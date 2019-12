'Vivo confinado en una habitación sencilla': Andrés Felipe Arias

"Paso la mayor parte del tiempo confinado a una habitación sencilla del pabellón habilitado para reclusos en una unidad militar. Sólo veo a mi esposa e hijos durante los horarios dispuestos por el reglamento, que procuro respetar al pie de la letra".



Así narra Andrés Felipe Arias cómo cumple lo que le falta de los 17 años de condena por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

La descripción hace parte de una carta abierta en la que se defiende de los ataques que está recibiendo por el trámite de un proyecto de ley que lo beneficiaría y que ha sido conocido como 'Ley Andrés Felipe Arias".



Dicho proyecto fue aprobado en primer debate y aún le faltan siete más.



En esencia, busca un salvavidas a los aforados que han sido condenados y que no han podido acceder a una segunda instancia, como el caso del exministro de Agricultura del expresidente Álvaro Uribe.



La ponente del proyecto es la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

'Es de Roy Barreras'

"No soy el criminal que usted cree que soy (...) fui condenado injustamente por un delito que no cometí, en medio de un proceso judicial colmando de anomalías", le dice al actor Julián Román, a quien señala de estar detrás de los ataques en su contra.



Román difundió en redes un video en el que califica como una burla y falta de respeto que esa iniciativa legislativa haya sido aprobada en primera instancia. Y refiriéndose a las marchas, incita a que la gente salga para decirle al Gobierno que "ya no más".



Al respecto, Arias agrega en su carta: "Es cierto que el proyecto que lo tiene atormentado garantiza el derecho humano a impugnar una condena a quienes no han tenido la posibilidad de hacerlo. Pero según he leído el proyecto lo tramita el Congreso no precisamente por mí sino porque así lo ha ordenado, en varios fallos, la Corte Constitucional".



Además, aclara que el proyecto de ley aprobado fue el que presentó el senador Roy Barreras, del partido de 'la U', "con quien usted, ha diferencia mía, comparte ideario político".

También dice que no está pidiendo que lo indulten o que lo exoneren por la puerta de atrás: "Solo estoy pidiendo la oportunidad de probar mi inocencia ante jueces íntegros e independientes".



Y recuerda que el comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictaminó que se le debía permitir la apelación. Para que ese dictamen sea honrado, Arias reveló que interpuso una acción de tutela que está siendo estudiara por la Corte Constitucional.



Al respecto, dos exmagistrados de la Corte Suprema recordaron que ni a Arias ni a otros condenados en única instancia se les violaron sus derechos: "Se les aplicaron normas aprobadas por el Congreso para su juzgamiento".



Lea aquí la carta:

