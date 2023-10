La fiscal Angélica Monsalve, llamada a imputación, contraataca

Para el próximo 12 de octubre está citada a imputación de cargos por el presunto delito de concusión la fiscal 414 Angélica Monsalve.



Según la Fiscalía, Monsalve habría solicitado a través de terceros dinero para direccionar el resultado de una investigación que estaba a cargo de su despacho y vinculada al llamado caso del 'carrusel' de carros blindados.

La fiscal 414, Angélica Monsalve. Foto: Archivo particular

La funcionaria encargada del despacho 414 insiste en que se trata de un montaje y acaba de anunciar que instauró denuncia ante la Corte Suprema por un caso en el que supuestamente un miembro de la cúpula de la Fiscalía estaría implicado en el tráfico de armas.



Según Monsalve, se trataría de otro caso en el que buscan favorecer a poderosos.

La denuncia de Monsalve

"Como la vindicta es pública, les comunico que, entre los años 2020 y 2022, se venía realizando una operación encubierta por parte de agentes del CTI en el Magdalena Medio y Buenaventura, con el fin de desmantelar estructuras criminales dedicadas al tráfico de armas de guerra y narcóticos, esa operación generó ingente cantidad de información, donde quedó involucrado en actividad delictiva un alto funcionario de la Fiscalía. A raíz de este hallazgo, y puesto en conocimiento de la alta dirección de la @fiscaliacol, en represalia, tanto el fiscal como los agentes del CTI fueron apartados del caso, judicializados e incluso encarcelados", escribió Monsalve en sus redes.



Y agregó: "Pareciera un modus operandi de la dirección de la Fiscalía, realizar este tipo de acciones ilegales en contra de los funcionarios que, en cumplimiento de su loable labor, tocan los tentáculos del poder criminal del país. Debo acotar que uno de los funcionarios falleció en medio de la operación, quien fue secuestrado, torturado y asesinado. Sé que la dirección de la Fiscalía sabe que tengo toda la información relacionada con este caso, y por esta razón, entre otras, me persiguen y me quieren ver tras las rejas".



La fiscal 414 también aseguró: "Dos de los funcionarios de la operación encubierta me pidieron ayuda y protección. En tal sentido, en cumplimiento del deber legal que me impone el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, hoy radiqué ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes denuncia en contra de algunos aforados y otros de la

@fiscaliacol por estos hechos".

La imputación contra Monsalve

Oficio en el que se designa a un fiscal de Venezuela con competencia en materia de cooperación penal internacional para la asistencia del caso. Foto: Captura de documento

Documento en el que se detalla la existencia de una orden de captura contra la fiscal Monsalve. Foto: Captura de documento

Para la Fiscalía General hay elementos de prueba para inferir que Monsalve solicitó en 2022, a través de un tercero, dinero para direccionar el resultado de una investigación que estaba a cargo de su despacho.



Por eso, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputará el delito de concusión.



Además, otro delegado fiscal citó a diligencia de interrogatorio a Monsalve por presuntas presiones indebidas a indiciados, con el fin de obtener falsas declaraciones en el caso del llamado ‘carrusel’ de vehículos blindados.

Entre los elementos de prueba que se destaparán en la audiencia en su contra hay audios recogidos legalmente por Manjarrés, y varios correos electrónicos con los que la Fiscalía busca llevar a juicio a Monsalve.



De hecho, EL TIEMPO estableció que con esa misma evidencia ya se emitió una orden de captura desde julio pasado contra uno de los investigados.

