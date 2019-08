Arias no apelaría el fallo que da vía libre a su extradición

El exministro de Agricultura del gobierno Uribe, Andrés Felipe Arias, se jugó una de sus últimas cartas para no ser extraditado a Colombia, y perdió.



En efecto, la corte de apelaciones número 11 del Distrito Sur de Florida le negó este lunes un recurso de habeas corpus con el cual pretendía bloquear su extradición a Colombia, que lo requiere para que pague 17 años por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

Y allegados a su defensa aseguraron que aunque les queda la apelación ante la Corte Suprema, Arias dijo que no se usara ese recurso: “Esperará a que surta efecto un nuevo pedido a la Casa Blanca para que apruebe el asilo y si no pasa, nada, sería extraditado”.



EL TIEMPO tuvo acceso al fallo; allí, Arias y sus abogados siguieron insistiendo en que, en 1986, la Corte Suprema había declarado inconstitucional el tratado de extradición entre Estados Unidos y Colombia, y que actualmente no está vigente.

Además, que no existía evidencia suficiente de los cargos por los cuales lo habían condenado: peculado en favor de terceros y celebración ilegal de contratos.

“Se recolectaron en una corte corrupta y parcializada”, dice su defensa. Y agrega que esos dos delitos no existen en el ordenamiento legal de Estados Unidos.

Todo denegado

Pero, en el fallo, la Corte es clara en que sí existe tratado de extradición entre ambos países y si bien admiten el pronunciamiento sobre su inconstitucionalidad, asegura que en la práctica tiene todo el vigor.



Asimismo, conceptúan que la celebración indebida de contratos estatales sí viola la ley federal y es calificada como una ofensa que clasifica entre las conductas por las cuales se extradita a un ciudadano.

En el fallo no se acepta que la evidencia contra Arias (en Agro Ingreso Seguro) fuera recogida por una corte corrupta y parcializada FACEBOOK

TWITTER

También desestima la afirmación de que la Corte que recogió la evidencia contra Arias es parcializada y corrupta.



Al final le advierten a la defensa de Arias que dirija cualquier queja al Poder Ejecutivo, lo que en la práctica significa que la suerte de Arias quedó en manos de la Fiscalía (Departamento de Justicia).



El nuevo fallo se une al de febrero, en el cual ya se advirtió que se cumplen todos los requisitos para su envío a Colombia. Y se descarta que el exministro corra peligro con su extradición.



De inmediato, la esposa de Arias anunció que acudirá al presidente Trump para que se siga adelante con el proceso de asilo que Arias inició desde su llegada a ese país. Para ello, comenzó una campaña en la que pide que quienes crean en su inocencia le escriban a la Casa Blanca solicitando que firme el asilo. Esa sería su última carta.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

Twitter: @Uinvestigativa