Apoderado de Thomas Greg habla de 'cercanía' con subalterno de Martha Lucía Zamora

A la investigación por las presuntas irregularidades en los dos procesos licitatorios que ha emprendido la Cancillería, para adjudicar el millonario contrato para el suministro de visas y de pasaportes, se le están sumando nuevos hechos que los organismos de control van a entrar a verificar.



(Lo invitamos a leer: Procuraduría busca video clave sobre pasaportes en Cancillería)



El más reciente está relacionado con un audio que se filtró de la audiencia reservada del comité de conciliación de la Cancillería.

Facebook Twitter Linkedin

Silvia Carrizosa, jefe de talento humano de Cancillería. Foto: Néstor Gómez - CEET

Tal como lo anticipó EL TIEMPO, la Procuraduría hizo una inspección el lunes 11 de diciembre que incluyó la obtención de copia del video en el que quedó consignado un enfrentamiento entre Silvia Carrizosas, jefe de Talento Humano de la Cancillería y el abogado Germán Calderón España, contratado por la entidad.



Después de que Zamora señaló la debilidad jurídica de la resolución que firmó Álvaro Leyva, en la que se declaró desierta la primera licitación de pasaportes, Carrizosa le exigió a Calderón España que planteara la postura de la cancillería.



(Le puede interesar: Novia del exfutbolista de Santa Fe también fue capturada en Miami ¿De quién se trata?)



Y al no obtener respuesta de Calderón, quien adujo que tenía que revisar todo el expediente, la jefe de talento humano pidió que le quitaran el contrato como apoderado.

El audio filtrado

Facebook Twitter Linkedin

Germán Calderón España, abogado. Foto: Archivo particular

Calderón España le dijo a EL TIEMPO que él no participó en la elaboración de dicha resolución y que cuenta con el total respaldo del canciller Álvaro Leyva.



Lo cierto es que todos los miembros del comité incluido, Juan Carlos Losada, jefe de asuntos jurídicos internacionales de la Cancillería, votaron a favor de que se buscara una conciliación con la firma Thomas Greg, que anunció una demanda por 117 mil millones pesos porque no le entregaron el contrato de los pasaportes, a pesar de haber obtenido la máxima calificación y de haber cumplido requisitos de ley.



(También: Pasaportes: lo que dijo Martha Zamora de la cita en París del hijo del canciller Leyva)



Pero ahora, los focos están puestos en la filtración de un audio de esa misma audiencia del comité de conciliación de la Cancillería que supuestamente era reservada.

Facebook Twitter Linkedin

César Méndez, director técnico de la Agencia Jurídica del Estado. Foto: Archivo particular

Este, que ya circula en varios medios, recoge apartes de una intervención de Martha Lucía Zamora, en la que se asegura: "En ese momento, el doctor César me comentó su relación de trabajo, de amistad, de haber sido profesores o compañeros de universidad con el doctor Juan Pablo Estrada. Lo expuso siempre desde el inicio y pues igual lo valoramos. Por razones obvias, no es una causal que le impida sustraer de sus funciones como director de Defensa Nacional”,



(Además: Denuncian a Minhacienda y a su equipo por error en pago de nómina del Estado)



El funcionario al que se refiere Zamora es César Méndez, quien participó y expuso el estudio en el que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado conceptúa que ante el daño jurídico y fiscal de una demanda, con alta probabilidad de que se pierda, era mejor buscar un arreglo extrajudicial.

Habla Estrada

Facebook Twitter Linkedin

Martha Lucía Zamora. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO buscó al abogado de Thomas Greg, para preguntarle por la supuesta cercanía con César Méndez y aseguró que ignora el contexto en que el que Zamora hizo esas manifestaciones, que para él no son exactas.



"No soy amigo de Cesar Méndez. No he tenido con él nada distinto que una relación profesional, por cuenta de procesos en que he defendido los intereses del Estado. Jamás me he reunido con él fuera de la Agencia. Reuniones todas oficiales en presencia de mis clientes -entidades del Estado-. Lo he visto por fuera solo en foros y congresos de contratación. Eso no es tener cercanía. No somos compañeros de curso ni hemos trabajado juntos en nada distinto que sus labores como funcionario de la agencia y las mías como defensor del Estado", aseguró Estrada.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Por su parte, Martha Lucía Zamora aseguró a través de sus redes: "¿Acaso se han preguntado por qué el Doctor Losada nunca se refirió a la amistad de años con el Canciller y su hijo, o que su defensor había sido el hoy apoderado de la Cancillería?".

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook