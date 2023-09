El exsenador y exembajador Armando Benedetti hizo este jueves, 21 de septiembre su reaparición ante la Corte Suprema de Justicia que lo citó a indagatoria dentro de uno de los procesos que se sigue en su contra.



Esta vez, la diligencia estuvo vinculada al expediente abierto por la Sala de Instrucción, en un proceso formal que se abrió en su contra por la presunta comisión del delito de concusión. Según versiones, habría exigido dinero, en 2010, para que la Fiduprevisora les desembolsara el pago de derechos pensionales a docentes de Córdoba.

A la salida de la diligencia, Benedetti dijo que existen dos declaraciones en donde un supuesto testigo asegura que le iban a conceder un principio de oportunidad y que no se lo dieron porque no declaró en su contra.



“Hay una supuesta persona que había echado unos cuentos míos, pero nunca había declarado en contra mía. Lo único que hay son dos declaraciones donde dice, la primera, me iban a ayudar con un principio de oportunidad, no lo hicieron porque no hablé mal de Benedetti. Después dice que fue Daniel Hernández y el fiscal Parada (estamos hablando del bandido de Hernández) que fueron allá a decir que hablaran mal en contra mía”, dijo Benedetti al salir de la Corte.



EL TIEMPO se comunicó con el fiscal Hernández quien le recordó a Benedetti que, en 2019, él ya había sacado ese mismo argumento y no le prosperó.

Armando Benedetti , ex embajador en Venezuela, a la salida de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

La compulsa y la nueva denuncia

Hernández le envió a este diario copia de una investigación en su contra que le fue archivada por esos señalamientos. Y, por el contrario, se compulsaron copias para que se investigara a Benedetti por las afirmaciones hechas.



Según el documento, Benedetti formuló denuncia contra Hernández, en julio de 2018, por los mismos supuestos hechos que narró este jueves.



"A partir de la declaración que habría rendido el señor Álvaro Enrique Burgos del Toro, dentro de la indagación que se adelanta en la Corte Suprema, se desprende de las declaraciones primigenias que este habría ofrecido, en las cuales se habrían incluido manifestaciones incriminatorias en contra de Benedetti, eran producto de la 'manipulación de la que había sido objeto por parte del fiscal Daniel Hernández Martínez, quien acudió personalmente al establecimiento carcelario donde se encuentra recluido", se lee en la denuncia interpuesta por Benedetti.



Sin embargo, esta se archivó a favor del fiscal Hernández e incluso se compulsaron copias para que se investigara al exsenador por falsa denuncia.

Esta es la decisión que favoreció al fiscal Hernández. Foto: EL TIEMPO

La decisión y la nueva denuncia

Jorge Hernán Díaz Soto, nuevo magistrado. Foto: Corte Suprema de Justicia y EL TIEMPO

La decisión señala que no existieron los supuestos actos arbitrarios e injustos que Benedetti le imputó al fiscal Daniel Hernández.



Además, dice que Benedetti soportó su denuncia en afirmaciones que los implicados habrían dado ante la Corte Suprema: "Pero al examinar el contenido de esas declaraciones distan de los que el señor Benedetti expuso en su denuncia".



Por eso, se compulsaron copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para lo que considere. La decisión está firmada por el entonces fiscal delegado ante la Corte Hernán Díaz Soto, nuevo magistrado de ese alto tribunal.



Por eso, el fiscal Hernández le anticipó a EL TIEMPO que denunciará por injuria y calumnia a Benedetti.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

