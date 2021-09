Las jugadas del detenido ‘Pitufo’ De Ávila con la mafia italiana

Desde el pasado 12 de septiembre, la policía italiana desató una cacería por las calles de la vieja Nápoles para localizar al histórico delantero de la Selección Colombia Anthony ‘el Pitufo’ de Ávila Charris.



Información confidencial señalaba que el exjugador del América de Cali, que en los 90 se convirtió en un ídolo en Colombia por sus gambetas, pases y goles, ingresó irregularmente a ese país, a pesar de tener vigente una orden de captura.

Esta es la primera imagen que se conoce de la captura de Anthony el ‘Pitufo’ de Ávila. Foto: Policía

El jugador se hospedó en un lujoso hotel de Nápoles. Foto: 123RF

Con algo de incredulidad, la policía empezó a verificar información según la cual el colombiano frecuentaba los alrededores de la catedral de la ciudad.



Decían que se le veía en compañía de un sujeto a quien catalogaban como un presunto miembro de una de las dos grandes y sanguinarias organizaciones mafiosas que controlan la zona: los herederos del clan del capo Edoardo Contini, alias ‘Cara de ángel’ o ‘el Romano’, y los Buoberba.



Según medios locales, el samario se movía en una moto scooter y se hospedaba en una lujosa habitación de un hotel, ubicado en el Borgo Sant’Antonio Abate, que alguien le había reservado con varias semanas de anticipación.

Edoardo Contini, capo de la Camorra italiana. Foto: Archivo particular

Esos datos, sumados al hecho de que el exjugador figuraba en la lista de fugitivos de la justicia italiana, desde 2004, por un viejo caso de narcotráfico, llevaron a las autoridades a ordenar su captura inmediata, bajo el riesgo de que se les volviera a escapar.



La tarde del miércoles 22 de septiembre ‘el Pitufo’ fue esposado saliendo de un café, ubicado en la calle de Piazza Enrico De Nicola, en el corazón de Nápoles.



Vistiendo una camiseta deportiva, al parecer del América de Cali, fue subido a una patrulla antes de que alcanzara a hacer una última llamada por celular.

El periplo

Y aunque inicialmente aseguró, con tranquilidad, que había llegado a Italia en plan de turista, en un vuelo internacional que aterrizó en Fiumicino, el aeropuerto de Roma, la policía estableció en minutos que mentía.



En efecto, se comprobó que ni siquiera aparece en los listados de migración italiana.



Además, cuando se le pidió su pasaporte, dijo que no lo llevaba consigo y se identificó únicamente con un documento que lo acreditaba como ciudadano colombiano.

Anthony 'el Pitufo' De Ávila Foto: CEET

Ya en la comisaría, el otrora brillante artillero del equipo escarlata hizo un abrupto cambio de versión que llamó la atención de las autoridades.



Dijo que había entrado a Italia, vía terrestre, después de visitar algunos lugares en España, lo que significaba que pasó un par de días en Francia.



Lo que hasta ahora se ha podido verificar es que, a principios de agosto, se encontraba en el puerto de Ámsterdam (Holanda).

Estoy sentado en un bordillo. En un barrio que se llama Burmester (...), puro turco, zona de mercancías, de negocios, de todo, negocios de toda índole FACEBOOK

TWITTER

Su ingreso quedó registrado e incluso grabó un video en el que dijo que andaba en un café, esperando a su tía, la Nena Charris.



“Hola, amigos, ¿cómo están? Acá desde Holanda. Estoy en Ámsterdam. Estoy sentado en un bordillo. En un barrio que se llama Burmester (...), puro turco, zona de mercancías, de negocios, de todo, negocios de toda índole”, dice el exdelantero.



Y añade: “Estoy esperando a la tía Nena Charris, que está haciendo unas vueltas donde la hermana, y yo me senté aquí a disfrutar del panorama, del oxígeno que nos da Dios en todas partes del mundo (...) Uno no es nada en la vida. Lo material no sirve, vale el ser humano. Puedes tener millones y millones, los carros que tú quieras, las mujeres que tú quieras. La lealtad y la espiritualidad es lo importante. Aquí sentado en este bordillo soy feliz”.

¿Un malentendido?

Sus allegados aseguran que viajó a Italia acompañando a unas jóvenes promesas del fútbol, en busca de oportunidades deportivas FACEBOOK

TWITTER

Ahora, sus allegados aseguran que viajó a Italia acompañando a unas jóvenes promesas del fútbol, en busca de oportunidades deportivas.



Además, le aseguraron a EL TIEMPO que viajó por temas laborales con una constructora que opera en Italia.



Lo que nadie se explica es cómo pasó los puestos fronterizos, teniendo una orden de captura vigente por una investigación de 2004.



Tampoco se conoce la versión final de De Ávila de por qué regresó a Italia y si sabía o no que tenía el título de prófugo de la justicia desde hacía más de 17 años.

Miguel Rodriguez Orejuela narcotraficante colombiano. Foto: Archivo / EL TIEMPO

En esa época se estableció que el entonces futbolista profesional hacía parte de una supuesta red de tráfico internacional de drogas, vinculada al clan Buoberba, que sigue operando en Nápoles y Génova y que ingresa la cocaína por el puerto de Ámsterdam.



De hecho, alcanzó a estar detenido y luego, simplemente, se fue de Italia.



De Ávila regresó a Colombia a seguir jugando e incluso abrió, primero, una cevichería, y luego una pizzería.



En 2013, trabajó como veedor de talentos para las reservas del equipo América y últimamente estaba dedicado a promover su propia marca de vinos y a la venta de camisetas deportivas, como la que llevaba el día de su detención.



En ese momento, el caso no tuvo trascendencia, porque no se emitió circular roja de la Interpol. Incluso, nunca se supo si el proceso en su contra estuvo o no ligado a sus nexos con el cartel de Cali, dueño de sus derechos deportivos, en los 90.

¿Qué le espera?

Gilberto Rodríguez Orejuela quedará libre en 2030, cuando cumple 90 años. Foto: AFP

Aún está en la retina de muchos el día en que el jugador les dedicó un gol a Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, capos de ese cartel, en plenas eliminatorias para el Mundial de Francia 1998.



“No le tengo miedo a lo que puedan pensar en Estados Unidos por esta dedicatoria", dijo en ese momento.



Y añadió. "Si cometí un error, Dios me juzgará y yo aceptaré el castigo. Me acordé de ellos por unos consejos que me dieron cuando tenía 19 años y quise compartir la alegría de mi corazón con personas que ahora están pasando por un mal momento”, dijo De Ávila.

Por ahora, aún no se conoce la ampliación de versión que ‘el Pitufo’ ya rindió; y si pudo probar lo del acompañamiento a jóvenes figuras y su tema laboral.



Lo concreto es que, más allá de sus supuestos encuentros con la mafia –que nadie ha probado–, debe saldar 12 años de cárcel. De hecho, ya le fue asignado un abogado de oficio que evalúa si cabe o no algún recurso para hacerle el quite a la larga condena, que terminaría de cumplir a los 70 años de edad.

Anthony el ‘Pitufo’ de Ávila permanece preso en Nápoles. Foto: Policía

La familia anunció un pronunciamiento sobre el caso y no se descarta que lo apoye con un defensor privado. Además, excompañeros lo han salido a respaldar.



“Lamentable noticia, es algo que está por esclarecerse. Y si es así, quién sabe qué situación lo llevaría a eso. Uno no quiere que a un amigo le suceda un inconveniente de esa magnitud”, aseguró Víctor Lugo, exjugador del América de Cali.

Y el exfutbolista Elkin Congote agregó: “Con Anthony no teníamos mucho contacto. Pero hoy le deseamos lo mejor, que pueda resolver el problema porque su familia lo necesita. No sabemos cuál es la situación, porque eso lleva un tiempo y a él lo dejaron libre (en 2004) después de tres días. Lo importante es que se encomiende a Dios y resuelva ese caso de tantos años”.

Los otros cracs en líos

– John Viáfara, exjugador del Once Caldas y de la Selección Colombia, fue capturado con fines de extradición, por solicitud de una corte de Texas, por hechos registrados entre 2008 y 2018. Según la DEA, el jugador hace parte de una red de narcotraficantes que mueve drogas a Centroamérica y Estados Unidos.



– Diego León Osorio, exjugador del Atlético Nacional, fue condenado por un juez de Rionegro (Antioquia) por narcotráfico. Osorio fue detenido cuando pretendía viajar a Madrid (España) con un kilo de cocaína.



– John Jiménez, exjugador del América de Cali, fue capturado por la Policía por presuntos nexos con una red delincuencial y la banda criminal ‘los Comba’. En 2018, una corte de Estados Unidos lo encontró culpable de participar en un sistema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, por el cual fue condenado a seis años de prisión.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET