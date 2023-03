Por los corredores del exclusivo club El Nogal hay dos temas de que se están moviendo en los últimos días. El primero, el pago de más de 2.300 millones de pesos que tendrán que desembolsar por la muerte del empresario mexicano Luis Fernando Campos Yaneli, por un escape de gas en la suite en la que se estaba hospedando. El caso fue revelado por EL TIEMPO en 2014 y tuvo su epílogo judicial con la millonaria indemnización que se le tendrá que entregar a la familia del mexicano.



Y el segundo tema que comentan sus socios es la postulación de un candidato en una de las planchas para elegir junta directiva del club el próximo miércoles 29 de marzo.

Esta es la plancha número 5. Foto: EL TIEMPO

Se trata de la plancha número 5, que encabeza el actual presidente de El Nogal, Rafael Blanco Alviar, quien busca su reelección.



EL TIEMPO estableció que en esta también aparecen Raúl Grisales, experto en enseñanza; Diana Vélez, abogada y exprocuradora delegada; Álvaro Ordóñez, asesor de empresas, y Édgar Pulido Pulido, experto en operaciones bursátiles.



En el quinto renglón de la lista figura Andrés Rueda Gómez. Se trata de un ingeniero civil quien fue candidato a la Gobernación de Casanare, por el Centro Democrático, en 2019.

Daniel Rendón, alias Don Mario. Foto: Milton Díaz. Archivo EL TIEMPO

Sin embargo, su nombre ya había aparecido en un expediente judicial, cuando este diario señaló que figuraba como el supuesto intermediario entre políticos de Casanare y miembros de las autodefensas.



En su momento incluso se habló de una reunión en la que Rueda supuestamente aparecía reunido con Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, entonces jefe del bloque Centauros de las Autodefensas y hoy extraditado a Estados Unidos.

La indagación fue cerrada en 2017

El candidato Andrés Rueda Gómez. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO se comunicó con el ingeniero Andrés Rueda, quien confirmó que aparece en la plancha del actual presidente de El Nogal.



Pero aseguró que es improbable que salga electo porque está en un quinto renglón. "Mi nombre aparece como un relleno".



En cuanto a las dudas que varios socios están planteando en torno a su postulación, aseguró que la indagación que la Fiscalía llevaba fue cerrada en 2017.



"Ni siquiera me abrieron una investigación formal. Con mi abogado Jesús Albeiro Yepes, logramos que se interrogara al señor Rendón y demostramos que no había ningún fundamento para que me abrieran investigación, ese caso quedó archivado desde 2017", le dijo Rueda a EL TIEMPO.

Jesús Albeiro Yepes, abogado de Andrés Rueda Gómez. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

También dijo que mientras se adelantan las verificaciones se mantuvo al margen de actividades políticas y sociales y que incluso ya no aparece como contratista, sino como consultor.



También agregó que se puede indagar con los gerentes del club y con los socios que, en los 20 años en los que ha pertenecido a El Nogal, no ha registrado ningún tipo de incidente.



"En el pasado he apoyado a otros directivos y ahora lo hago con el señor Rafael Blanco, quien ha hecho una excelente gestión frente al club. La información sobre mi nombre la está moviendo gente interesada en hacer daño", puntualizó Rueda.



Y su abogado Yepes le conformó a EL TIEMPO que su cliente no tiene investigaciones penales abiertas.



La elección de la nueva junta directiva está programada para este miércoles 29 de marzo, en horas de la noche.

UNIDAD INVESTIGATIVA

U.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

