Desde la semana pasada viene circulando la versión desde fuentes del gobierno

de que Armando Benedetti, saliente embajador de Colombia en Venezuela, sigue en contacto con altas fuentes del gobierno y habría obtenido un privilegio final, así como que se estaría buscando un nuevo cargo para Laura Sarabia, exjefe de gabinete del presidente Gustavo Petro.



Versiones aseguran que Benedetti habría obtenido una extensión de su calidad de diplomático colombiano, con fuero legal incluido.

Esto último impediría que los procesos en su contra regresen a la Corte Suprema de Justicia y que el alto tribunal no pueda avanzar en la indagación que le acaba de abrir por presunta compra de votos.



Desde el viernes pasado, EL TIEMPO elevó oficialmente la pregunta a la Cancillería sobre la extensión de la función diplomática de Benedetti y allí negaron enfáticamente la medida.

La respuesta de la Cancillería

"Su renuncia quedó en firme desde el día que se la aceptaron", aseguraron desde la Cancillería a este diario, y manifestaron también que "si no es embajador no tiene fuero diplomático".



EL TIEMPO también le preguntó a su abogado, David Benavides, quien manifestó que no estaba enterado.

A inicios de mes, la propia Cancillería, a través de su cuenta de Twitter, informó que Venezuela había aceptado el beneplácito para la designación de Milton Rengifo Hernández como Embajador en el vecino país.





Pero la designación Rengifo Hernández suscitó un revuelo en la Cancillería: su historial en redes sociales no cayó bien en varios sectores del Gobierno y la oposición de Venezuela y de inmediato comenzaron a circular las viejas opiniones del nuevo embajador en su cuenta de Twitter en las que criticaba el modo de gobierno de Nicolás Maduro.



Sin embargo, tras ese episodio, la Cancillería señaló que la designación "seguía firme" para desempeñar el cargo como embajador.

