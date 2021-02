Mateo Reyes, clave en la muerte de Ana María Castro, se fue del país

Según registros migratorios en poder de las autoridades, el lunes 8 de febrero Mateo Reyes Gómez, uno de los tres hombres que aparecen el expediente por la muerte violenta de Ana María Castro, salió del país.



Autoridades le dijeron a EL TIEMPO que aparece viajando a Miami, Estados Unidos. Además, que por ahora no tiene ningún requerimiento que restrinja sus viajes al exterior.



No obstante, manifestaron que será citado para que aclare varios contradicciones en su testimonio.



EL TIEMPO obtuvo de manera exclusiva todo el relato de Mateo sobre su relación con la joven, las personas que los acompañaban, si hubo consumo de drogas y lo que pasó dentro de la camioneta Kia. Este diario también tuvo acceso a las versiones de otras personas que llegaron al lugar donde Ana María estaba botada, y estas aseguran que Mateo dio otra información que no le entregó a la Fiscalía, al menos en esa primera versión.



La propia madre de Ana maría le dijo a EL TIEMPO que Mateo dijo primero que iba en otro carro detrás de la Kia. pero despúés le aseguró que los había botado del carro.

“Yo creo que conocí a Ana María Castro hace más de un año, por amistades en común, en la casa de mi amigo Andrés C. Éramos amigos, solo nos veíamos cuando había fiestas”, le dijo Mateo a la Fiscalía.





Dijo que solo se acordaba de que Ana María y sus amigos decían que iban para la casa de alguien y que se montaron en una camioneta Kia negra.



“Adelante iban dos, el conductor y el acompañante. Ya cuando íbamos por la calle 80 con 69 P (sic), por donde ocurrió el incidente, alguno de los amigos me dice que yo no podía ir con ellos a la casa. Entonces, pararon. Yo me bajé del carro y Ana se bajó detrás mío”, se lee en el relato.

UNIDAD INVESTIGATIVA