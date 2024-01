Ariel Ávila responde si nombramiento de su esposa lo silenciará en el Senado

Carlos Ramón González, cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), acaba de nombrar a la esposa de uno de los senadores de la Alianza Verde, más críticos del Gobierno de Gustavo Petro.



(Lo invitamos a leer: Ecopetrol: Roa pone en conocimiento de junta compra de apartamento ligado a petrolero)La nueva jefe de la Oficina de Relacionamiento Ciudadano del Dapre, es la politóloga Magda Paola Núñez Gantiva.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Ramón González, nuevo director del Dapre. Foto: Alianza Verde

La esposa de Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, quien ha sido crítico con las políticas del gobierno, especialmente en temas de orden público y en proyectos polémicos que ahora harán tránsito en el Senado.



(Le puede interesar: Denuncian supuestas amenazas a juez que ordenó libertad de Arturo Char)



La llegada de la esposa del senador desató interrogantes al rol que desempeñará Ávila con una supuesta cuota en el alto gobierno, designada por quien fuera uno de los presidentes de su colectividad, Carlos Ramón González.

Facebook Twitter Linkedin

Magda Núñez y Ariel Ávila. Foto: Archivo particular

En algunos sectores han visto el nombramiento como un acercamiento del Gobierno con un senador crítico y con una colectividad que está dividida frente al apoyo a la actual administración.



(También: Estas son las cartas denunciando a Hollman Morris por acoso en RTVC)



EL TIEMPO se comunicó con el senador Ávila y le preguntó si se puede considerar que el nombramiento de su esposa es una cuota que le asignó el gobierno y si lo va a silenciar frente a los proyectos que se discutirán en el senado -como el de la salud- y a los problemas de orden público.

'No es cuota mía'

Facebook Twitter Linkedin

Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde. Foto: Prensa Ariel Ávila

"Ella tiene más contactos políticos que yo. De hecho, sabía que este momento iba a llegar porque ella ya había rechazado dos propuestas de llegar al Gobierno", aseguró Ávila.



Y agregó: "Su llegada no va a silenciar mis críticas. Tal vez no me crean, pero eso se verá reflejado en los siguientes meses".



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Ávila añadió que la conexión con un senador relevante no se puede ocultar y que el Gobierno está llamando a gente capacitada de todas partes, experta en ejecución, un campo en el que se ha desempeñado su esposa.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook