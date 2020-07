Este es el exjuez que rechazó '200 barras' del senador Pulgar

Andrés Fernando Rodríguez Caez es el exjuez de la república se que negó a recibir "200 barras" de un negocio que le ofreció el hoy senador de 'la U' Eduardo Pulgar.



“A ver, senador, yo en principio acepté la reunión esta mañana aquí pues por intermedio del alcalde Ronald, pero yo soy un hombre muy serio. Usted me está hablando de negocios, yo para eso sí no. Déjeme que le haga la audiencia; déjeme explicarle primero por qué supuestamente llega allá. Ronald me abordaba esta tarde y me decía ¿doctor, pero por qué Usiacurí? Ronald, usted sabe que Usiacurí ha venido moviéndose, ha manejado casos delicados de garantías, yo allá he manejado casos delicados”, reveló el periodista Daniel Coronell en su columna del portal Los Danieles.

Eduardo Pulgar, senador de 'la U', ha guardado silencio tras las revelaciones de Daniel Coronell. Foto: Twitter Eduardo Pulgar

El audio acaba de llevar a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema a ordenar que se indague, de oficio, el contenido del audio.



En este se escucha al senador señalar: “Si los 'manes' son juiciosos, si yo le digo: 'hey, doc., esta vaina vale 200 barras', él me dice: '¿a qué horas y dónde?'. Así, pa hablar claro. Yo les digo a ustedes la verdad. Aquí hay un negocio…Yo creo… No sé, si ustedes quieren hablar solos”.



Segundos antes había explicado el negocio: “No joda, yo quiero apelar a ti para ver cómo me pueden ayudar ustedes, porque esto es un negocio. Esto es un negocio. Yo te digo la verdad… Esto es un negocio. Esto tiene que quedar entre nosotros tres porque los 'manes' están preocupados. Es más, los 'manes' me dicen: si hay que ir hasta allá, yo voy; pero lo ideal es que no vayan a decir nada”.



EL TIEMPO estableció que el entonces juez que rechazó las 200 'barras' es actualmente contratista de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Antes se desempeñó como juez primero promiscuo municipal de Usiacurí y, bajo ese cargo, se registró la reunión con Pulgar.



Rodríguez Caez llegó a ese despacho en septiembre de 2014 y permaneció hasta octubre de 2018. Esto significa que, tras el encuentro con el congresista, estuvo al menos un año más en ese despacho.

Antes había estado ligado a la rama judicial en Neiva, de donde es oriundo, en cargos como secretario de Despacho, auxiliar judicial, escribiente y auxiliar mayor, la base de la pirámide.



Y en dos días vence el contrato con la Superintendencia de Servicios Públicos, que lo contrató para "prestar los servicios profesionales jurídicos, en la revisión y/o proyección de todas las actuaciones que sean necesarias dentro de los radicados que resuelven los trámites que le sean asignados a través del sistema que la entidad disponga".

Audios, ¿ilegales?

Aunque el senador Pulgar ha guardado silencio, ya trascendió que alegaría en su defensa que dichos audios fueron grabados de manera ilegal y estarían editados.



Sin embargo, expertos en el tema aseguran que estos serían base de una indagación, y no prueba. Además, que entrarían a citar tanto al senador como al exjuez y a otras personas que aparentemente estaban presentes en la reunión.



También se entraría a verificar lo dicho por el propio senador: "Yo te voy a decir la verdad, yo a través de la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación conseguí que finalmente ahí pusieran un tipo que ha estado antes en la universidad, que es sobrino del viejo Gabriel Acosta, primo tanto de la mujer de Jaller como del hijo de Gabriel Acosta. Y ahí eso fue apenas como para un feliz término. La ministra fue… La última resolución fue del ministerio”.



Al parecer hace referencia a la Universidad Metropolitana de Barranquilla, cuyos voceros tampoco se han pronunciado.

