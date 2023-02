En el despacho del senador de la Alianza Verde Ariel Ávila, hay una carta remitida por narcotraficantes que permanecen recluidos en el pabellón 8 y 9 de extraditables de cárcel La Picota, en Bogotá.



EL TIEMPO estableció en exclusiva que esta fue redactada después de analizar el articulado de la llamada ley de sujeción y desmantelamiento de organizaciones criminales.

Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, es otro de los ponentes del proyecto de ley. Foto: Ministerio del Interior

Voceros y abogados de extraditables han manifestado su desconcierto porque en el proyecto de ley se dejó por fuera la oferta según la cual, extraditable que coopere no sería enviado a Estados Unidos o al país que lo requiriera.



Por eso, decidieron enviarle la carta a Ávila, uno de los tres ponentes del proyecto de ley junto con Iván Cepeda y Alirio Uribe.



EL TIEMPO se comunicó con el senador Ávila quien manifestó que no conoce oficialmente el documento: "A mi oficina llegan muchas comunicaciones y videos al igual que a los senadores Cepeda y Uribe. Pero tenemos una línea de conducta muy clara”.



Según los extraditables en la carta se está planeando una especie de tercería para que se les abra camino en la ley de sometimiento. Entre otros puntos se menciona desde una transición de las economías ilegales hasta aportes a la verdad.

El comisionado de Paz, Danilo Rueda. Foto: Ernesto Mastrascusa. EFE

El ministro de Justicia, Néstor Osuna. Foto: Twitter Minjusticia

Al respecto, en diálogo con EL TIEMPO, el senador Ávila fue enfático en que hay cuatro puntos claros en el trámite de esta iniciativa.



El primero de ellos, es que el tratado de extradición no se va a tocar y que es un tema que le compete al ejecutivo.



El segundo punto, señaló el senador, es que el articulado es una oferta de sujeción, no una negociación: "Así lo dejó claro el ministro de Justicia (Néstor Osuna) en la rueda de prensa".



El tercer punto es que todo se dejó en manos de la justicia ordinaria: no hay ni nuevos jueces ni nuevos procedimientos.



Y el cuarto punto es que el comisionado de Paz, Danilo Rueda, es el único autorizado por el presidente Gustavo Petro para hacer estos acercamientos.



Por eso, la carta de los extraditables será redireccionada a la oficina de Danilo Rueda.

¿Qué están ofreciendo?

Extraditables aseguran que, por su participación y conocimiento en el conflicto colombiano, son un actor fundamental en el logro de la paz. FACEBOOK

En la carta los extraditables aseguran que, por su participación y conocimiento en el conflicto colombiano, son un actor fundamental en el logro de la paz.



Además, que entre los factores de violencia están las economías ilegales, el microtráfico, el narcotráfico, la desigualdad social y económica, entre otros aspectos. Por eso, están buscando tender un puente para ser escuchados.



Plantean una etapa de acercamiento, otra de acompañamiento y una última de consolidación.



La carta se conoce en momentos en los que EL TIEMPO reveló que Estados Unidos tiene evidencia de pagos que se hicieron por parte de extraditables para lograr un cupo en la 'paz total'.

