Nidia Romero, la mamá de Ana María Castro, dijo que en las condenas por el asesinato de su hija faltó una tercera persona, además de Paul Naranjo y Julián Ortegón. En conversación exclusiva con EL TIEMPO, explicó que Mateo Reyes estaba con ella y tiene más qué decir y que espera que se imponga la máxima pena a los culpables.



Añadió que su hija cumpliría años el próximo 16 de febrero y que, dos días después, el 18 febrero del 2022, está citada la audiencia para conocer la sentencia contra los condenados. Nidia espera que el regalo de cumpleaños sea una condena ejemplar.

Paúl Naranjo, condenado por el homicidio de Ana María Castro. Foto: Archivo particular.

Aunque reconoce que hay una verdad procesal, sabe que al rompecabezas de este caso le faltan piezas clave de lo que sucedió ese día. "Quiero saber por qué me la mataron", pidió.



Además, aseguró que los abogados de Paul Naranajo y Julián Ortegón van a apelar la decisión de primera instancia ante el Tribunal de Bogotá. Aclaró que es consciente de que esto apenas comienza, pero que está dispuesta a llegar hasta el final.



Incluso, quiere abrir una fundación para apoyar a otras familias que pueden estar en las mismas circunstancias. “Colombia es un país machista y las mujeres deben saber que no se deben dejar maltratar ni siquiera por un plato de comida”, dijo.



Cuando se le preguntó en qué se había equivocado Ana María, respondió que en haber confiado en los que dijeron que eran sus amigos y "en creer que todo el mundo era como ella".



Agregó que no sabría qué decirles a Paul y a Julián si los tuviera al frente, pero sí a Mateo. “Que diga la verdad”, lo invitó. Según doña Nidia, él le dijo a una de las personas que fue llamada como testigo de la Fiscalía, que Ana María había sido golpeada con una botella. Y que así lo demuestran los informes forenses.



Pero después, dijo que había tenido amnesia alcohólica. Finalmente, Nidia le agradeció a sus abogados, a las personas que la han acompañado en estos casi dos años de proceso, y reiteró que esto hasta apenas comienza.

