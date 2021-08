Explosivos hallazgos en indagación por atentados a Duque y Brigada 30

Agentes del FBI ya completan tres sesiones a puerta cerrada con varios de los implicados en el atentado al presidente Iván Duque y también a la Brigada 30 de Cúcuta, en donde había 12 militares del Comando Sur.



Todos han sido notificados de que pueden terminar procesados en Estados Unidos por conspiración. Y no se trata de un mecanismos de presión.



Ciro Alfonso Gutiérrez Ballesteros, alias Ciro. Foto: Policía Nacional

Los datos que ya empezó a deslizar el capitán (r.) del Ejército Andrés Medina –que solo admite ser el cerebro del bombazo a la brigada–, unidos a los hallazgos dentro de la investigación, están dejando al descubierto un entramado que involucra armas, escoltas, droga, disidencias del frente 33 de las ex-Farc y corrupción.



Medina, alias el Capi, quien busca un preacuerdo en Colombia y una eventual negociación con el FBI, ya mencionó a un sargento que, al parecer, le permitía acceder a datos relevantes.



Y dijo que fue a través de Ciro Gutiérrez Ballesteros, alias Ciro, que terminó al servicio de las disidencias del frente 33, tras ser un destacado piloto del Ejército.



Todo indica que Aurelio Suárez Pérez, alias Aurelio, cabecilla del frente 33, hoy fugitivo, es el eslabón entre ambos atentados. Ya se sabe que Vladimir Acosta Pérez, otro de los capturados, es su medio hermano.



Además, que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le tenía un esquema de seguridad a ‘Aurelio’, luego de que se presentó como líder social del corregimiento de Filo El Gringo (en El Tarra) y de decir que el Epl lo había amenazado.



UNP y cero polígrafo

Aurelio Suárez Pérez, alias Aurelio. Foto: Policía Nacional

‘Aurelio’ y alias Jhon Mechas coordinaron los contactos con el ‘Capi’ y los atentados, que hoy investiga una corte federal de Miami.



Dentro de la investigación trasnacional, la UNP está cobrando mayor relevancia, al igual que Isvi Ltda. Esta última es una reputada empresa de seguridad en la que trabajaron ‘el Capi’ y ‘Ciro’.



EL TIEMPO estableció que Isvi es la misma empresa que se encargó de escoltar a Iván Duque cuando era candidato a la Presidencia, dentro del llamado ‘Plan Democracia’. Además, es parte de un consorcio que presta servicios a la UNP para proteger congresistas y desmovilizados.



“Es una firma de élite. Escoltó a Bill Gates cuando vino a Colombia y a Shakira. Fue fundada por Luis Enrique La Rotta Bautista, coronel (r.) de la Policía, quien murió el 2 de mayo pasado”, dijo un investigador.



Y agregó que verifica si Isvi no sometió a polígrafo ni a visita técnica al ‘Capi’ y a ‘Ciro’, como exige la norma.



Aún así, ‘Ciro’ (quien migró de otra empresa de seguridad) se puso a disposición de la UNP. Y el ‘Capi’ entrenó a varios escoltas de Isvi y hasta les hizo práctica de polígono en el Batallón Maza, en la Brigada 30.



De manera paralela, accedió a entrenar a miembros de las disidencias y a hacerle inteligencia a la brigada.



La Toyota usada como carro bomba en la Brigada 30 en Cúcuta, fue adquirida por el padre de alias el Capi. Foto: Suministrada

¿Carrusel de armas?

Duque durante la campaña presidencial. Foto: @Ivanduque

La actual administración de Isvi aseguró que las contrataciones de ‘Ciro’ y del ‘Capi’ se hicieron durante la administración de Francisco Vergara Lago, su anterior directivo, hoy retirado.



EL TIEMPO estableció que en contra de Vergara cursan denuncias por la cesión de más de 60 armas a terceros sin autorización ni controles; y por el uso irregular de carros blindados.



Pero Vergara dice que no tuvo que ver con la contratación del ‘Capi’ ni con la de ‘Ciro’. Además, que tiene soportes de que la cesión de armas fue autorizada por la presidencia de Isvi y que otras no se materializaron (ver nota abajo).



Por su parte, el sindicato Analtraseg –que agrupa a trabajadores de la seguridad– dijo que las cartas en las que recomendó a ‘Ciro’ y al ‘Capi’ se les expiden a los afiliados y, en su momento, estos no tenían antecedentes.



En cuanto a Isvi, se va a constituir como víctima dentro de los procesos y sigue indagando qué más pasó en su interior. Pero el tema de las armas y blindados tiene inquietos a los investigadores.



Aún no es claro si –además del atentado a la brigada– el ‘Capi’ va a hablar de otros temas del interés del FBI: obtención de armas para las disidencias, sus viajes a Venezuela y rutas del narcotráfico.



Pero está confirmado que quiere evitar la extradición de su padre, Joaquín Medina, quien negoció la Toyota usada como carro bomba. EL TIEMPO estableció que hay otros dos familiares –entre ellos una mujer– involucrados en esa y en la compra de la moto que él usó para huir tras el bombazo.



Uno de ellos es Fabián Medina, primo del ‘Capi’.



El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el comandante de las FF. MM., Fernando Navarro, recibieron el anónimo en el que menciona al ayudante del comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro. Foto: Twitter: @mindefensa

Turbulencia en el Ejército

En el Ejército también hay turbulencia por el tema.



Aunque adujo “asuntos personales”, terminó colgando el uniforme el general Marcos Evangelista Pinto, comandante de la Segunda División. Tenía a cargo la seguridad de Norte de Santander, incluida la de la Brigada 30, y los desplazamientos de Duque a la zona. La JEP ya lo había llamado en la investigación por ‘falsos positivos’.



Y el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, salió en defensa de su ayudante privado, el coronel Óscar Gómez Guzmán.



A mitad de semana, circuló información que intentaba vincular a Gómez con alias el ‘Capi’. Señalaba que ambos coincidieron en la Quinta Brigada y en el Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación n.° 2, con sedes en Cúcuta y Bucaramanga. En ese momento surgieron señalamientos sobre la existencia de un cartel de tráfico de gasolina JP-4 (de aviación) desde Venezuela, vendido al Ejército como combustible legal.



El 11 de diciembre de 2020 se le denunció el caso al entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en anónimo que menciona a un contratista, a Gómez y a dos oficiales más.



EL TIEMPO buscó al coronel para conocer su posición y el oficial hizo llegar un documento de la Contraloría delegada para el sector Defensa que señala que no se hallaron irregularidades.



Cuando se le indagó sobre otros detalles del caso y sobre su vínculo con el ‘Capi’, respondió: “Todo lo que están preguntando está inmerso en una investigación judicial. Por eso, no soy yo quien debe responder esas preguntas. Serán los resultados de las investigaciones quienes darán claridad a todos los interrogantes”.



Y agregó: “Lo que sí puedo asegurar es que estoy tranquilo y con la plena seguridad de que mi buen nombre seguirá intacto”.



Según un mensaje del general Zapateiro (revelado por el portal El Expediente), este calificó los señalamientos contra Gómez como difamatorios y falsos.



¿Vuelos con 'Megateo'?

Facebook Twitter Linkedin

Víctor Ramón Navarro Serrano, alias Megateo. Foto: Policía Nacional

Y dijo que fueron verificados por la Inspección, cuyo titular –el general Juan Carlos Ramírez– también salió esta semana del Ejército.



Mientras avanzan las investigaciones en Colombia, el FBI sigue oyendo a los implicados e impulsando el proceso en Estados Unidos.



Se quieren verificar versiones según las cuales Víctor Navarro, ‘Megateo’ (cabecilla mafioso del Epl, abatido en 2015), fue movido en al menos dos ocasiones en helicópteros militares.



“Llevaban al mono (‘Megateo’) a ver a la mona (una de sus esposas). Por eso fue difícil darlo de baja”, aseguró un capo preso en Estados Unidos. Y el FBI sigue preguntando.



Habla excabeza de Isvi Ltda.

Francisco Vergara Lago, exdirectivo de Isvi Ltda., le dijo a EL TIEMPO que alias Ciro, uno de los implicados en los atentados, fue contratado por la firma en marzo de 2020, como parte del personal que migró de otra empresa: “Pero yo no tuve relación con esa o con otras contrataciones. Ese rol no estaba dentro de mis funciones”.



De hecho, manifestó que cuando se volvió a contratar a ‘Ciro’ (en febrero pasado) y cuando se enganchó al ‘Capi’ (en octubre 18 de 2020), él ya no estaba en Isvi.



Sobre las denuncias en su contra, aseguró que tiene los soportes de que la cesión de armas que le reprochan contó con la autorización de la presidencia de Isvi, en cabeza del coronel (r.) Luis Enrique La Rotta (hoy fallecido).



Además, que otras cesiones no se materializaron. Y sobre el uso de carros blindados, fue enfático en que todo fue facturado y legal.



En todo caso, ya nombró abogado para defenderse.



