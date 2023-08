Una certificación de antecedentes apostillada por el ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y una copia de un contrato como abogada de 2011, hacen parte de los documentos con los que la fiscal 414 Angélica Monsalve, pretende demostrar que no tiene procesos vigentes en Venezuela.



Según la funcionaria, antes de ingresar a la Fiscalía, se le practicaron estudios de seguridad que no arrojaron ninguna irregularidad para ocupar cargos públicos.

En esta parte del documento se habla de la denuncia interpuesta por Hamid Fazel. Foto: Captura de documento

Apostilla de los antecedentes de Monsalve. Foto: Suministrada.

EL TIEMPO reveló en exclusiva la respuesta oficial que el Ministerio Público venezolano le envió a Colombia, acudiendo a la asistencia mutua en materia de cooperación penal, por una solicitud de verificación de una orden de captura de Monsalve en ese país.



El requerimiento fue hecho por la fiscal 100 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, Liesel Paola Flórez Mora, quien está pidiendo la información dentro de un expediente contra Monsalve por los presuntos delitos de prevaricato y fraude procesal.

¿Qué dice el expediente?

Documento que envió la cancillería Venezolana a la embajada de Colombia para la solicitud de asistencia mutua en materia penal. Foto: Captura de documento

En el expediente se pide confirmar la veracidad de una información que ha estado circulando en torno Monsalve, con respecto a una denuncia y una orden de captura activa que tendría en Venezuela.



En efecto, en un oficio de seis páginas, firmado por el fiscal provisorio nacional (con competencia en materia de cooperación penal internacional) Jesús O. Sánchez, se describe la situación del expediente de Monsalve quien lleva en Colombia casos como el del llamado 'Carrusel de blindados' (en donde fue recusada); y otro más contra los empresarios Ríos Velilla.



"En ejecución de la Solicitud de Asistencia Mutua en Materia Penal Internacional, se obtuvieron la resulta de las siguientes diligencias: En fecha 31 de julio de 2023, se libró Oficio N° 00-DAI-0821-2023, dirigido al Jefe de la Oficina de Enlace del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) a los fines de solicitar la identificación plena de la ciudadana Angélica María Monsalve de Salazar, identificada con la cédula de identidad N.° V-15.856.748, con la finalidad de que no exista duda sobre la identidad de la ciudadana de marras".

El proceso por estafa

Documento donde se detalla la existencia de una orden de captura contra la fiscal Monsalve. Foto: Captura de documento

En el documento se agrega: "Se pudo verificar que si existe orden de aprehensión vigente en contra de la ciudadana Angélica María Monsalve de Salazar, siendo que en fecha 25 de abril de 2014 fue presentado ante Juzgado Décimo Cuarto (149) (sic) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, solicitud de medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana ampliamente identificada, por la presunta comisión de los delitos de hurto calificado y Estafa", señala el fiscal Sánchez.



La autoridad venezolana también señala que "se verificó la vigencia de la solicitud de Orden de Aprehensión, puesto que en fecha 04 de julio de 2016, se solicitó ante el Juzgado Décimo Cuarto (149) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, publicación de notificación roja de Interpol, en contra de la ciudadana in comento".



Además, se hace constar que la investigación se encuentra en fase preparatoria de investigación, ya que existe vigente requisitoria por parte de las autoridades venezolanas contra Monsalve por la presunta comisión de los delitos de Hurto calificado y estafa.

Esta es la supuesta orden de captura en Venezuela en contra de Monsalve. Foto: Archivo particular

El israelí y los honorarios

Uno de los documentos suministrados por la Fiscal Monsalve. Foto: Captura de documento

Según la denuncia en Venezuela, un ciudadano israelí de nombre Hamid Fazel habría sido víctima de una supuesta estafa por parte de Monsalve.



En ese caso, presuntamente, la hoy fiscal Angélica Monsalve, se hizo pasar como una corredora de seguros haciendo que el empresario iraní hiciera transferencias a cuentas personales en Canadá y Estados Unidos por 204 mil dólares.



Según Monsalve, ella tuvo pleno conocimiento de la denuncia de Fazel, pero allegó al proceso un contrato que suscribió como defensa de una empresa del ciudadano israelí.



"Eso no es estafa, eran mis honorarios como abogada de 200 mil dólares. Incluso yo aporté los poderes de abogada como prueba. Él es un delincuente hasta con el gobierno de Venezuela que lo denunció", le dijo Monsalve a EL TIEMPO.

La @fiscaliaCol hurgando entre la basura-como la canción de Franco de Vita-con una orden de captura montada y caduca, pretende quitarme el caso UNP blindados, para de nuevo engavetarlo, adelante Barbosa, usted es PODEROSO varíe la asignación, sin miedo, como siempre lo ha hecho — Angelica Monsalve Gaviria (@alazamo123) August 30, 2023

Embajador de Colombia en Venezuela. Foto: EFE

Y dijo que no ha sido notificada de ningún proceso activo en Venezuela. "Si ese documento fuera oficial me debieron notificar de la embajada, incluso ese contenido puede tachado de falso porque sin apostilla la información puede ser falsa. En Venezuela le libran orden de captura a todo el mundo, pero yo no he cometido ningún delito.



La fiscal dijo que no cree en la Fiscalía y que todo esto es una persecución en su contra por los procesos que lleva en su despacho. "Yo de hecho pedí información al embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo si había alguna solicitud, pero no me dijeron nada al respecto", aseguró.



EL TIEMPO consultó al embajador Rengifo para preguntarle sobre la consulta de Monsalve, pero dijo que no tenía conocimiento.



Después de la publicación de EL TIEMPO, la fiscal Monsalve escribió en sus redes "La

@fiscaliaCol hurgando entre la basura —como la canción de Franco de Vita— con una orden de captura montada y caduca, pretende quitarme el caso UNP blindados, para de nuevo engavetarlo, adelante Barbosa, usted es Poderoso varíe la asignación, sin miedo, como siempre lo ha hecho".

UNIDAD INVESTIGATIVA

