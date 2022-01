“Ni la jefa de gabinete, María Paula Correa, ni funcionarios de Presidencia tenían conocimiento de los contratos con entidades públicas que tenía la esposa del señor Mayorquín”.



(Lo invitamos a leer: Las claves del escándalo que tumbó a asesor de la Presidencia)



Con esta contundente frase, Víctor Manuel Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), informó este martes que Andrés Mayorquín Bocanegra fue retirado del cargo y que ya no se desempeñará más como asesor de la Presidencia de la República.

La información de Karen Liseth Vaquiro que ya no aparece en base oficial.

María Paula Correa, jefa de gabinete.

Según informó el Gobierno, en una investigación que se inició en noviembre pasado, la Oficina de Control Interno Disciplinario del Dapre concluyó que su esposa, Karen Liseth Vaquiro Cuéllar, dio un enorme salto hasta convertirse en megacontratista del Estado.



Desde que Mayorquín llegó al influyente cargo en la Presidencia, en cuestión de meses Vaquiro se convirtió en contratista de más de quince entidades del Estado. A pesar de su limitada experiencia, desde enero de 2020, ha firmado 24 contratos con el Estado que suman 1.245 millones de pesos. De estos, 22 han sido por contratación directa, y dos, por contratación de régimen especial.

¿Y la información?

Además del despido fulminante y del monto de los contratos, lo que ha llamado la atención es que información relacionada con el escándalo ya no figura en bases oficiales.



Autoridades le dijeron a EL TIEMPO que cuando entraron a evaluar las implicaciones del caso en entidades públicas que contrataron a Vaquiro, ya no había información disponible.



Específicamente, señalan que el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) ya no arroja los datos sobre los diversos contratos de la 'megacontratista' y estos tuvieron que ser recuperados por otras vías.



"No se encontró la hoja de vida para el código S1049731-5259-5", aparece en la página oficial.

'Ella debía alimentar el Sigep'

Lo que se busca establecer es cómo, a al menos una decena de entidades, incluida la Aerocivil, el Departamento de la Prosperidad Social, el Icetex y la Superintendencia de Notariado, entre otras, llegó su hoja de vida y se le aprobaron los jugosos contratos.



En el caso de la Aerocivil, EL TIEMPO estableció que el contrato fue hasta el 31 de diciembre del 2021 y que Vaquino hizo una asesoría financiera tras ser seleccionada de un banco de hojas de vida.



Lo que ahora verifican algunas entidades es si omitió en su información que estaba casada con el asesor de María Paula Correa, lo que de inmediato generaría alertas e incluso inhabilidad.

Según explicaron, hasta hace unos días aparecía la hoja de vida de la megacontratista, que esta debía tener al día en el Secop, pero ya no está.



"La información se recuperó y se detectó que no se cumplió con el deber de alimentar la plataforma oficial. La información hubiera alertado sobre su condición y nexos", aseguró un investigador que verifica el caso.



EL TIEMPO ingresó a la información (que ya no está disponible) y se encontraba incompleta. De hecho, solo aparecía un contrato registrado.



En el caso del asesor, si bien aparece su hoja de vida, ya no están las referencias personales de un currículum público.

Este diario también intentó comunicarse con Andrés Mauricio Mayorquín, pero su celular está apagado y no respondió los mensajes.

