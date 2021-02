Ana María Castro: ¿por qué pagan desde México defensa de capturado?

Dos capturados, un testigo presencial, un implicado en el exterior y una madre buscando justicia.



Ese es el resumen judicial de la muerte violenta de la joven Ana María Castro, que en 5 días cumple su primer año, sin que aún esté del todo claro qué fue lo que realmente ocurrió ese 5 de marzo de 2020 en horas de la madrugada.



Julián Ortegón, imputado por feminicidio agravado, no aceptó los cargos. Foto: Archivo particular

La Fiscalía cree tener ya evidencia suficiente para probar que se trató de un feminicidio agravado por el que deben responder Paul Naranjo y Julián Valente Ortegón, este último en calidad de coautor.



Naranjo y Ortegón fueron grabados por cámaras saliendo del bar cantina Plaza México, en una camioneta Kia negra, junto con Ana María y Mateo Reyes. Y minutos después, un testigo llamó al 123 a decir que había visto cómo arrojaban a una mujer de un carro, como “una muñeca de trapo”.

El penalista Gilberto Rendón, abogado de Julián Ortegón. Foto: Archivo Particular

Pero EL TIEMPO estableció que si bien la defensa de Naranjo sigue dispuesta a aceptar un homicidio culposo (accidental), Ortegón insistirá en su inocencia.



De hecho, desde México su padre está coordinando los detalles de su defensa y acaba de contratar a un reputado abogado que fue excongresista y dos veces candidato a Contralor.

El padre del señalado coautor del feminicidio es el conocido cantante de música mexicana Fernando Valente Ortegón.

Según su apoderado Paúl Naranjo estaría corriendo riesgos en la cárcel. Foto: Carol Malaver

Desde México

Naranjo también echó mano de un penalista de renombre –Jhon Cadena– y la familia de Ana María está representada por la oficina de Abelardo de la Espriella, que asumió y ganó casos como el de Natalia Ponce (atacada con ácido) y el de la muerte violenta de Rosa Elvira Cely.



Abogado de Paúl Naranjo, el penalista Jhon Cadena. Foto: Fiscalía General de la Nacional.

“Asumí el caso porque, con la evidencia que hay hasta ahora, estoy absolutamente convencido de que Julián no cometió ningún feminicidio”, le dijo a EL TIEMPO. Rendón ya estuvo en una audiencia de trámite, hace 8 días, luego de que el padre de Ortegón llegó de México a organizar la defensa.



Según confirmó este diario en primicia, el padre del señalado coautor del feminicidio es el conocido cantante de música mexicana Fernando Valente Ortegón.



Se hizo famoso en la plaza Garibaldi y en local El Rancho, en donde cantaba mientras montaba a caballo.

Testimonio de Mateo Reyes sobre la muerte violenta de Ana María Castro Foto: Archivo Particular

Las cámaras y el testigo

Pero desde hace algún tiempo fijó su residencia en México, donde es reconocido. Desde allí viajó la semana pasada para apoyar a su hijo, Julián. La familia tiene varias taquerías y restaurante-bar, uno de ellos está ubicada en la zona de rumba de la 116, en donde Ana María se encontró con Paul y con Julián esa noche.



“Paul es muy amigo de Julián y fue a recogerlo al negocio de comidas que administra. Tuvo que esperar a que hiciera caja antes de salir a buscar a Ana María”, asegura un allegado. Y agrega que toda la familia, que es muy unida, apoya a Julián y está segura de su inocencia.

Doña Nidia Romero visitó el martes, 16 de febrero, la tumba de Ana María. Ese día habría cumplido 22 años. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Rondón, actual conjuez del Consejo de Estado, dice que este es un caso judicial que está absolutamente documentado y verificado.



“Hay videos de la hora exacta en la que subieron al carro, cómo se ubicaron dentro del vehículo, dónde y por cuánto tiempo frena la Kia y a qué hora reportan el caso en el 123. Las cámaras no mienten”, explicó.



Y anticipó que acudirán a expertos peritos y a físicos para demostrar que no es posible que Ana María haya sido botada de un carro, que iba a 60 kilómetros de velocidad, como lo sustentó la Fiscalía en las audiencias de imputación y medida de aseguramiento contra Naranjo y Ortegón.

¿Distancia con Paul?

“Eso está desvirtuado. Según los videos, ellos arrancaron a la 1:26 de la madrugada del 5 de marzo; y a la 1:40:18 cámaras captaron a la Kia parando en la calle 80 con carrera 68 K. A la 1:41:05 se reinicia la marcha. Ese fue un tiempo suficiente para que Ana María y Mateo bajaran del carro, como lo han narrado Julián y Paul”, explica el penalista.



Y aunque un contenedor de basura impide captar el momento exacto en el que Ana María cae, Rondón señala que, 25 segundos después, la cámara advierte la presencia de Mateo: “Si los botaron del carro, ¿por qué Mateo no tiene lesiones ni rasguños ni lesión alguna?”.

“Siempre estarás a un pensamiento de distancia. Te amamos”. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Y si bien no cuestiona al testigo de la Fiscalía que dijo ver cómo botaron a la joven del carro, sí advierte que la llamada al 123 se hizo a la 1:42:39.



“Se infiera de manera razonable que el testigo iba muy atrás y no pudo percibir las cosas como realmente pasaron. El carro pasó, Julián le abrió la puerta. Y no los botaron a 60 kilómetros por hora”, dice el abogado.



Y recuerda que en una de las versiones que Mateo entregó a las autoridades, dice que Ana María protestó porque los bajaron, se pegó al carro y cuando este arrancó, ella se cayó.

Bajo ese argumento, de entrada anuncia que su cliente no aceptará el cargo de homicidio culposo.



Y explica que esa teoría está ligada a la caída de Ana María porque el carro arrancó cuando ella bajó y Julián no iba manejando: “Esa Kia pasa de cero a 100 kilómetros en 11 segundos”.



El abogado también le dijo a EL TIEMPO que Julián le ha dicho que no tenía motivos ni pasó por su mente lastimar a Ana María.

Y aseguró que no se puede derivar una responsabilidad de su cliente por dos episodios de violencia que tuvo con exparejas: “Fueron conflictos como los tiene cualquier persona. Una de esas exnovias lo buscó en diciembre para que volvieran”.



Por ahora, Julián y Paul siguen presos y Mateo en Miami, a la espera de que la Fiscalía lo requiera.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, salió del país en el vuelo de Copa con la ruta Bogotá-Panamá-Miami, el 8 de febrero, el mismo día en el que Paul se entregó.

¿Qué viene ahora dentro del proceso?

Para el 24 de marzo está previsto que se conozca el resultado de la apelación que presentó la defensa de Julián Ortegón a la medida de aseguramiento en su contra, en calidad de coautor de feminicidio agravado.



También están corriendo los términos para que la Fiscalía presente el escrito de acusación contra Paul y Julián.



