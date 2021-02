El otro presunto asesino de Ana María Castro busca acuerdo con fiscal

El fotógrafo Paul Naranjo, uno de los señalados responsables de la muerte violenta de Ana maría Castro, pasó su primera noche detenido en los calabozos del CTI, después de que se presentó ante un fiscal del complejo judicial de Paloquemao a la 4 en punto de la tarde de este lunes.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, su entrega estuvo antecedida por una reunión de su abogado Jhon Cadena con miembros del ente acusador, en un intento por cambiar la imputación de cargos que, para la Fiscalía y la abogada de la familia de la joven, es un feminicidio agravado.



(Lo invitamos a leer: Se entrega señalado responsable de muerte de Ana María Castro)

En efecto, en la imputación de cargos a Julián Valente Ortegón, otro de los implicados en el caso, se señaló evidencia suficiente para asegurar que Ana María fue lanzada violentamente de la camioneta Kia que conducía Paul Naranjo en la madrugada del 5 de marzo de 2020.



(Le puede interesar: El testimonio que enreda a los señalados asesinos de Ana María Castro)



La evidencia más fuerte es el testimonio de un conductor que llamó al 123 y dijo cómo había visto caer de una camioneta oscura a una mujer, "como una muñeca de trapo", a la alturas de la calle 80 con carrera 68 K.



Otros testigos aseguran que el cuerpo de Ana María, aún con vida, estaba en un charco de sangre con fracturas en su cráneo que luego le causaron la muerte.

Este es el momento en el que Paul Naranjo se entrega a las autoridades. Foto: EL TIEMPO

¿Homicidio culposo?

"El interrogatorio que va a dar Paul y la evidencia nueva que está revisando la Fiscalía pueden redireccionar este caso", le dijo a EL TIEMPO el penalista Jhon Cadena.



(Además: Los datos desconocidos sobre el crimen de Ana María Castro)



Y le reveló a este diario que su cliente estaría dispuesto a aceptar cargos por homicidio culposo y no de un feminicidio agravado: "Si la imputación cambia, mi cliente estaría dispuesto a aceptar cargos y el caso se resolvería".

La llamada al 123

Sin embargo, en la imputación de cargos a Julián Ortegón, la policía anticipó una teoría del caso que señala un feminicidio.



Además, se preguntan por qué tanto Paul Naranjo como Julián Ortegón han dicho que dejaron a Ana María de pie y con vida en la Calle 80; y si se trató de un supuesto accidente, como intentan hacer ver ahora, no la socorrieron.



(En contexto: Lo que revela la necropsia de la joven Ana María Castro)



Agregan que es evidente que Naranjo se molestó porque Ana María se estaba besando con Mateo en la parte trasera de la Kia y, en solidaridad y complicidad con Julián Ortegón, los habría sacado de manera violenta del carro.



Esta es la llamada al 123 que reza en el expediente.



Funcionario 123:

Línea 123 Bogotá, ¿cuál es su emergencia?



Testigo: Buenas noches. Sobre la 80 llegando antes del puente a la Boyacá lanzaron a una chica de un carro y está botando mucha sangre. Está ahí acostada. Hay un muchacho hablando incoherencias y está tratando de ayudarla.



Testigo: Vi que el carro salió a toda, botaron la vieja, un man, un man.



Funcionario 123: Me dice que de un carro botaron a una mujer y está herida sangrando, no me vaya a colgar.



Funcionario 123: ¿Ella está inconsciente?



Testigo: Yo la vi con ese 'chorrero' de sangre. Pues yo la vi medio moverse. Creo que estaba medio agonizando.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET