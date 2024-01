Atención: habrá nueva imputación contra fiscal Angélica Monsalve

El pasado 29 de noviembre la Fiscalía le imputó a Angélica Monsalve, titular del despacho 414 delegado ante los jueces del circuito de Bogotá, el delito de concusión bajo la figura de contumacia por no haberse presentado a las audiencias.



El caso tiene que ver con la supuesta exigencia de 500 millones de pesos, que Monsalve habría hecho en 2022 a través de un tercero, para direccionar el resultado de un expediente que estaba a su cargo en contra del empresario Martín Manjarrés en el llamado caso del carrusel de carros blindados.

La fiscal Monsalve lleva el llamado carrusel de carros blindados. Foto: Archivo particular

El empresario Martín Ricardo Manjarrés Cabezas. Foto: Twitter: @ManjarresMartin

Monsalve ha señalado en reiteradas ocasiones que es víctima de una persecución por parte de la cúpula de la Fiscalía por investigar a poderosos empresarios cercanos a altos funcionarios.



Sin embargo, la funcionaria ahora tendrá que responder por un nuevo delito.

El nuevo proceso

Se trata de un expediente que reposa en el juzgado 25 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá, que fijó para las 9 de la mañana del lunes 22 de enero, audiencia de imputación de cargos en contra de Monsalve.



EL TIEMPO estableció que el nuevo proceso es por el delito de constreñimiento ilegal.



En el expediente al que este diario tuvo acceso, figuran varias anotaciones privadas y también aparecen dos nombres más. Uno de ellos estaría ligado a un funcionario de su despacho y el otro sería un reconocido abogado.

'No he sido notificada'

La fiscal 414, Angélica Monsalve. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO contactó a la fiscal Monsalve para preguntarle por este nuevo proceso y aseguró que no ha sido notificada de una nueva audiencia de imputación en su contra.



"Hasta ahora me entero de ese proceso, pero supongo que debe ser por el supuesto constreñimiento que ejercí, según la Fiscalía, porque obligué a Martín Manjarrés a firmar un principio de oportunidad que él mismo me solicitó y que en todas las audiencias está grabado", aseguró Monsalve.



Cuando este diario le preguntó por los otros dos nombres que aparecen en el expediente, dijo: "Uno fue abogado de Majarrés y estuvo con él hasta la imputación, también estuvo cuando Manjarrés firmó el principio de oportunidad".



Y agregó: "La otra persona era mi policía judicial que también estuvo en el caso de Manjarrés, pero que después me lo cambiaron".

