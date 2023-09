Tal como EL TIEMPO lo reveló en primicia, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción ante un juez de control de garantías le imputará el delito de concusión a la fiscal Angélica Monsalve.







Según la información a la que este diario accedió, hay elementos de prueba para inferir que Monsalve, fiscal delegada ante los jueces del circuito, solicitó en el 2022 a través de un tercero dinero para direccionar el resultado de una investigación que estaba a cargo de su despacho.

La fiscalía de Barbosa y Mancera, haciéndole favores a los delincuentes de cuello blanco de este país. Intenta por todos los medios desprestigiar mi labor como fiscal (quisiera el imputado Martin Manjarres y secuaces haber arreglado con dinero sus delitos en el carrusel carros… https://t.co/e28jtgZ08i — Angelica Monsalve Gaviria (@alazamo123) September 27, 2023

El empresario Martín Ricardo Manjarrés Cabezas. Foto: Twitter: @ManjarresMartin

Posteando la noticia de EL TIEMPO Monsalve entregó una primera reacción a la decisión judicial en su contra: "La fiscalía de Barbosa y Mancera, haciéndole favores a los delincuentes de cuello blanco de este país. Intenta por todos los medios desprestigiar mi labor como fiscal (quisiera el imputado Martín Manjarrés y secuaces haber arreglado con dinero sus delitos en el carrusel carros blindados). Era de esperarse de una fiscalía corrupta, que se desproteja a la fiscal del caso, para amparar a todos los involucrados que vienen robándose al país desde hace 12 años)".



Y añadió: "Los tres y únicos encuentros que se tuvo con los candidatos para el principio de oportunidad, fueron grabadas y no sé de dónde saca el fiscal 53 Egohon (Briñez) los hechos jurídicamente relevantes. Los imputados dicen que dos abogados les pidieron plata para la fiscal, los abogados niegan tales aseveraciones, incluso presionados por Egohon y sin embargo, ninguno ha sido imputado, pero por supuesto, quieren la cabeza de la fiscal que les estorba. Una institución encabezada por bandidos. No les tengo miedo porque miedo deben tener los criminales. La fiscalía protegiendo a los carteles de la contratación. Una vez más: un rico nunca puede ir a la cárcel".

El amigo de Monsalve

El general (r.) Rodolfo Palomino. Foto: EL TIEMPO

La funcionaria menciona en su respuesta a dos abogados que, según denuncias, habrían pedido dinero a su nombre para "arreglarle el caso" a Manjarrés y no llevar ante la justicia a su esposa.



Majarrés es uno de los empresarios investigados por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos estatales de suministro de carros blindados.



Según su versión, Monsalve lo presionó a aceptar un principio de oportunidad y declarar en contra de oficiales (r.) de la Policía y terceros, en el proceso de la compra irregular de blindados; a cambio de no imputarles cargos a su esposa, Marcela Montes, y al hermano de Yonn Jairo García, su socio.



Bajo juramento, Manjarrés ha dicho que debía inculpar, entre otros, “al general Yesid Vásquez, al general Rodolfo Palomino, a su esposa Eva de Palomino, al coronel Silva y al general Óscar Atehortúa”, exdirector de la Policía.



EL TIEMPO estableció que Manjarrés menciona en su denuncia a un abogado que estudió una maestría con Monsalve y que la justicia ya lo está localizando.

¿Medida de aseguramiento?

Las exigencias y el mensaje es que Monsalve estaba molesta porque no he cumplido con la exigencia de los $ 500 millones para archivar el proceso o de lo contrario me expongo a una imputación.

TWITTER

“Quiero informar que las llamadas a través de WhatsApp e invitaciones a tomar café por parte de Jimmy Forero, han seguido (...) Las exigencias y el mensaje es que la Dra. Monsalve estaba muy molesta porque a la fecha no he cumplido con la exigencia de los 500 millones de pesos para archivar el proceso o de lo contrario me expongo a una imputación”, dice un correo que Manjarrés le envió a un tercero y que aportó al proceso.



Y asegura que terminó cediendo a la presión y aceptó el principio de oportunidad que luego fue rechazado por la vicefiscal Marta Mancera.



EL TIEMPO localizó hace algunas semanas al penalista Jimmy Forero quien descartó de plano cualquier irregularidad en sus actuaciones, aunque admitió las reuniones con Manjarrés y la amistad con la fiscal Monsalve.

La fiscal Monsalve llevaba el caso del 'carrusel de carros blindados'. Foto: Javier Nieto / EL TIEMPO

“Lo contacté porque supe que dentro del caso de los blindados él no tenía abogado y le ofrecí mis servicios. Pero dejé claro que aunque yo le envié el contrato de honorarios por correo, no iba a ser el abogado titular, para evitar suspicacias por algún relacionamiento con la fiscal Monsalve, con quien cursé una especialización y conozco como a cualquier compañero de ese posgrado”, explicó Forero.



Y advirtió que el contrato no se firmó y que siempre ha estado dispuesto a colaborar con la justicia. Además, que estudiaba acciones legales contra Manjarrés por falsa denuncia, fraude procesal y costreñimiento.



Sin embargo, EL TIEMPO estableció con fuentes judiciales que, desde julio pasado, la Fiscalía intenta localizar a Forero. De hecho, en la audiencia contra Monsalve se sabrá si es cierto que el abogado ya tiene orden de captura.

Sobre ese mismo expediente, otro delegado fiscal citó a diligencia de interrogatorio a la fiscal Angélica María Monsalve Gaviria por una indagación sobre presuntas presiones indebidas a indiciados con el fin de obtener falsas declaraciones en el caso de 'carrusel de vehículos blindados'.



La fiscal Monsalve insiste en que todo es un montaje en su contra y en que saldrá bien librada.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

