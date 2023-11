Las fotos en pareja con las que buscan condena de cirujano por violencia intrafamiliar

Hace 3 años, el exjefe de cirugía de una reputada fundación cardiovascular de Bucaramanga, Antonio Figueredo, fue denunciado por la también médica María Paula Pizarro de propinarle una golpiza llegando a un motel de la ciudad.



El episodio trascendió luego de que, el 12 de noviembre de 2021, la profesional denunció que mantenía una relación sentimental con el médico y narró que la agresión verbal y física se había registrado siete días atrás, luego de que la pareja saliera de una discoteca rumbo a un establecimiento

¿Violencia intrafamiliar?

En las audiencias el cirujano ha sido enfático que su relación era casual y no estable. Foto: EL TIEMPO

Inicialmente, la denuncia fue presentada por lesiones personales y por un presunto abuso sexual. Un examen médico señaló que la médica resultó con un tímpano roto, fractura de tres dientes y ocho días de incapacidad.



Pero ahora se está pidiendo que al cirujano Figueredo se le juzgue por violencia intrafamiliar y delitos sexuales, dos conductas que le significarían un aumento considerable de su condena, de llegar a ser encontrado culpable.

La defensa y 'los encuentros clandestinos'

Antonio Figueredo dijo bajo juramento que no recordaba haber salido a montar en bicicleta con Pizarro. Foto: Archivo particular

Bajo juramento

La defensa de Pizarro Busca demostrar que la relación no era casual y solo en moteles. Foto: Archivo particular

En las audiencias previas, que han sido de carácter público, el cirujano junto a su defensa han planteado varios argumentos a su favor.



Un de estos es que las agresiones fueron mutuas, dentro de un caso de lesiones personales. De hecho, en una audiencia realizada a inicios este año, la defensa del conocido cirujano alegó un vencimiento de términos a favor de su cliente.



Para sustentar el tema de las lesiones personales y negar el de violencia intrafamiliar, en una última declaración Figueredo señaló bajo juramento que la relación que mantenía con la médica no era nada serio y que no iba más allá de lo sexual y casual.



Ante las preguntas realizadas de si junto a María Paula Pizarro mantenía una vida social durante su relación y si realizaban actividades como ir a misa, restaurantes o si compartió con el círculo social de ella, el cirujano señaló: “No señor, no teníamos vida social juntos”.

La declaración

El cirujano niega que hubiera una relación estable. Foto: Archivo particular

El cirujano dijo no recordar actividades conjuntas, como montar en bicicleta e ir a reuniones de familiares.



“Como manifesté anteriormente, los encuentros que habíamos tenido; los pocos encuentros que habíamos tenido, eran en un motel y era una situación de tipo clandestino. En ningún momento yo me había planteado la idea de ir a un lugar público y pensaba que María Paula tenía la misma idea”, dijo Figueredo.



Tampoco aceptó tener comunicación en las que no compartiera con la víctima: “No señora, en algún momento pudo haber algún mensaje. Pero esto era absolutamente irregular (…) los periodos de tiempo en los que yo puede haberme comunicado con ella eran mínimos, en alguna vez pudo haber algún saludo, pero pues esto no tenía una frecuencia importante”.

Las fotos y los chats

Las fotos de los encuentros sociales, chats y vida en pareja fueron mostradas por la defensa de Pizarro en las audiencias. Foto: Archivo particular

Sin embargo, la defensa de la médica, en cabeza del penalista Jaime Lombana, exhibió en la audiencia pública una serie de fotografías con las que busca que se reconozca una relación estable entre ambos médicos que le abra pasó al delito de violencia intrafamiliar.



En estas imágenes (tomadas de las audiencias y que la defensa autorizó publicar), se les ve compartiendo incluso con familiares, en labores deportivas y hasta en el cumpleaños del médico Camilo Pizarro (padre de la víctima).



Y hay chats y reportes de videollamadas.



El juez del caso tendrá que definir si se constituye o no el delito de violencia intrafamiliar. Aunque extramatrimonial, la norma señala que cuando hay vocación de permanencia, se puede hablar de este tipo de violencia.



La audiencia de alegatos de conclusión de las partes está programada para el próximo 22 de noviembre. Hoy, Figueredo tiene libertad, pero lleva un brazalete electrónico y tiene prohibición de salir del área metropolitana de Bucaramanga y del país.

*"Las violencias de género muchas veces son difíciles de reconocer. Si usted o alguna mujer de su entorno, considera que ha sido víctima, comuníquese con la línea nacional 155. Las autoridades en todos sus niveles deben atender con urgencia cualquier denuncia o situación que pueda llegar a configurar una violencia de género, quiénes, además, deberán dar todas las garantías contra el/los denunciados o investigado(s)".

UNIDAD INVESTIGATIVA

