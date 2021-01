Señalado asesino de Ana María Castro niega cargos; vienen más capturas

Es cuestión de horas para que el CTI de la Fiscalía haga efectiva una segunda orden de captura dentro de la investigación por el crimen de la joven Ana María Castro, quien murió en confusos hechos, ocurridos en la madrugada del 5 de marzo del 2020 en extrañas circunstancias.



Tal como lo anticipó este diario, este fin de semana ya fue detenido uno de los supuestos implicados, identificado en la audiencia de legalización de captura como Julián Valente Ortegón Mosquera, quien no aceptó cargos.



Según la investigación, Ortegón habría estado en el carro en el que Ana María Castro se subió del Bar Cantina Plaza México, norte de Bogotá.



Testimonios señalan que iba con tres hombres, que uno de ellos fue bajado del carro y que, posteriormente, Ana María recibió un golpe en el rostro y fue arrojada del vehículo. Los golpes le causaron la muerte.



Fuentes cercanas al caso le dijeron a EL TIEMPO que la dueña del carro es hermana de uno de los implicados y que aún hay dos órdenes de captura que faltan por hacer efectivas.



Según testigos, Ana María salió esa noche en compañía de Mateo Reyes, Julián Ortegón y Paul Naranjo,. De manera directa o a través de terceras personas, todos han negado cualquier nexo con el desenlace fatal que tuvo ese episodio.

Audiencia del martes

Sin embargo, la defensa de Ortegón calificó como ilegal la captura de su cliente al no ser realizada en flagrancia. Además, señaló que no tuvo nada qué ver con la muerte de la joven, cuya familia pide justicia.



El próximo martes se reanudará la audiencia en la que se le imputarán cargos al capturado (feminicidio agravado) y se espera que, para ese momento, ya se hayan ejecutado las otras dos capturas.



EL TIEMPO se abtiene de revelar los nombres de los otros implicados para no entorpecer las investigaciones.

La necropsia

La joven ingresó al Hospital Simón Bolívar a las 2:23 del 5 de marzo de 2020 con un trauma craneoencefálico severo, asociado a un edema cerebral con hemorragia.



Además, se le detectó una fractura en la base del cráneo que, en conjunto, le produjo la muerte tres hotas después.



La joven ingresó como NN y Medicina Legal determinó que su muerte fue violenta, producto de lesiones traumáticas con objeto contundente.



