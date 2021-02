Mateo tendría que volver de Miami por homicidio de Ana María Castro

Mateo Reyes Gómez, el hombre que acompañó a la joven Ana María Castro las últimas 7 horas de su vida, no está vinculado al proceso por su homicidio. Pero sí está siendo monitoreado por investigadores.



Como lo anticipó este miércoles EL TIEMPO, sus movimientos migratorios muestran que el 8 de febrero salió del aeropuerto El Dorado rumbo a Miami y aún no registra regreso.



Salió en un vuelo de Copa Airlines, en la mañana de ese lunes, en el itinerario de Bogotá, Panamá, Miami.



Su salida se produjo el mismo día en el que se entregó Paul Naranjo, uno de los dos jóvenes capturados por la Fiscalía por la muerte violenta de Ana María, registrada el 5 de marzo de 2020, cuando testigos dicen que fue arrojada de una camioneta Kia negra.



De hecho, esa fue la misma versión que Mateo le dio a Nidia Romero, la madre de Ana María. Sin embargo, Mateo ha cambiado tres veces de versión.



¿Qué se viene ahora?

Sin embargo, por no estar vinculado al proceso, no tenía restricciones para salir del país ni la obligación de reportar su domicilio en Florida.



El 24 de marzo está previsto que se conozca el resultado de la apelación que presentó la defensa de Julián Ortegón a la medida de aseguramiento en su contra, en calidad de coautor de feminicidio agravado.



Su defensa señaló que no tiene antecedentes y que se ha presentado cada vez que la Fiscalía lo ha requerido. Además, que no tuvo nada que ver con la muerte de Ana María.



Pero pesan en su contra dos episodios de violencia contra sus exparejas, y la tesis de la Fiscalía de que se solidarizó con Paul Naranjo –quien se molestó con Ana María por estar besándose con Mateo– y la arrojaron del carro.



Tanto la defensa de Paul como la de Julián han planteado la hipótesis de un homicidio culposo (accidental).

Escrito de acusación

Y aquí vuelve a entrar Mateo Reyes en escena. En la versión oficial que entregó a la Fiscalía, revelada por EL TIEMPO, aseguró que “de un momento a otro, el que iba manejando arranca y como Ana estaba recostada contra la ventanilla, no sé si fue que quedó enganchada en el auto y como arrancó tan rápido, cayó al piso y se golpea la cabeza. No sé si el carro la arrastra, pero sí gira antes de caer”,



¿Cuál es la verdad?

