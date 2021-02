‘Voy a su tumba, le canto y pido justicia': mamá de Ana María

“Siempre estarás a un pensamiento de distancia. Te amamos”.



La bóveda 283 de uno de los más concurridos cementerios capitalinos siempre está llena de lirios o de margaritas amarillas. Nidia Romero, madre de Ana María Castro, la visita sin falta. Y este martes llegó, a las 10:30 de la mañana, tarareando la misma canción que la conecta con su hija desde el 5 de marzo de 2020, cuando murió de manera violenta.



“El martes habría cumplido 22 años”, le dijo doña Nidia a EL TIEMPO en Vivo. Y tras recordar cómo era su Ana María, reveló que la Kia desde donde supuestamente la arrojaron ya había estado en su casa; que Paul Naranjo la cortejaba y que Mateo Reyes admitió inicialmente que los habían lanzado del carro.



¿Quién era Ana María?

No existen palabras para describir un hijo. Era muy tierna, sociable, de carácter fuerte, pero muy amorosa. Tenía determinación en la vida. Había estudiado una enfermería auxiliar queriendo moverse por el lado de la salud. Y luego estudió un semestre de psicología en la Universidad Manuel Beltrán. Pero debido a que soy una mujer sola (el padre de Ana María murió hace 10 años) me dijo que quería suspender e irse por el lado del maquillaje profesional.

¿Qué pasó las semanas antes a ese 5 de marzo? ¿Le dijo si tenía algún temor?

No ninguno, creo que ella no tenía como temor de nadie. El temor lo tenía yo porque ella era muy confiada.



“Siempre estarás a un pensamiento de distancia. Te amamos”. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

En el proceso aparecen Paul Naranjo (capturado), Julián Ortegón (capturado) y Mateo Reyes. ¿Usted conocía a alguno?

Ella nombraba solo a uno de ellos. Varias veces me dijo: ‘Mami, me va a recoger Paul, o voy a salir con Paul’, como ese día. Me dijo que iban a bailar un rato con Paul.

¿Entonces, conocía la Kia desde donde testigos dicen que lazaron a Ana?

Sí. Pero no conocí a Paul. Ana María era independiente. Solo sé que era un fotógrafo y que la pretendía mucho.

Pero usted también se refirió a Mateo. Dijo que posiblemente proveía algún tipo de droga...

Ana María le hizo un comentario a la hermana, y la hermana me lo hace a mi, pero pues ya se imaginarán el choque con el que uno está.



¿Cómo fue ese último día de Ana María?

Ella almorzó, se maquilló y salió a las 4:30 p. m. Ella estudiaba el otro día a las 7 de la mañana. Cuando me dice que es que se va a encontrar con Paul, le dije: Mami, bien responsable porque mañana tu madrugas y uno no rinde igual.



Y me dijo: sí, mami, no te preocupes que yo no me demoro. A las 8:56 empiezo a escribirle y ella me respondió: ya te dije que voy a ir, no te preocupes. Fue lo último que ella me escribió.



Me desperté a la medianoche, le empecé a marcar muchas veces y nunca más me volvió a contestar.

Usted habla de que Mateo ha dado versiones contradictorias. ¿A qué se refiere?

Primero me dijo: ‘Yo iba en un taxi detrás de la camioneta y vi cuando la lanzaron’.



Entonces yo le digo, pero cómo así. Ya una amiga de Ana María me había dicho, previamente, que ellos se habían subido los 4 a la camioneta y al momento me mandó un audio y me dijo: ‘No, ya me acordé, yo iba con Ana María. Lo que pasa es que nos bajaron de la Kia y ella se va a tener una discusión con Paul, en su lado de la ventana. De pronto él arranca muy fuerte y ella da unos giros y cae’. Ese cambio de versión genera dudas y desconfianza.



Mateo Reyes Gómez es una de los testigos claves para esclarecer muerte de Ana María Castro. Foto: Archivo particular

Paul dice que aceptaría el cargo de homicidio culposo y ofreció una indemnización de cerca de 100 millones de pesos. ¿Qué le contesta?

Ni por 5.000 millones de pesos. Un hijo no tiene precio.

¿Ana María tenía novio oficial? ¿Paul era el novio?

No. Ella murió amando a su exnovio y era una chica normal conociendo amigos, saliendo. Yo le decía a ella: uno tiene que ser consciente del sitio de donde vive y los peligros que corre, pero ella decía: ‘Mami, pero es que yo salgo a bailar y a tomarme algo con mis amigos’.

¿Qué pasó con el celular?

Es extraño que no aparezca. Ella cargaba su cédula en el forro. Era un iPhone que yo le había regalado el 22 de octubre. No vales 6 millones de pesos como dijo el abogado de Paul. El celular y la línea estaban a mi nombre y yo le paga un seguro y el celular me sale por mucho menos de lo que pudo haber valido realmente. Yo por ese celular pagué 587 mil pesos porque tenía seguro.



Paul Naranjo. Foto: Carol Malaver

¿Usted cree que fue un accidente o un crimen?

​Nunca he pensado que fuera un accidente. Por todas estas cosas que desde el principio empiezan a pasar. El cambio de versiones, que no aparezca el celular (...) Aquí hubo algo más. Nunca he pensado siquiera que fue un accidente de tránsito, ni que se hayan podido asustar, porque no.

En las audiencias han dicho que Ana María bebía y podría consumir algo más. ¿Usted qué les responde?

Hicieron comentarios desobligantes y los van a seguir haciendo. Yo se quién era mi hija. La verdad de lo que sucedió dentro de esa camioneta, ojalá la conozcamos. La necropsia lo dice: solo consumió alcohol.

¿En qué se equivocó Ana?

En confiar en la gente. Cuando se haga justicia la saco de acá (la bóveda). Alguna vez hablamos y ella no quería estar en un hueco. La voy a cremar.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET