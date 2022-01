Las situación del abogado Andrés Mayorquín parece complicarse. Hace dos días, le pidieron su renuncia como asesor de la jefe de gabinete, María Paula Correa, debido a los millonarios contratos que acumulaba su esposa, Karen Vaquiro, con entidades estatales.



Y ahora, el alcalde de Cartagena, William Dau, reveló mensajes en los que el entonces asesor de Casa de Nariño le recomienda contratar a su esposa.

Mi esposa ha trabajado en esto y puede serte de ayuda a lo mejor. Excúsame lejos de importunar (le di tu dato a mi esposa por si acaso). FACEBOOK

"Yo a este señor la tenía mira: viste, fichado, y busqué en mi WhatsApp y encontré unas perlas de mensajes que quiero compartir con ustedes para que cada uno llegue a sus propias conclusiones", escribió Dau en sus redes.



Y replicó un mensaje que atribuyó a Mayorquino: “Estimado alcalde, un saludo. Me comentan que estás en busca de un apoyo a seguimiento de temas legislativos de Congreso de la República aquí en Bogotá (enlace). ¿No sé si sea cierto y si podría sugerirte a alguien? Mi esposa ha trabajado en esto y puede serte de ayuda a lo mejor. Excúsame lejos de importunar (le di tu dato a mi esposa por si acaso)”, se indicaba en el mensaje revelado por el alcalde de Cartagena.

La fecha es clave

Mensaje de Mayorquín a Dau Foto: EL TIEMPO

Si bien el alcalde invita a sacar sus propias conclusiones, Víctor Muñoz, cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), advirtió que se indaga si hubo o no un tráfico de influencias en la consecución de contratos.



La fecha de los mensajes que Dau reveló es clave en la investigación: enero 17 de 2021.



EL TIEMPO reveló en exclusiva dos documentos en los que la esposa de Mayorquín asegura que no tiene cónyuge ni compañero permanente.



Pero en el mensaje al alcalde se ratifica el vínculo que en Casa de Nariño dicen que no conocían