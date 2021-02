Madre de Ana María Castro revela datos inéditos del homicidio

Si el pasado 5 de marzo de 2020 la joven Ana María Castro no hubiera recibido los golpes contundentes en su cabeza y cuerpo, estaría celebrando con su familia su cumpleaños número 22.



Pero Nidia Romero, madre de Ana María, tuvo que ir a la bóveda 283 del cementerio donde quedaron sus restos, a cantarle 'Yo te extrañaré' y a llevarle unos lirios.



(Lo Invitamos a leer: Esta es la declaración de Mateo Reyes sobre muerte de Ana María Castro)

"Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos

que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas. Lo que parecía no importante

son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo

para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte (...) Mas comprendo que llegó tu tiempo que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así él lo quiso", dice la canción que suena en la tumba de Ana María cuando su madre la visita entre lágrimas.

En entrevista con EL TIEMPO en Vivo, la madre de Ana María cuenta cómo no ha podido si quiera iniciar el duelo por la muerte de su hija y está comprometida con que se sepa la verdad.



Aseguró que la misma camioneta Kia de la que testigos vieron arrojar a su hija, estuvo varias veces en su casa: "Paul la iba a recoger y la estaba cortejando (...) pero no eran novios (...) Ana María murió amando a su exnovio", dice.



(Además: Defensa de Paul Naranjo ofrece indemnización por muerte de Ana María)



También aseguró que las autoridades indagan la versión que Ana María le dio a su hermana sobre Mateo Reyes y el hecho de que tuviera algún tipo de nexo con drogas. Al respecto, Mateo le dijo a la Fiscalía que él solo consumió cerveza, aguardiente y whisky.



Sin embargo, la madre de Ana María dice que le dio varias versiones sobre lo ocurrido, incluida una en la que dijo que los habían botado de la Kia.

Hoy se llevó a cabo la audiencia de Paúl Naranjo por el caso de la muerte de Ana María Castro. Foto: Carol Malaver

Celular e indeminización

Doña Nidia contó que aunque la pasión de su hija era la psicología (estudió un sementre en la Universidad Manuela Beltrán), abandonó en primer semestre, por temas económicos.



"Empezó a estudiar maquillaje profesional y junto a mi yerno me decían que me iban a ayudar, por cuanto yo soy sola ya que el papá de Ana María murió hace 10 años”, narró doña Nidia.



(Le puede interesar: Lo que revela la necropsia de la joven Ana María Castro)



Y agregó que la joven le hablaba de Paul Naranjo. Sin embargo, dijo que nunca lo conoció ni tampoco a los otros involucrados: Julián Ortegón y Mateo Reyes.



“Conocerlo, conocerlo, no. Solo que me hablaba Ana María de él, porqué al igual que su hermana mayor, no era su costumbre llevar amigos a la casa”, relató Nidia Romero.

También dijo que es falso que el celular de Ana María costara 6 millones de pesos, como lo dijo la defensa de Paul Naranjo.



(En contexto: El testimonio que enreda a los señalados asesinos de Ana María Castro)



"Yo se lo regalé para que nos pudiéramos comunicar de iphone a iphone y no me costó lo que dijo, además, yo tenía un seguro y lo pude adquirir así. Está a mi nombre", explicó. Y también insistió en que se debe aclarar porque ahora Paul Naranjo admite que el aparato se quedó en la Kia y que luego se lo robaron.

La indeminización

Descartó de plano que quiera recibir una indemnización por la muerte de su hija, ofrecida por los representantes de Paul Naranjo y que consistiría en 100 millones de pesos, como lo reveló en su momento este diario.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



“Así hubieran sido 5.000 millones de pesos. No. La vida de un hijo no tiene precio. Yo solo quiero que se haga justicia”, enfatizó Nidia Romero.

'No fue un accidente'

Y dice que está convencida de que la muerte de su hija no fue a causa de un accidente.



“Nada me va a devolver a Ana María, lo que sí sé es que la verdad de lo que ocurrió esa noche me va a dar la tranquilidad para poder iniciar un duelo”. le dijo Nidia Romero a EL TIEMPO en Vivo.



(Además: El otro presunto asesino de Ana María Castro busca acuerdo con fiscal)



Además, aseguró que si la muerte de su hija contribuye a que se consolide un legado que proteja a las mujeres, podrá tener un poco de sosiego. Igualmente agradeció el apoyo expresado por todas las autoridades del país, entre ellas la Fiscalía y la Vicepresidencia de la República.

“Hicieron comentarios desobligantes y los van a seguir haciendo, pero simplemente yo se quién era mi hija. Ella no está aquí para defenderse (…) si uno va a tomarse un trago no va a rezar, pero era una mujer libre, y le faltó experiencia para determinar sus amigos, porque claramente estas personas no lo eran”, resaltó la madre de Ana María Castro, al rechazar los comentarios que han formulado las defensas de los involucrados.



(Sobre el tema: Defensa de Paul admite que celular de Ana María se perdió en su carro)



Calificó como un infierno todo lo que ha tenido que vivir desde el 5 de marzo de 2020, pero agradeció a Dios por el apoyo que le han brindado en su defensa y las autoridades del país.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET