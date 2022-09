La Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de enviarle a la Fiscalía la indagación preliminar contra el exsenador y nuevo embajador de Colombia en Venezuela, Amando Benedetti, por supuestas chuzadas ilegales.



Alegando que la Sala Especial de Instrucción perdió competencia, el magistrado Héctor Alarcón advirtió que no se halló nexo de las presuntas conductas con su actividad congresual o con su UTL.

El magistrado Héctor Alarcón, presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, envió el proceso al despacho del fiscal general Francisco Barbosa. Foto: Fiscalía General

Se allegó copia de evidencia documental y digital relacionada con interceptaciones ilegales y seguimientos al hijo de Lombana, con datos de cuentas; y mensajes entre Madero y el aforado". FACEBOOK

“Aquí lo que se evidenciaría como hipótesis es una motivación personal de Benedetti como particular, con la cual quería tomar venganza contra el abogado Jaime Lombana o como él mismo lo dijo a (Juan Carlos) Madero y este lo declaró (ante la Fiscalía): ‘Yo lo que quiero es joderlo’. O como lo refirió Jorge Salinas, que lo que el exsenador quería era “buscar algún talón de Aquiles de Lombana para desprestigiarlo”, anota el auto del magistrado.



Y agrega que “a la investigación se allegó copia de evidencia documental y digital relacionada con las interceptaciones ilegales y seguimientos al hijo de Lombana con datos de cuentas bancarias en el exterior; y mensajes de WhatsApp entre Madero Mendieta y el aforado sobre las mencionadas interceptaciones”.

Armando Benedetti negó haber pedido que se interceptara ilegalmente al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez y a su esposa. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

Según el documento, el material fue sometido a análisis técnico según el cual la gestión al margen de la ley encomendada por Amando Benedetti, probablemente si ocurrió. Foto: EL TIEMPO

Y se añade que, ante la Fiscalía, “Madero dijo que el congresista en cuestión les encargó investigar otros números, que correspondían a los del fiscal de la época, Néstor Humberto Martínez, y su esposa”.



En otro aparte del documento se señala: "A la investigación se allegó igualmente copia de la evidencia documental y digital relacionada con las interceptaciones ilegales, los seguimientos a un menor (el hijo del abogado Lombana Villalba), los datos sobre cuentas bancarias del mencionado profesional en el exterior, y mensajes de WhatsApp efectuados entre Juan Carlos Madero Mendieta y el aforado relacionados con las señaladas interceptaciones, material que fue sometido al análisis técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, aspecto sobre el cual se rindió el correspondiente informe (fls. 168-260 c. original 3), que pone al descubierto que la gestión al margen de la ley que fue encomendada por el entonces senador BENEDETTI VILLANEDA a la organización liderada por el Cr (r.) Jorge Humberto Salinas, de la que hacían parte Juan Carlos Madero Mendieta y Marialicia Pinzón Montenegro, entre otros, posiblemente sí ocurrió.

En su momento, el actual embajador Benedetti fue enfático en que no conocía ni a Salinas ni a Madero.



“No se me podría pasar por la cabeza interceptar al Fiscal General. Sería estúpido”, dijo en una rueda de prensa.



Y agregó que él es la víctima por las denuncias que hizo sobre el caso Odebrecht.



Ahora el caso está en el despacho del fiscal general, Francisco Barbosa.

