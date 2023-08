Luego de que EL TIEMPO revelara en exclusiva la respuesta oficial que envió el Ministerio Público venezolano a Colombia con relación a la existencia de una orden de captura contra la fiscal 414, Angélica Monsalve, la funcionaria asegura que el caso hace parte de un montaje en su contra por los casos que lleva su despacho.



De hecho, hizo llegar a este diario una certificación de antecedentes apostillada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela con los que busca demostrar que no tiene procesos vigentes en el vecino país, además de una copia del contrato que suscribió con la empresa iraní.

Y en las últimas horas emitió un duro comunicado a través de sus redes sociales que acompañó con el mensaje: "La pluma es la única arma de los hombres de paz".



En la misiva, la Fiscal Monsalve comienza por señalar que en el año 2012 fue abogada de las empresas Industrial Equipment Designs (IED) y Tarasazeh Tabriz C.A., la primera canadiense y la segunda iraní, "en la representación de una contratación por 14,5 millones de dólares por con el gobierno de Venezuela y mis honorarios pactados fueron el 5% del monto de la contratación, de los cuales, solo recibí, por parte de ID, la cantidad de 204 mil dólares".

¡COMUNICADO!



La pluma es la única arma de los hombres de paz. Les pido se tomen un tiempo para leer mi comunicado y por favor dar RT, difundir por whats app. Gracias a todos por su gran apoyo y recuerden: los buenos somos mas pic.twitter.com/0S9zP3LrNP — Angelica Monsalve Gaviria (@alazamo123) August 31, 2023

'Denuncia temeraria'

"Como consecuencia del incumplimiento en la ejecución contractual por parte del iraní Hamid Fazel, decidí renunciar para no manchar mi imagen como jurista ante dicho gobierno, ello desato un acoso de esa persona, por lo que, radique denuncia por violencia contra la mujer y obtuve medida cautelar a mi favor", dice Monsalve en su comunicado.



Y agrega: "Esto, provocó que Hamid Fazel interpusiera una denuncia temeraria en mi contra con un contenido falaz diciendo que lo robé y que no me conocía, obteniendo, presumiblemente, con dinero, una captura en mi contra, de la que no tenía conocimiento".

Documento que envió la cancillería Venezolana a la embajada de Colombia para la solicitud de asistencia mutua en materia penal. Foto: Captura de documento

En el documento de 5 puntos, la funcionaria también hace referencia a la fiscal 100 Liesel Paola Flores Mora —quien hizo la solicitud a Venezuela—, de quien dice, es "instruida por Barbosa (fiscal General) y por Mancera (vicefiscal), a quien le han asignado a dedo varios casos en mi contra, especialmente el CUI: 110016000101202310023 por las presuntas presiones que le hice a los imputados dentro del carrusel de blindados; tergiversando la investigación y abusando de su función, solicita a un fiscal en Venezuela que le certifique si hay una orden de captura en mi contra, con el interés de desprestigiarme y hacerme ver como una mujer peligrosa y delincuente".



Además, destaca: "El único propósito de la fiscal Flores, fue dar a conocer a los medios de comunicación una simple denuncia instaurada en Venezuela en mi contra, sin prueba alguna de lo que allí se afirma, para poder lograr la misión que le han dado sus superiores, que es extirpar a la fiscal Angélica Monsalve y apartarla de las investigaciones que lidera y así proteger a los imputados e indiciados dentro del caso carrusel de carros blindados. Supongo que los indiciados creen que se liberaran de cargos por mi captura".

Certificación de antecedentes penales en Venezuela de la Fiscal Monsalve. Foto: Captura de documento

En el comunicado, Monsalve también hace referencia a los procesos que cursan en su contra en la Fiscalía.



"La denuncia temeraria en Venezuela y despertada e impulsada por personas con poder, dinero y medios de este país, en lo absoluto me preocupa, porque he actuado siempre conforme a la ley y al derecho, porque soy honesta. Tanto es, que el fiscal con todo su poderío no ha podido obtener una captura en mi contra, a pesar de arbitrariamente abrir diez investigaciones en mi contra a partir de los casos Transmilenio y blindados, y es por ello, que tuvo que apelar al país vecino, para desprestigiar a la fiscal que no pudo trasladar para el Putumayo. En cuanto a la cacareada alerta roja de Interpol, eso no existe".

En el punto cuatro de la misiva, la funcionaria expone: "Me siento agotada de la persecución soterrada por parte de Francisco Barbosa, quien auspicia todos los ataques en mi contra, quizás con el ánimo de vengarse por haberlo denunciado ante la comisión de acusaciones y exponer ante la ciudadanía, todas las irregularidades al interior de la F.G.N".



Y finaliza señalando: "Es muy frustrante el hecho de tener que ver como se despliega el poder mediático al servicio de unos pocos poderosos y millonarios, en contra de una fiscal que lo único que ha hecho es cumplir honestamente con su trabajo, que no es más ni menos que el ejercicio de la acción penal en contra de quienes delinquen. A pesar del cansancio y la humillación seguiré luchando porque en este país algún día veamos una justicia verdadera y no selectiva para los pobres".

