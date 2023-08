De manera oficial, el pasado 3 de agosto y acudiendo a la asistencia mutua en materia de cooperación penal, la dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía le pidió a Venezuela confirmar la veracidad de una información que ha estado circulando en torno a la fiscal colombiana Angélica Monsalve.



EL TIEMPO conoció en primicia los documentos de la diligencia en la que Colombia solicita la existencia de una presunta orden de captura que, al parecer, cursa, en contra de Monsalve, que en el vecino país porta la cédula 15.856. 748.

Además, se preguntó oficialmente la vigencia de la orden de captura o si actualmente es requerida por alguna autoridad judicial o policial venezolana.



El documento, en manos de este diario, también pide establecer la autoridad que la requiere, el radicado de la investigación, los hechos objeto de la investigación, las partes intervinientes y el estado actual del proceso judicial.



Monsalve ha señalado en sus redes y a EL TIEMPO que el caso en Venezuela hace parte de un montaje en su contra por investigar a poderosos empresarios cercanos a la cúpula de la Fiscalía. Y así lo reiteró en una audiencia, el pasado viernes, dentro de una audiencia de imputación a dos empresarios dentro del llamado 'carrusel de blindados'.



EL TIEMPO estableció con fuentes oficiales que, tras el trámite diplomático, la respuesta a estos interrogantes ya está en Colombia.



En efecto, en un oficio de seis páginas, firmado por el fiscal provisorio nacional (con competencia en materia de cooperación penal internacional) Jesús O. Sánchez, se describe la situación del expediente de Monsalve quien lleva en Colombia casos como el del llamado 'Carrusel de blindados' (en donde fue recusada); y otro más contra los empresarios Ríos Velilla.

En esta parte del documento se habla de la denuncia interpuesta por Hamid Fazel. Foto: Captura de documento

El trámite y la respuesta

Se pudo verificar que sí existe orden de aprehensión vigente en contra de Angélica María Monsalve de Salazar, en fecha 25 de abril de 2014 fue presentado ante Juzgado 14 de Primera Instancia. FACEBOOK

Según el expediente, la fiscal 100 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, Liesel Paola Florez Mora es quien está requiriendo la información dentro de un expediente contra Monsalve por los presuntos delitos de prevaricato y fraude procesal.



"En ejecución de la Solicitud de Asistencia Mutua en Materia Penal Internacional, se obtuvieron la resulta de las siguientes diligencias:



1. En fecha 31 de julio de 2023, se libró Oficio N° 00-DAI-0821-2023, dirigido al Jefe de la Oficina de Enlace del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) a los fines de solicitar la identificación plena de la ciudadana Angélica María Monsalve de Salazar, identificada con la cédula de identidad N.° V-15.856.748, con la finalidad de que no exista duda sobre la identidad de la ciudadana de marras".



Tras la solicitud, se recibió correo electrónico en fecha 31 de julio de la Oficina de Enlace SAIME del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) donde se recibe planilla de identificación plena de Monsalve y tras pedir información sobre el proceso, esto fue lo que se encontró:

La fiscal Monsalve lleva el llamado carrusel de carros blindados. Foto: Archivo particular

Documento donde se detalla la existencia de una orden de captura contra la fiscal Monsalve. Foto: Captura de documento

"Se pudo verificar que si existe orden de aprehensión vigente en contra de la ciudadana Angélica María Monsalve de Salazar, siendo que en fecha 25 de abril de 2014 fue presentado ante Juzgado Décimo Cuarto (149) (sic) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, solicitud de medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana ampliamente identificada, por la presunta comisión de los delitos de hurto calificado y Estafa", señala el fiscal Sánchez.



Y añade: "En esta misma fecha el órgano jurisdicción en mención, acordó librar orden de aprehensión en contra de la ciudadana de marras, por encontrarse incursa en la presunta comisión de los delitos descritos".



La autoridad venezolana también señala que "se verificó la vigencia de la solicitud de Orden de Aprehensión, puesto que en fecha 04 de julio de 2016, se solicitó ante el Juzgado Décimo Cuarto (149) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, publicación de notificación roja de Interpol, en contra de la ciudadana in comento".

Los hechos

El embajador Milton Rengifo fue consultado por la fiscal Monsalve sobre su caso. Pero no obtuvo respuesta. Foto: EL TIEMPO

Sobre los hechos por los que se le investiga, la información oficial señala que, el 14 de noviembre del año 2012, se recibe denuncia remitida a través del sistema de distribución de la Fiscalía Superior de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, presentada por parte del ciudadano Hamid Fazel por la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida calificada, estafa y legitimación de capitales.



Por último, se hace constar que la investigación se encuentra en fase preparatoria de investigación, ya que existe vigente requisitoria por parte de las autoridades venezolanas contra Monsalve por la presunta comisión de los delitos de Hurto calificado y estafa.



"Al evidenciarse que los precedentes articulados responden a las peticiones realizadas por las autoridades de la República de Colombia, se considera que ha sido satisfecho el requerimiento solicitado y se procede a remitir el petitorio original en virtud de la ejecución total de la Solicitud de Asistencia sud examine", dice el fiscal Sánchez.

¿Qué dice Monsalve?

Certificación de antecedentes penales en Venezuela de la Fiscal Monsalve. Foto: Captura de documento

Para Monsalve, el proceso en Venezuela hace parte de los montajes en su contra.



En diálogo con EL TIEMPO, señaló hace un mes: "Un imputado mío, Martín Manjarrés, denunció que abogados le están pidiendo plata para mí y la Fiscalía movió su aparataje judicial contra mí, sin pruebas. También pidieron mi cabeza y están haciendo montajes judiciales en Venezuela".



Y hace unos minutos señaló que no ha sido notificada y que no cree en la Fiscalía.



"No he sido notificada por la Cancillería ni por la Fiscalía y yo en la Fiscalía no creo. Todo esto es una persecución en mi contra. Yo de hecho pedí información al embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo si había alguna solicitud, pero no me dijeron nada al respecto".



Y agregó: "Ese documento no tendría ninguna consecuencia porque si fuera real yo estuviera capturada desde 2012 o 2013, yo no me he estado escondiendo. De hecho a mí me hicieron un estudio de seguridad en la Fiscalía, eso es algo para enlodar a la fiscal".



Además, le envió a EL TIEMPO una certificación de la justicia venezolana en donde no registra antecedentes de ningún tipo.

Uno de los documentos suministrados por la Fiscal Monsalve. Foto: Captura de documento

"Si ese documento fuera oficial me debieron notificar de la embajada, incluso ese contenido puede tachado de falso porque sin apostilla la información puede ser falsa. En Venezuela le libran orden de captura a todo el mundo, pero yo no he cometido ningún delito", puntualizó Monsalve.



Además, dijo: "Yo conocí una denuncia de Hamid Fazel, es un israelí mal intencionado, yo fui su abogada en 2011 y me denuncio por estafa, eso no es estafa, eran mis honorarios como abogada de 200 mil dólares. Incluso yo aporté los poderes de abogada como prueba. Él es un delincuente hasta con el gobierno de Venezuela lo denunció".



"Nunca he sido imputada ni seré porque no hay con qué. Los supuestos delitos por los que me denunciaron en Venezuela ya están prescritos, así que no habría ni alerta azul, ni roja. No hay delito porque son mis honorarios. Esto es una persecución", aseguró Monsalve.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

