Para la mañana de este viernes, 23 de junio, el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, está citado a audiencia de declaración jurada para que precise y explique las afirmaciones lanzadas en unos audios con relación al presunto ingreso irregular de 15 mil millones a la campaña Petro Presidente.



(Lo invitamos a leer: ¿Armando Benedetti puede ser conducido con policías si no asiste a las audiencias?)



Aunque el exdiplimático manifestó no haber recibido la citación, EL TIEMPO estableció que se presentará a la diligencia en compañía de su abogado.

Facebook Twitter Linkedin

Armando Bendetti y Gustavo Petro. Foto: Archivo particular

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la carta de Armando Benedetti al fiscal Francisco Barbosa. Foto: EL TIEMPO

Este diario contactó al apoderado de Benedetti, el penalista Daniel Benavides, quien en efecto, manifestó que asistirán a la citación, pero que Benedetti se acogerá a su derecho constitucional a guardar silencio.



Además, aseguró que en las próximas horas radicará una carta dirigida al fiscal general Francisco Barbosa diciendo que no han recibido las citaciones a la diligencia.



(Le puede interesar: Lo que Laura Sarabia dijo en la Fiscalía que llevaba en la maleta que le saquearon)



"De forma respetuosa me dirijo a usted para manifestarle que, si bien estoy atento a los llamados que me hace la administración de justicia, de cara a la entrevista programada para el día de hoy 23 de junio de 2023, me acogeré a mi derecho fundamental a guardar silencio, previsto en el artículo 33 de la Constitución Nacional”, se lee en la carta dirigida al fiscal Barbosa.



Según el Reporte Coronell, en W Radio, el silencio de Benedetti es para no autoincriminarse.

La otra citación

Facebook Twitter Linkedin

Armando Benedetti. Foto: Presidencia, EL TIEMPO y AFP

Si bien, el exembajador estaba citado ayer en la Procuraduría regional de Barranquilla, para que hablara dentro del caso que se le sigue a Nicolás Petro, el hijo mayor del Presidente de la República, Benedetti no se presentó.



El caso tiene que ver con un audio en el que se le escucha decir al exdiplomático que tiene indicios sobre el caso que se le sigue al diputado del Atlántico.



(Además: Coronel Dávila: su ayudante lo alcanzó a ver poco antes del disparo y manipuló el arma)



“Yo tengo unos indicios por lo de Nicolás. Yo siempre he tenido unos indicios muy graves de lo que estaba pasando. Cuando sale la denuncia contra él, yo empiezo como a armar el rompecabezas, viajo a Cartagena, la semana siguiente, y pregunto qué fue lo que pasó y me echaron unos cuentos”, dijo el exembajador en entrevista con la Revista Semana.

EL TIEMPO estableció que el Benedetti será llamado por segunda vez a la diligencia de declaración jurada en la Procuraduría.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Fuentes cercanas al caso le dijeron a este diario que de no asistir a este segundo llamado, Benedetti será conducido por policías hasta las instalaciones del ente de control para que se efectúe la declaración.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook