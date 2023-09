La representante a la Cámara Catherine Juvinao (Alianza Verde) completa 10 horas haciendo graves señalamientos en contra de la fiscal 414 de la Seccional Bogotá Angélica Monsalve, a quien señala de haberla engañado para grabarla ilegalmente y montar una persecución en su contra y en contra de su colega Katherine Miranda.



(Lo invitamos a leer: Atención: Venezuela confirma que fiscal Monsalve tiene orden de aprehensión en ese país)



Monsalve es la misma funcionaria a cargo de varios expedientes clave, quien viene siendo investigada por presuntas presiones y cobros a uno de los implicados en el proceso del 'carrusel' de carros blindados' para arreglarle su caso.

Hace dos semanas fui advertida de un ataque inminente que se venía en mi contra, en contra mi partido y mi colega, la representante Katherine Miranda". FACEBOOK

TWITTER

La fiscal, que asegura ser blanco de una persecución en su contra, por investigar a poderosos empresarios cercanos a la cúpula de la Fiscalía, también es requerida por la justicia de Venezuela. Según lo reveló EL TIEMPO, tiene una orden de aprehensión vigente por la presunta comisión de los delitos de hurto calificado y estafa, que ella también niega.



(Le puede interesar: Atención: Pacto Histórico se pronuncia sobre facturas con firma de narcopiloto)



Pero ahora es una congresista la que la señala de supuestas conductas irregulares. En efecto, primero en sus redes y ahora en medios, Juvinao asegura que hace dos semanas fue advertida de un ataque inminente que se venía en su contra, en contra de su colectividad y de su colega, la representante Katherine Miranda.



Ambas venían impulsando la comisión accidental para conciliar la reforma de la salud que se le atravesó al Gobierno Petro. De hecho, las congresistas habían advertido que no votarían un solo artículo hasta tanto se habilitara esa especie de tercería de la que, al final, quedaron por fuera.

Facebook Twitter Linkedin

El Ministerio Público Venezolano respondió la solicitud sobre el proceso de Monsalve. Foto: Archivo particular

La grabación

De hecho, Juvinao atribuye los engaños de la fiscal Monsalve a las posiciones críticas "no solamente por la reforma a la salud sino por diversos temas que está adelantando el Gobierno Nacional y que aún nosotras siendo parte de la coalición del Gobierno, pues hemos decidido alzar nuestra voz porque tiene que primar el bienestar del país’’.



Al respecto, Juvinao asegura que fue alertada de que pretenden revelar grabaciones editadas que Monsalve le hizo y que fueron hechas en una conversación en la que fue asaltada en su buena fe.



(Puede ser de su interés: Atención: mujeres retuvieron 48 horas y atracaron a funcionario de embajada de EE. UU.)



Según narra, la fiscal 414 le solicitó una reunión para ofrecerle insumos de un proyecto de ley para reformar la Ley 600 (Código de Procedimiento Penal) y la Comisión de Acusaciones de la Cámara.



De esa manera, dice, llegó hasta su residencia: "Sin mi permiso, violando mi derecho fundamental a la intimidad, violando las comunicaciones y buena fe, me grabó sin mi consentimiento".



Tras advertir que tenía la percepción de que Monsalve era una servidora pública honorable, ahora dice que el objetivo de la reunión fue decirle varias cosas en contra de Katherine Miranda para generarle una actitud airada.

Facebook Twitter Linkedin

La reforma a la salud se debatió esta semana en plenaria de la Cámara, tras pasar por la comisión séptima. Foto: Mauricio Moreno - El Tiempo

Denuncio a la fiscal Angelica Monsalve por violar mi intimidad, entrar a mi casa y grabarme sin autorización diciéndome mentiras y constriñendo mis respuestas frente a sus falsas informaciones.



Anuncio las acciones legales correspondientes, con el agravante de su condición de… pic.twitter.com/OK8P1Hzs3C — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) September 21, 2023

¿De qué hablaron ?

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

"Yo solo quiero decirle que si usted lo que está tratando es de congraciarse con el Gobierno nacional de internar decir estoy lesionando a las dos congresistas del Partido Verde para ser ternada fiscal general, esta no es la manera’’, escribió Juvinao en sus redes a las 11:24 del miércoles 20 de septiembre.



En su video, la representante dice que Monsalve le ‘‘habló mal del presidente Petro’’, le dijo que la había dejado plantada en algunas reuniones.



Al final del video de Juvinao aparece su colega Miranda diciendo: "‘Catherine Juvinao tiene todo mi apoyo, es inaceptable las artimañas que están utilizando para callarnos, esto claramente es una persecución política frente a los debates y denuncias que hemos hecho en el Congreso de la República, lamento informarles que El Partido Verde va a seguir muy unido haciendo lo que tiene que hacer en el Congreso, esto muestra que estamos haciendo bien el trabajo que estamos actuando correcto y haciendo control político al Gobierno nacional’’.

Señora @CathyJuvinao ahora solo me falta que me culpen de haber roto el florero de Llorente. Como una congresista puede ser tan mentirosa, usted me busco desesperadamente, y vino 2 veces a mi casa, incluso salió ebria de aquí, usted quería controlar al FGN y usarme para eso. https://t.co/Wy2XuORTEE — Angelica Monsalve Gaviria (@alazamo123) September 21, 2023

La respuesta de Monsalve

EL TIEMPO intentó comunicarse con la fiscal Monsalve para conocer su versión sobre el caso, pero no ha respondido. Sin embargo, a través de sus redes la fiscal 414 aseguró: "Señora @CathyJuvinao, ahora solo me falta que me culpen de haber roto el florero de Llorente. Como una congresista puede ser tan mentirosa, usted me busco desesperadamente, y vino 2 veces a mi casa, incluso salió ebria de aquí, usted quería controlar al (Fiscal General) FGN y usarme para eso".



La Fiscalía aún no se ha pronunciado públicamente sobre un par de recusaciones en contra de la fiscal Monsalve ni dentro del caso del 'carrusel de blindados' en el que se indagan los presuntos delitos de prevaricato y fraude procesal.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Por su parte, Juvinao dijo que denunciará a Monsalve ante la Fiscalía y que entregará su celular para demostrar con los chats que fue la fiscal quien la buscó.



Dice que espera que la funcionaria sea acusada de constreñimiento, violación de datos personales y uso ilícito de las comunicaciones. Además, pedirá que se le abra un proceso disciplinario ante la Procuraduría.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook