales

En ese momento Noriega le atribuyó los señalamientos a una pelea de pareja entre la exnuera de Petro y su hijo mayor, un caso que está bajo investigación por solicitud del propio Presidente.



Y ahora tuvo que volver a salir a dar su versión sobre el manejo de los dineros para la campaña en primera y segunda vuelta.

Apoyo logístico

Euclides Torres, empresario barranquillero, cabeza del clan Torres. Foto: Archivo particular

Noriega empezó por negar que -como lo asegura Benedetti en sus audios hayan ingresado 15 mil millones de pesos a la campaña- y aseguró que todo se manejó desde Bogotá.



"A mí me parece completamente descabellado 15 mil millones de pesos. Decir que Maduro financió o que, de alguna forma, la campaña permitió recursos, también obedece a una cosa estrambótica que no obedece a la realidad", afirmó Noriega



Respecto a la participación del llamado clan Torres, cercano a Benedetti y hoy contratistas del Estado, el excoordinador de campaña descartó giros.



"Ellos hicieron presencia política, pero que hayan participado en la financiación o en el manejo administrativo o financiero, no había posibilidad porque aquí no se manejó ese tema de orden administrativo, había una coordinación política”, dijo Noriega. También dijo que solo habían apoyado en temas logísticos sin dar mayores detalles.

Armando Benedetti tocó temas hasta de la DEA Foto: Twitter @AABenedetti - iStock

Y advirtió que el exembajador Benedetti deberá aclarar ante las autoridades los audios revelados y el supuesto manejo de esos 15 mil millones de pesos.



EL TIEMPO le ha dejado varios mensajes a Ricardo Roa, exgerente de la campaña Petro Presidente y hoy cabeza de Ecopetrol para conocer los señalamientos de Benedetti, pero no ha respondido.



Benedetti dijo que él "sabía lo de Nicolás Petro". Noriega aspira a ser la ficha del Pacto Histórico para la gobernación del Atlántico y aparece como aportante a la campaña de Nicolás Petro a la asamblea de ese departamento.

Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Foto: Naturgas

La trayectoria política de Noriega ha tomado notoriedad en los últimos años dada su cercanía con las filas del Pacto Histórico y en las últimas semanas se le ha visto de correría por varios municipios del departamento.



Noriega, quien fue secretario del IDRD de la Alcaldía de Petro en Bogotá, coordinó su campaña en el Caribe en 2010.

UNIDAD INVESTIGATIVA

