Ana Raquel, la secuestrada que le están reclamando a las Farc

Un piquetes de hombres armados, con uniforme camuflado, aparecieron de la nada en la carretera Cali-Buenaventura, y detuvieron el carro de Ana Raquel Rojas de Ruiz y su esposo, la tarde del primero de marzo de 1997.



Ambos vivían tranquilamente en Los Balcones de Buenaventura, su restaurante, y no entendían qué estaba pasando. Los encapuchados se identificaron como miembros del Frente 30 de las Farc, se llevaron a la pareja y a otra joven que se movilizaba en un carro Mercedes Benz, en las llamadas pescas milagrosas.



Rigoberto, el esposo de Ana Raquel, fue liberado unas semanas después. Pero las ex Farc nunca dijeron qué pasó con esta mujer, ama de casa.



Un abogado javeriano, Jaime Arizabaleta, desempolvó el caso este fin de semana en redes y les está exigiendo a los congresistas de las ex Farc, hoy Comunes, que digan qué pasó con Ana Raquel.



Más allá de las redes, por primera vez desde su puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esta presenta escrito formal contra 8 miembros de la cúpula de las ex Farc por secuestro, el equivalente a una imputación de cargos en la justicia ordinaria.

Dos objetivos



1. Información sobre Ana Raquel y todos los secuestrados por FARC



2. Que los monstruosos secuestradores salgan de una vez por todas del Congreso de la República.



La carta

La JEP hacen señalamientos importantes, como que las Farc ejecutaron privaciones de la libertad a gran escala y que, entre 1982 y 2012, tuvieron como política secuestrar a civiles para financiar sus operaciones a través del pago para obtener la libertad.



En el caso de Ana Raquel, un año después del secuestro, la familia recibió una carta en decía que estaba asustada, que extrañaba a sus cuatro hijos y que temía por su vida: "No avises a la Policía ni al Gaula", advertía en un papel arrugado y ya borroso.



En su momento, Rigoberto le dijo a EL TIEMPO que los tenían encadenados y los hacían caminar 10 horas al día.

El acordó con los guerrilleros que lo liberaran para reunir el dinero del rescate de Ana Raquel , y si bien entregaron una parte de la suma exigida, no fue liberada.



Un paro de transporte les impidió llegar al lugar pactado para un segundo pago.



En 2017, su familia convocó a una misa, tras cumplirse 20 años del secuestro y desaparición de Ana Raquel Rojas de Ruiz. Cuatro años después, siguen en la incertidumbre.

