Buscan probar que Paul y Julián no le dieron una golpiza a Ana María Castro

Este lunes 6 de septiembre se reanudará el juicio en contra de Paul Naranjo y de Julián Ortegón, acusados por la Fiscalía de ser los autores del feminicidio agravado de la joven Ana María Castro, el 5 de marzo de 2020.



El ente acusador asegura tener evidencia suficiente para probar que la joven fue golpeada dentro de la camioneta Kia que conducía Naranjo y, luego, sacada a la fuerza del vehículo, causándole lesiones mortales en su cráneo y en otras partes del cuerpo.



Imagen obtenida de la reconstrucción de los hechos que rodearon la muerte de Ana María Castro. En la imagen se representa a la joven en la vía. Foto: EL TIEMPO

Julián Ortegón, imputado por feminicidio agravado, no aceptó los cargos. Foto: Archivo particular

Sin embargo, la defensa de los dos jóvenes se jugará una carta con la que busca desvirtuar la hipótesis de la Fiscalía.



Para eso echarán mano de fotos inéditas del cuerpo de Ana María (que EL TIEMPO omite), de los resultados de la reconstrucción de los hechos y del dictamen de un experto que analiza el caso desde el punto de vista médico y forense.



"Durante el proceso, la Fiscalía ha manejado dos hipótesis con respecto a cómo le fueron generadas las lesiones a la señorita Ana María Castro. La primera, consistió en que fue lanzada desde un vehículo a alta velocidad. Posteriormente, y con el análisis de los videos de seguridad, se generó una segunda hipótesis en la cual, según ellos, la señorita Castro habría sido golpeada dentro de la camioneta, y posteriormente arrojada de la misma, mientras ésta se encontraba detenida", se lee en el dictamen que se revelará en pleno juicio y que EL TIEMPO anticipa.

Este es el golpe en el ojo izquierdo de Ana María Castro que expertos forenses analizan. Foto: Archivo Particular

'No hubo golpiza'

Gilberto Rondón González, abogado de Julián Valente Ortegón. Foto: Archivo particular.

La primera conclusión del experto -contactado por Gilberto Rondón, abogado de Julián Ortegón- es que no hubo golpiza dentro de la Kia.



"Al revisar los resultados de la necropsia y las fotos de la misma, concluyo que las lesiones presentadas por la señorita Castro no son compatibles con una 'golpiza' sufrida dentro de un vehículo, sino que corresponden a lesiones de alta energía, con un patrón de impacto derecho, que probablemente se generaron de forma simultánea al haber sido embestida por un segundo vehículo que aún no ha sido contemplado por la Fiscalía", señala el experto.



Se trata de Alejandro Cuenca Berdugo, médico de la Universidad de los Andes y residente de Cirugía General.

Esta imagen muestra una guía con las partes del cuerpo de Ana María Castro que sufrieron algún tipo de lesión durante la noche de su muerte. Foto: EL TIEMPO

Paúl Naranjo permanece en la cárcel de Cómbita. Foto: Carol Malaver

Para Cuenca, la joven presentaba un patrón de lesión de alta energía del lado derecho del cuerpo: "La lesión más importante era una fractura a nivel craneal (...) corresponde a una lesión de alta energía que muy difícilmente podría haber sido causada con un golpe dado por un ser humano".



Y sobre las otras lesiones agrega: "Estas lesiones hemorrágicas se derivaron del golpe del lado derecho, por un mecanismo de ¨golpe-contragolpe¨, que consiste en el rebote del cerebro a nivel de la cavidad craneal posterior a un traumatismo".



Por eso, para el experto, "teniendo en cuenta el análisis realizado hasta el momento, se puede concluir que la posición en la que se encontró el cuerpo de Ana María no es congruente con la teoría de que fue arrojada desde la camioneta Kia Sportage, y por lo tanto hay que considerar otras posibles explicaciones a sus lesiones".

Dictamen vs. testigos

Esta postura va en contravía de lo que han señalado testigos que se encontraban en la zona el día de la muerte de Ana María. También contradice lo dicho por Mateo Reyes, el cuarto pasajero de la Kia. FACEBOOK

Y apoyado en el video que se recuperó del lugar de los hechos, señala que, al contrastar la posición de la camioneta Kia con respecto a la posición en la que encontró el cuerpo de Ana María, se puede concluir que el cuerpo no pudo ser lanzado desde la puerta derecha del automotor.



Esta postura va en contravía de lo que han señalado testigos que se encontraban en la zona el día de la muerte de Ana María.



También contradice una de las declaraciones dadas sobre el caso por Mateo Reyes, el cuarto pasajero de la Kia. este dijo inicialmente: "Nos botaron del carro".



En todo caso, el experto anota: "En el video se evidencia que el vehículo (camioneta Kia Sportage) se detuvo un tiempo largo, y posteriormente reinició su recorrido de forma lenta. Según la nueva acusación de la Fiscalía, a Ana María la lanzan del vehículo estando éste detenido, y posteriormente la camioneta reinicia la marcha. Es físicamente imposible, teniendo en cuenta la poca energía cinética con la que se podría lanzar un cuerpo desde un vehículo detenido, que el cuerpo después de caer resultara en una posición que espacialmente estaba ocupando el carro del cual fue lanzado".

Facebook Twitter Linkedin

Nidia Romero, madre de Ana María, pide justicia. Foto: Archivo Particular

Fiscalía sigue firme

Y añade que los hallazgos en la necropsia médico legal han descartado la posibilidad de que Ana María hubiera sido comprimida bajo las llantas de un vehículo, y han sido claros en establecer que las lesiones presentadas se generaron por un trauma contundente.



A pesar de ese análisis, la Fiscalía y los apoderados de la familia de Ana María siguen firmes en que se trató de un feminicidio. Y Nidia Romero, madre de la joven, pide que se haga justicia.



De hecho, se revelarán testimonios y pruebas con las que se pedirá la condena de Paul Naranjo y de Julián Ortegón.



EL TIEMPO estableció que se solicitó que la audiencia de este lunes fuera presencial. El Inpec evalúa el traslado de los acusados.

