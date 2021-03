Lo que hicieron Paul y Julián mientras Ana María Castro agonizaba

Un dictamen técnico forense. Eso es lo único que está esperando la Fiscalía para presentar el escrito de acusación en contra de Paul Naranjo y Jualián Ortegón por el homicidio de Ana María Castro, ocurrido el 5 de marzo de 2020.



Con el documento esperan reforzar la hipótesis de que se trató de un feminicidio agravado y que la joven, de 21 años, habría recibido un golpe en el ojo izquierdo que no concuerda con el patrón de la caída y con las otras lesiones que le causaron la muerte. Pero EL TIEMPO también estableció que los investigadores están analizando varias llamadas y comportamientos de Naranjo y Ortegón mientras Ana María agonizaba tirada en un andén de la calle 80 con carrera 68 k.



Este es el golpe en el ojo izquierdo de Ana María Castro que expertos forenses analizan. Foto: Archivo Particular

Reporteros de este diario accedieron a piezas procesales que no han sido reveladas y en una de ellas una de las personas que llegó a la escena del homicidio aseguró que Ana María balbuceaba algo, que aún estaba tibia y que movía sus ojos.



"La muchacha la vi en el suelo, respirando, tratando de respirar (...) ", señaló un ingeniero bioquímico que llegó en su moto al lugar y cuyas declaraciones se unen a las del testigo de la Fiscalía -Gabriel - que dijo que vio cómo la botaron de un carro: "Está botando mucha sangre y el carro salió fue a toda. Botaron a la joven y un man está acá (Mateo Reyes) supuestamente ayudando (...) la vi como moverse pero yo creo que estaba era agonizando".



Este es el croquis que uno de los testigos hizo del lugar de los hechos. Foto: EL TIEMPO

La grabación del operador de ambulancias con otro testigo confirma que Ana María estaba vida: "Está como intentando respirar y tiene abierto los ojos: 'Oye, me escuchas'. (...) los labios se les están colocando pálidos. Ella ya está pálida, está respirando con mucha dificultad".

La defensa de Paul Naranjo dice que su cliente está dispuesto a aceptar el delito de homicidio culposo (accidental) y dar una indemnización. Foto: Carol Malaver

El itinerario de Paul y Julián

EL TIEMPO también estableció qué hicieron Paul y Julián mientras la joven era llevada a un hospital en donde no pudieron salvarle la vida.



La historia está contada en una pieza procesal a la que nadie ha llegado: la denuncia por injuria y calumnia que Paul Naranjo interpuso 13 días después del homicidio, tras recibir amenazas e insultos por redes sociales.



En calidad de víctima, Paul contó detalles que no aparecen en el expediente en donde su nombre está en la casilla del posible victimario.

Doña Nidia Romero visitó el martes, 16 de febrero, la tumba de Ana María. Ese día habría cumplido 22 años. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

EL TIEMPO tiene en su poder la llamada noticia criminal y en esta el joven fotógrafo asegura que buscaba tener una relación sentimental con Ana María.



Y narra los últimos minutos que pasó con ella y lo que hizo hasta que amaneció: “"Había mucho silencio en el carro. Vi por el espejo retrovisor a Ana María y a Mateo besándose y tocándose. Mateo le tenía una mano en el pecho y mi reacción fue parar y exclamar: Oiga es en serio: ustedes están en plan de pareja y deben ir a un motel (...) La reacción de mi amigo fue bajarse del carro abriles la puerta y decirles que se bajaram. Agarró a Ana María y a Mateo de igual forma".



¿Qué hiceron luego?

El celular de Ana María Castro está cobrando importancia en la investigación. Foto: Archivo particular

Las dos llamadas a Ana María

Paul dice que Julián se subió a la camioneta Kia y que arrancaron sin problema hacia su apartamento.



Y aquí hay dos datos que han llamado la atención de los investigadores. En toda la declaración, hecha el 18 de marzo, la joven aparece mencionada como Ana María Romero y no como Ana María Castro. Además, Paul dijo ese día que, luego de dejarla en la Calle 80, esa noche llamó dos veces a Ana María a su celular, sin que ella respondiera. Las llamadas habrían entrado cuando ella agonizaba.



Sin embargo, un vigilante del conjunto de Julián dijo que escuchó cuando Paul le dijo a su amigo: 'Ahí se quedó el celular de la aquella'. Y luego, en entrevista con EL TIEMPO, su abogado admitió que el celular se había quedado en el carro de Paul y que se había perdido. ¿Por qué entonces la llamaba si sabía que el celular estaba en la Kia?

Ambos se fueron a 'Cielo'

Además de las llamadas a Ana María, Paul asegura que llegaron al apartamento de Julián y pidieron a domicilio una botella de vodka naranja.



"Hice una videollamada con un amigo por WhatsApp, mostrándoles dónde me encontraba. Y también hablé con otros amigos por WhatsApp, finalmente invité a una amiga al apartamento de Julián", aseguró Paul en su denuncia.



(En contexto: Mateo Reyes, clave en la muerte de Ana María Castro, se fue del país)



Y agrega: "Ella llegó y nos tomamos la botella que había pedido. Mi amiga me dijo que quería que nos fuéramos a un lugar que ella conocía llamado 'Cielo' , el cual es un amanecedero. Pedimos un Beat y nos dirigimos con mi amiga a la calle 63 con caracas, al establecimiento 'Cielo'. Cuando llegamos, yo no tenía dinero y mi amigo Julián tampoco para pagar el Beat. Sin embargo, subí con mi amiga, entré al sitio para ver cómo estaba, cuando bajamos a los 10 minutos, mi amigo Julián ya no estaba. Al parecer, se había ido para la casa".

¿Qué pasó con Julián?

Paul aseguró en la denuncia que le pidió a su amiga que llamara un servicio Beat y se fue para el apartamento de Julián a recoger la Kia. pero el vigilante no se la quiso entregar porque le dijo que no lo conocía.



(En contexto: ‘La familia de Ana María Castro no quiere plata sino justicia’)



"Le marqué en varias ocasiones a Julián para que me dejara sacar el carro: En una de ellas me respondió, me dijo que ya bajaba, pero nunca bajó", dijo Paul. Y agregó que se comunicó con la persona que vive en el mismo lugar y esta le dijo que Julián se había quedado dormido y que ella no le podría ayudar a sacar la Kia.

Dice que después de un tiempo se dio por vencido y le envió a su mamá la foto de la dirección donde estaba, le dijo que Julián le había apagado el celular y se fue para su casa.



Aseguró que se acostó a dormir y que se despertó al mediodía de ese mismo 5 de marzo y vio un mensaje en Facebook en el que una amiga de Ana maría le preguntaba si aún estaba con Ana María: "Le respondí que no (...) y después de un rato me escribió y me dijo que habían encontrado a Ana María golpeada y muerta".



Según denunció Paul, ahí empezaron las amenazas en su contra por redes sociales.

Mientras la defensa de Paul y de Julián están seguros de que no hubo ningún feminicidio y de que lo podrán demostrar, la Fiscalía usará todos estos elementos para insistir en que Ana María fue asesinada y en que ambos jóvenes deben responder ante la justicia.



Se espera que el escrito de acusación se presente antes del 15 de marzo.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET