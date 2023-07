Algunos la califican como la ‘fiscal de hierro’; otros han sugerido su nombre para integrar la futura terna de la que saldrá el sucesor de Francisco Barbosa. Pero también hay quienes piden indagar penalmente su conducta.



Se trata de Angélica María Monsalve Gaviria, fiscal 414 de la seccional Bogotá, quien empezó a cobrar relevancia pública a finales de marzo de 2022. La abogada salió a medios a denunciar que iba a ser arbitrariamente trasladada a Putumayo porque preparaba una imputación en contra de poderosos empresarios: los Ríos Velilla.

Angélica Monsalve asegura que hay una persecución en su contra por el 'carrusel de blindados'. Foto: Javier Nieto / EL TIEMPO

Dos meses más tarde, volvió a ser noticia tras anunciar que desempolvó un expediente (que EL TIEMPO había denunciado en 2020) sobre presunto direccionamiento de contratos: el ‘carrusel de carros blindados’.



Pero, ahora, ella misma ha salido a asegurar en sus redes que informó a organismos internacionales sobre una inminente captura en su contra.

Los generales (r.) y la presión



Me informan que la @fiscaliacol pretende, después de solicitarlo ante 26 juzgados, capturarme. Debo advertir, ni pretendo SUICIDARME ni asilarme, y ademas, ya informe a @CIDH, @ONUHumanRights y embajadas, de la presunta pretensión de Martha Mancera y su equipo. Repito: No podrán. — Angelica Monsalve Gaviria (@alazamo123) July 12, 2023

“Me informan que la Fiscalía pretende, después de solicitarlo ante 26 juzgados, capturarme. Debo advertir, ni pretendo suicidarme ni asilarme y, además ya informé a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ONU, Human Rights y embajadas de la presunta pretensión de Marta Mancera y su equipo”, escribió hace 15 días.



Y luego dijo que la Fiscalía estaba protegiendo a los delincuentes del ‘carrusel de carros blindados’ y pretendía imputarle delitos inexistentes por judicializarlos.

¿Qué hay detrás de estos tuits?



EL TIEMPO investigó y estableció que mientras la funcionaria prepara una nueva imputación en el caso del ‘carrusel de blindados’ (este 2 de agosto), se investigan señalamientos en su contra de uno de los procesados: Martín Ricardo Manjarrés Cabezas.



Además, se verifica la veracidad de un proceso en su contra en Venezuela, por presunta estafa y hurto contra un ciudadano iraní.

Algunos se empeñan en distorsionar el sistema de justicia, a la medida de los delincuentes, para que éstos la gobiernen. La @fiscaliacol protege a los delincuentes del Carrusel de carros blindados y pretende imputarme delitos inexistentes por yo judicializarlos. Justicia macabra! — Angelica Monsalve Gaviria (@alazamo123) July 21, 2023

El empresario Martín Ricardo Manjarrés Cabezas. Foto: Twitter: @ManjarresMartin

El Manjarrés del primer caso es el dueño de la firma M&M Group y otrora representante de marcas como Totoya y Renault, quien ha entregado audios y correos con los que busca probar que ha sido víctima de una extorsión.



Según su versión, Monsalve lo presionó a aceptar un principio de oportunidad y declarar en contra de oficiales (r.) de la Policía y terceros, en el proceso de la compra irregular de blindados; a cambio de no imputarles cargos a su esposa, Marcela Montes, y al hermano de Yonn Jairo García, su socio.



Bajo juramento, Manjarrés ha dicho que debía inculpar, entre otros, “al general Yesid Vásquez, al general Rodolfo Palomino, a su esposa Eva de Palomino, al coronel Silva y al general Óscar Atehortúa”, exdirector de la Policía.



“Me insiste también la fiscal que declare en contra de los siguientes funcionarios de la Fiscalía: Harold Rodríguez, Albeiro Lizarazo y en especial del señor Jhon Henry Porras, quien la llevará a enjuiciar a María Fernanda Yepes (sic), esposa del excontralor Felipe Córdoba. De igual manera que declarara contra los empresarios Wilson González, los hermanos Aldo y Alejandro Salvino”, se lee en la denuncia que interpuso en noviembre de 2022 y que publicó en marzo el portal El Expediente.

Los correos y audios



Este es el relato de la denuncia de Ricardo Manjarrés. Foto: El expediente

Manjarrés –a quien Monsalve le imputó concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias e interés indebido en celebración de contratos– dice que abogados amigos de la fiscal son parte de la trama.



“Fui citado a reunión en el despacho de la fiscal, el 21 de octubre de 2022 (…) donde me insiste en aceptar el principio de oportunidad y de aceptarlo, no imputaría el 25 de octubre cargos a mi esposa Marcela Montes, situación que aceptamos sin firmar ningún documento”, se lee en su declaración.



Y agrega que, a través de correos, giros y audios, puede probar que le pidieron 600 millones de pesos para arreglarle el caso.

Los dos reveses



Martha Mancera, Vicefiscal General de la Nación Foto: César Melgarejo. El Tiempo

“Quiero informar que las llamadas a través de WhatsApp e invitaciones a tomar café por parte de Jimmy Forero, han seguido (...) Las exigencias y el mensaje es que la Dra. Monsalve estaba muy molesta porque a la fecha no he cumplido con la exigencia de los 500 millones de pesos para archivar el proceso o de lo contrario me expongo a una imputación”, dice un correo que Manjarrés le envió a un tercero. Y asegura que terminó cediendo a la presión y aceptó el principio de oportunidad.



El pasado 27 de febrero, sin embargo, la vicefiscal Martha Mancera rechazó el principio tras señalar que los interrogatorios del empresario y de su socio “carecen de precisión” y no narran los comportamientos que dicen haber cometido, como el pago de sobornos a funcionarios para ganar 12 contratos. Y ordenó que siguiera el caso.



Y, hace un par de semanas, el Tribunal Superior de Bogotá declaró nula la imputación de Monsalve contra el exconcejal Felipe Ríos dentro del caso por las presuntas irregularidades en la adjudicación de un millonario contrato de recaudo de pasajes de TransMilenio.

‘Lo voy a denunciar’



Esta es la supuesta orden de captura en Venezuela en contra de Monsalve. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO se comunicó con Jimmy Forero, el abogado a quien señala Manjarrés, y dijo que alista una acción penal en su contra por falsa denuncia, fraude procesal y costreñimiento. Y agregó que si bien tuvo un acercamiento con él, fue una relación abogado-cliente.



“Lo contacté porque supe que dentro del caso de los blindados él no tenía abogado y le ofrecí mis servicios. Pero dejé claro que aunque yo le envié el contrato de honorarios por correo, no iba a ser el abogado titular, para evitar suspicacias por algún relacionamiento con la fiscal Monsalve, con quien cursé una especialización y conozco como a cualquier compañero de ese posgrado”, explicó.



Y advirtió que el contrato no se firmó y que siempre ha estado dispuesto a colaborar con la justicia.



Angélica Monsalve, por su parte, reiteró que es víctima de montajes (incluido el caso de Venezuela) de la cúpula de la Fiscalía por tocar a poderosos, y que está lista a seguir con las imputaciones: “No le temo a ninguna orden de captura”.

“No le temo a ninguna captura”

Fiscal Angélica Monsalve, fiscal. Foto: Archivo particular

La fiscal Angélica Monsalve le dijo a EL TIEMPO que hay una “persecución” en su contra. “El hecho de que me hayan abierto siete procesos penales y disciplinarios guarda relación con los casos que llevo contra los Ríos Velilla y el ‘carrusel de blindados’. Todo me está pasando por judicializar a influyentes, muchos de ellos cercanos al Fiscal General”, dijo.



Y agregó: “Un imputado mío, Martín Manjarrés, denunció que abogados le están pidiendo plata para mí y la Fiscalía movió su aparataje judicial contra mí, sin pruebas. También pidieron mi cabeza y están haciendo montajes judiciales en Venezuela. No sé si una supuesta orden de captura sea real. Yo lo que sé es que la tienen que legalizar para hacerla valer en Colombia; mientras tanto, son copias ilegítimas. Pero no le temo a ninguna orden de captura”, dijo.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

