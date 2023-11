Ficha del CTI habría sacado y filtrado datos de caso contra la fiscal Angélica Monsalve

A las 2:50 de la tarde del 14 de noviembre pasado, un curtido funcionario de la Fiscalía fue capturado en la carrera 79 con calle 26 sur, localidad de Kennedy, y llevado ante un juez de garantías.



El hombre, quien trabajaba en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de esa localidad, aparece vinculado a la entidad desde 2012, en calidad de profesional de gestión, en la sección de análisis criminal del CTI, seccional Bogotá. Según le informaron al momento de retenerlo, está señalado de ingresar al menos siete vences a la plataforma de procesos de la Fiscalía para obtener información sensible de un proceso que luego filtró.

Édgar Edwer Arboleda Díaz no aceptó cargos. Foto: EL TIEMPO

Si bien la Fiscalía informó de su captura y del hecho de que le iban a imputar los delitos de acceso abusivo a sistema informático y abuso de función pública, nunca se supo qué datos habría filtrado ni de qué caso.



Sin embargo, EL TIEMPO investigó y estableció que la investigación en contra de Édgar Edwer Arboleda Díaz, oriundo del Líbano (Tolima), está vinculada a un proceso que adelanta el nivel central de la Fiscalía en contra de la fiscal Angélica Monsalve.



Tal como lo reveló este diario, a la funcionaria y a otros indiciados se les investiga por supuestamente haber solicitado cerca de 500 millones de pesos para arreglarle el proceso a Martín Manjarrés, empresario vinculado al llamado 'carrusel de carros blindados'.

La filtración de datos del Spoa

El empresario Martín Ricardo Manjarrés Cabezas. Foto: Twitter: @ManjarresMartin

La fiscal Monsalve, quien se ha negado a presentarse a la audiencia de imputación de cargos en su contra, ha señalado que es víctima de una persecución por parte de la cúpula de la Fiscalía por investigar a poderosos empresarios.



Sin embargo, Manjarrés entregó correos electrónicos y audios con los que se busca probar que le ofrecieron incluso beneficios judiciales (un principio de oportunidad) para, además, implicar a exgenerales y a otras personas en la asignación ilegal de contratos para la adquisición de carros blindados.



En el caso del funcionario capturado, de profesión abogado, se le señala de haber entrado en siete ocasiones, sin justificación alguna, al Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) a revisar las actuaciones del caso contra la fiscal Monsalve y otros indiciados.

La información supuestamente filtrada



El fiscal del caso, Danny Efraín Rubio. Foto: Archivo particular

Danny Efraín Rubio, el fiscal delegado ante jueces municipales que presentó la imputación contra el capturado, señaló que el 25 de agosto de 2022 aparece el primer ingreso irregular al Spoa a las 11:09 de la mañana.



Ese día se realizó una consulta denominada "noticia criminal" para obtener datos de las personas vinculadas a la investigación.



El primero de septiembre de 2022 aparecen seis ingresos, desde las 10:13 de la mañana. Ese día se obtuvo el nombre del denunciante y de los denunciados dentro del radicado. Además, leyó el contenido total de la denuncia.



Adicionalmente, se revisaron los documentos adjuntos al caso y se ingresó al módulo del expediente digital con la que se pudo consultar y descargar todos los documentos adjuntos.

Los seguimientos y la orden de captura

El abogado Jimmy Forero es señalado de cobrar 500 millones de pesos a Manjarrés. Foto: Archivo particular

Para la Fiscalía, los indiciados fueron alertados de que estaban siendo investigados y hasta de seguimientos a uno de ellos.



Se trata del abogado Jimmy Forero, quien sería el encargado de exigir el dinero a Majarrés. De hecho, en la audiencia de imputación de cargos se señaló que "no se logró materializar la orden de captura contra Jimmy Forero", por la filtración de información.



El funcionario no aceptó cargos y su apoderado suplente, Robinson Sanabria, apeló la decisión. Sin embargo, fue enviado a un centro carcelario mientras se avanza en la investigación. EL TIEMPO buscó al apoderado para conocer los argumentos de su defensa pero al cierre de esta edición no había contestado los mensajes.

¿Qué pasa con Monsalve?

En contra de la fiscal Angélica Monsalve hay grabaciones como pruebas de la Fiscalía. Foto: Archivo particular

En cuanto a la fiscal Monsalve, se presentó una nueva audiencia de imputación de cargos, para el 27 de noviembre, por el delito de concusión.



La Fiscalía ya anunció que si no se presenta, la diligencia se llevará a cabo en contumacia, ya que Monsalve es considerada una indiciada en rebeldía.



La funcionaria, por su parte, ha seguido usando sus redes para sentar su postura.

El martes, 21 de noviembre señaló: "El terror judicial que estoy viviendo por instrucciones de Mancera y Barbosa, no tiene precedentes, quienes me han CARPETEADO en más de diez procesos con falsedades, ese es el modus operandi de una persona que justifica sus malos actos, con el cuento de sus 30 años de servicio, pretendiendo mancillar no solo mi nombre, sino también el del presidente de la República con un supuesto COMPLOT, que solo existe en su psiquis, inventado por ella, para evadir a la justicia".



Y agregó que le están haciendo seguimientos ilegales.

