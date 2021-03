Las interceptaciones a Paul Naranjo por homicidio de Ana María Castro

Este 5 de marzo se cumple el primer aniversario de la muerte violenta de la joven Ana María Castro , de 21 años, a quien un testigo dice haber visto cómo la arrojaban de una camioneta Kia negra, como a "una muñeca de trapo", a la altura de la calle 80 con carrera 68 k, occidente de Bogotá.



Mientras Nidia Romero, la madre de Ana María, pide justicia, Paul Naranjo y Julián Ortegón permanecen detenidos como autor y coautor de feminicidio agravado y están corriendo los términos para que la Fiscalía presente el escrito de acusación.



Doña Nidia Romero visitó el martes, 16 de febrero, la tumba de Ana María. Ese día habría cumplido 22 años. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Mientras tanto, la defensa de Naranjo y Ortegón -que insisten en que no se trató de un feminicidio- contrataron a un físico forense y a varios peritos para desmontar que hipótesis de la joven fue arrojada del carro mientras este iba a una velocidad de 60 kilómetros por hora.



EL TIEMPO estableció que la más reciente actuación dentro del proceso fue la legalización de una serie de interceptaciones a celulares del personas del entorno de Paul Naranjo, ordenadas cuando el CTI de la Fiscalía lo estaba localizando.



Si bien el propósito era hacer efectiva la orden de captura, los investigadores evalúan las transcripciones en busca de pistas sobre lo ocurrido ese jueves, cuando Ana María fue encontrada con golpes y fracturas en su cráneo que desencadenaron su muerte luego de que salió de la Kia negra.



En entrevista con EL TIEMPO en Vivo, la madre de Ana María narró cómo no ha podido si quiera iniciar el duelo por la muerte de su hija y está comprometida con que se sepa la verdad. Además, aseguró que la misma camioneta Kia de la que testigos vieron arrojar a su hija, estuvo varias veces en su casa: "Paul la iba a recoger y la estaba cortejando (...) pero no eran novios (...) Ana María murió amando a su exnovio", dijo.

Madre de Ana María Castro habla del homicidio desde su tumba Madre de Ana María Castro habla del homicidio desde su tumba

Los audios

Reporteros de este diario accedieron en exclusiva a las conversaciones en las que queda en evidencia el nivel de desespero del entorno de Naranjo, cuya defensa ya ofreció una indemnización si la Fiscalía accede a cambiar el delito por homicidio culposo (accidental).



En las conversaciones hablan de la madre de Ana María, de la indeminización que se le ofreció y del hecho de que Mateo Reyes estaría buscando librarse de cualquier responsabilidad.



La madre de Ana María descartó de plano que quiera recibir una indemnización por la muerte de su hija, ofrecida por los representantes de Paul Naranjo y que consistiría en 100 millones de pesos, como lo reveló en su momento este diario.



“Así hubieran sido 5.000 millones de pesos. No. La vida de un hijo no tiene precio. Yo solo quiero que se haga justicia”, enfatizó Romero, quien visita cada semana la tumba de su hija.

Según su apoderado Paúl Naranjo estaría corriendo riesgos en la cárcel. Foto: Carol Malaver

"Esperen hasta las 5 de la mañana porque el sitio está caliente", se escucha en una de las conversaciones, grabadas legalmente y obtenidas por EL TIEMPO. Para los investigadores es claro que hacían referencia a las rondas que agentes del CTI hicieron en busca de Paul, quien conducía la camioneta Kia.



Además, hablan sobre la consignación de 1'500.000 millones de pesos para una persona que no podía permanecer más en un lugar, porque lo iban a sacar. Y ofrecen una bonificación de 200.000 pesos. Los investigadores verifican si tiene que ver con información de una fuente humana que aseguró que Paul se encontraba en un hotel antes de entregarse a las autoridades.

Patricia intentó persuadir a Ana María Castro para que no se subiera al vehículo junto con tres hombres más pero no lo logró. Foto: Archivo particular

¿Tras Mateo?

En otra de las conversaciones se habla de contactar a dos medios de comunicación (diferentes a EL TIEMPO) por "el caso de la chica", que supuestamente habían dado información que no era cierta. Y se habla de entregar un video clave.



Además, se habla de iniciar una campaña en redes para mover el video en donde se ve a Ana María subir al carro con Paul y Julián, pero también con Mateo Reyes. Y se plantea que hay que recalcar que la víctima (Ana María) bajó de la Kia en compañía de Mateo.



"Como tienen dinero quieren librarlo y solo atacan a Paul y a Julián. Les están acabando la vida con esos hostigamientos", se escucha en otra de las conversaciones.



Mateo Reyes, quien permaneció con Ana María las últimas 7 horas de su vida, permanece en Miami desde el 8 de febrero, el mismo día en el que se entregó Paul Naranjo.

Julián Ortegón, imputado por feminicidio agravado, no aceptó los cargos. Foto: Archivo particular

En estas conversaciones se habló por primera vez de la posibilidad de que Paul Naranjo aceptara el cargo de homicidio culposo y de un intento por negociar con la Fiscalía.



Incluso, hay comunicación con allegados a Julián Ortegón a quienes se les propone coordinar las defensas, como efectivamente está sucediendo.

La Fiscalía está valoranto todos los elementos probatorios, incluidos estos audios, para presentar el escrito de acusación antes de que se venzan los términos.



Mientras tanto, la madre de Ana María, representada por la oficina de Abelardo De La Espriella, solo pide que se sepa la verdad y se haga justicia, para sacar a su híja de la bóveda 283 y cremarla: "Ella decía que no quería ser enterreda en un hueco como en el que me toca tenerla hasta que se aclare lo ocurrido".



Nidia Romero también le dijo a EL TIEMPO en Vivo: “Nada me va a devolver a Ana María, lo que sí sé es que la verdad de lo que ocurrió esa noche me va a dar la tranquilidad para poder iniciar un duelo”.

