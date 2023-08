Todo estaba listo para que la fiscal Angélica Monsalve imputara la mañana del viernes, 25 de agosto a los empresarios Martín Manjarrés y a su socio Yon Jairo García, como presuntos miembros del llamado carrusel de blindados.



(Lo invitamos a leer: Lo que hay detrás de los explosivos tuits de la fiscal Angélica Monsalve)Se trata del proceso sobre el presunto direccionamiento de contratos en diferentes entidades públicas para la compra, alquiler y reparación de vehículos. Caso en el que también figura la esposa de Manjares como indiciada.

Facebook Twitter Linkedin

El empresario Martín Ricardo Manjarrés Cabezas. Foto: Twitter: @ManjarresMartin

Sin embargo, la audiencia que presidió el juez 13 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá, fue suspendida por una recusación presentada contra Monsalve por la defensa de los empresarios, en cabeza del penalista Marlon Díaz.



Según el abogado Díaz, desde el mes de junio de 2022, se puso en conocimiento de la Fiscalía una serie de hechos irregulares, que asegura, fueron realizados por la fiscal Monsalve y dos personas más.



(Le puede interesar: El megalote que firma de candidato a Gobernación del Valle compró a esposa de exnarco)



Se trata de una denuncia que cursa en un despacho anticorrupción de la Fiscalía por presuntas presiones y cobros a Majarrés para supuestamente arreglarle el proceso judicial.



Además, se habló de que abogados amigos de la fiscal son parte de la trama y que a través de correos, giros y audios, puede probar que le pidieron 600 millones de pesos para arreglarle el caso a Majarrés.

La pelea

Facebook Twitter Linkedin

El abogado Marlon Fernando Díaz Foto: Foto: Suministrada

La intervención del abogado Díaz desató una fuerte reacción de la fiscal Monsalve quien lanzó duras frases en medio de la diligencia.



"Han querido hacer ver a la fiscal como la delincuente, se les llena la boca diciendo que la fiscal pidió plata. Despotrican de mí en las audiencias (...) saltaron cuál conejo de su guarida", aseguró



(También: Cartagena: balean dentro de su camioneta a conocido empresario de barcos)



"Siguen insistiendo que la fiscal pidió dinero, aquí temerariamente en la audiencia dice el abogado Marlon Díaz, es una falta de respeto porque soy una autoridad judicial. (...) Se van a quedar con las ganas de que la fiscal sea judicializada", expresó Monsalve.

Facebook Twitter Linkedin

Manjarrés asegura que los extorsionaron para que aceptara el principio de oportunidad y declarara contra varias personas que ni conoce. Foto: EL TIEMPO

Martín Manjarrés, dueño de la firma M&M Group y otrora representante de marcas como Totoya y Renault, dice que ha entregado audios y correos con los que busca probar que ha sido víctima de una extorsión.



(Además: Bogotá: este es el empresario señalado de articular red que trafica explosivos)



Según su versión, Monsalve lo presionó a aceptar un principio de oportunidad y declarar en contra de oficiales (r.) de la Policía y terceros, en el proceso de la compra irregular de blindados; a cambio de no imputarles cargos a su esposa, Marcela Montes, y al hermano de Yonn Jairo García, su socio.

¿Impedida?

Facebook Twitter Linkedin

Según el empresario, Monsalve lo presionó a aceptar un principio de oportunidad y declarar en contra de oficiales (r.) de la Policía y terceros, en el proceso de la compra irregular de blindados. Foto: Javier Nieto / EL TIEMPO

Según los empresarios, la fiscal Monsalve "está incursa en las causales de impedimento previstas en los numerales 1 y 11 del artículo 56 del código de procedimiento penal (...) debiendo separarse del conocimiento del presente asunto por configurarse varias circunstancias que afectan su imparcialidad y objetividad".



Y advierten que información confidencial y reservada relacionada con los interrogatorios rendidos por ellos en la Fiscalía han sido ventilados en las redes de la fiscal.



(Le puede interesar: Presunta estafa: ¿dónde están los $ 17.000 millones que captó Felipe Rocha en 11 años?)



Sobre las acusaciones, la fiscal Monsalve le dijo a EL TIEMPO que hay una “persecución” en su contra.

Facebook Twitter Linkedin

Fiscal Angélica Monsalve. Foto: Twitter:@alazamo123

“El hecho de que me hayan abierto siete procesos penales y disciplinarios guarda relación con los casos que llevo contra los Ríos Velilla y el ‘carrusel de blindados’. Todo me está pasando por judicializar a influyentes, muchos de ellos cercanos al Fiscal General”, dijo.



Y agregó: "Un imputado mío, Martín Manjarrés, denunció que abogados le están pidiendo plata para mí y la Fiscalía movió su aparataje judicial contra mí, sin pruebas. También pidieron mi cabeza y están haciendo montajes judiciales en Venezuela".



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Ahora, el juez 13 penal deberá resolver si se aprueba o no el recurso presentado por la defensa de los empresarios y si aparta a Monsalve del proceso.



EL TIEMPO estableció que, en efecto, la Fiscalía evalúa elementos probatorios para establecer si procede o no en contra de los implicados en la denuncia interpuesta por Manjarrés.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook