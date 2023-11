Exclusivo: habla señalado amigo fugitivo de fiscal A. Monsalve; niega nexo con E. Tapia

El proceso en contra de la fiscal activa Angélica Monsalve, por supuestamente haberle exigido 500 millones de pesos a un procesado, pareciera que no va a tener a nadie en el banquillo de los imputados.



La mañana del miércoles 29 de noviembre, Eduardo Barrera, juez 51, decidió declararla en contumacia y aceptar la imputación de cargos en su contra por concusión. Esto significa que la funcionaria será procesada en ausencia. Y otro de los investigados por los mismos hechos se encuentra fugitivo.

Édgar Edwer Arboleda Díaz no aceptó cargos. Foto: EL TIEMPO

Tal como lo reveló EL TIEMPO, la Fiscalía capturó a Édgar Arboleda Díaz, ficha del CTI en Bogotá, por supuestamente haber ingresado al Sistema Pena Oral Acusatorio (SPOA) para sacar y filtrar información sobre ese caso.



Entre los datos que habría entregado Arboleda, quien no aceptó cargos, está el de la orden de captura contra el abogado Jimmy Forero Castaño.



Según el expediente, fue él quien le habría pedido 500 millones de pesos al empresario Martín Manjarrés para arreglarle el caso que la fiscal Monsalve le lleva por el llamado 'carrusel de carros blindados'.

De candidato a fugitivo

Héctor Zambrano y Jimmy Forero. Foto: Archivo particular

Forero, contador y abogado de profesión, ya había salido mencionado en el escándalo del llamado 'carrusel de la contratación en Bogotá'. En 2013, EL TIEMPO reveló que Forero acompañó al entonces secretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano, a una reunión con Emilio Tapia, ambos condenados por el llamado saqueo a las arcas de Bogotá.



Según testimonio de Zambrano, fue citado en el centro comercial Niza por Jimmy Forero (a finales de 2011), a quien identificó como “abogado y amigo de Emilio Tapia y de Iván Moreno”. Y agregó que en la reunión Tapia le exigió que dijera que nunca lo había conocido. Además, que aportara recursos porque estaba organizando una 'vaca' de 2.500 millones de pesos para supuestamente entregarle a uno de los fiscales del caso.



Años atrás, Forero había intentado llegar a la Cámara, por Cundinamarca, por el Partido Liberal y se había desempeñado como asesor de la Gobernación de Cundinamarca y de la gerencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, en 2011. Además, fue candidato al Concejo de Bogotá, por el partido PIN, en 2012.

'He pedido que me escuchen'

El empresario Martín Ricardo Manjarrés Cabezas. Foto: Twitter: @ManjarresMartin

EL TIEMPO localizó a Forero, quien manifestó que sabe que hay una orden de captura en su contra desde junio de 2023, que lo convierte en fugitivo. Pero también dijo que le ha pedido en varias ocasiones a la Fiscalía, a través de su abogado, que lo escuche en interrogatorio para demostrar que el empresario Manjarrés miente.



"Desde que EL TIEMPO me contactó, en julio pasado, sabía de la orden de captura. En ese momento le pedimos a través de mi abogada a la Fiscalía que nos confirmara si había una investigación en mi contra y por qué delitos. Le enviamos dos derechos de petición, uno dirigido al Fiscal General y otro al fiscal del caso, Egohón Briñez, este último solo respondió: 'Sí, contumacia'".



Forero ya le había contado a EL TIEMPO que, en efecto, conoció a la fiscal Monsalve en una maestría en la Universidad Sergio Arboleda. Y la propia Monsalve le aseguró a este diario que fue un compañero como cualquier otro.



Sin embargo, Manjarrés entregó correos y audios con los que se busca probar que Forero, alegando ser amigo de la fiscal, le pidió los 500 millones de pesos.

'No soy amigo de Emilio Tapia'

Jimmy Forero intentó llegar a la Cámara por el partido Liberal. Foto: Archivo particular

Forero le señaló a EL TIEMPO que Manjarrés es una persona que está seriamente comprometida en una investigación penal y que tiene cómo probar que tan solo le ofreció sus servicios como abogado. De hecho, señaló que por la cercanía con Monsalve, él iba a sustituirle el poder a otra abogada de su oficina.



Sobre el episodio con Zambrano y Emilio Tapia, señaló: "Lo del 2013 fue un malentendido. Yo asistí a una reunión por petición del doctor Zambrano, pero yo no soy ni he sido amigo de Emilio Tapia. Eso estuvo bajo investigación pero creo que eso prescribió. Fue archivado porque no encontraron méritos para investigarme".



También negó que él haya servicio de enlace para que la fiscal Monsalve entrevistara en la cárcel a Emilio Tapia, en noviembre de 2022: "Eso es totalmente falso. Yo no conozco a Tapia y tampoco al señor del CTI que fue capturado".

La fiscal Monsalve atribuye el caso en su contra a un montaje de la cúpula de la Fiscalía, por investigar a poderosos. Foto: Archivo particular

El comunicado

Forero y su defensa prepararon un comunicado en el que niegan los señalamientos en su contra.



En un primer punto, arremete contra Manjarrés: "Durante los últimos cinco meses he sido víctima de una acusación malintencionada y tergiversada por parte del señor Martín Ricardo Manjarrés Cabezas, persona que está seriamente comprometida en una investigación penal desde hace más de 12 años; por ser presuntamente el cerebro de una organización criminal denominaba el carrusel de los carros blindados. Este señor ya está imputado y al parecer existen pruebas suficientes para condenarlo y busca con declaraciones falsas y fabricadas que su proceso sea precluido".



Y en un segundo punto, insiste en ser escuchado: "A través de mis abogados he solicitado ser escuchado en interrogatorio o permitirme mi presentación voluntaria, garantizándome mis derechos fundamentales, debo manifestar que mi interés durante estos meses ha sido el de comparecer y dar a conocer las pruebas mediante las cuales se aclarara lo que realmente pasó".



Por ahora, tiene la calidad de fugitivo.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

