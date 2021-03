Exclusivo: la acusación contra Paul y Julián por muerte de Ana María

Elementos materiales probatorios que será descubiertos en la etapa de juicio, evidencia física e información legalmente obtenida llevaron a la Fiscalía a radicar el escrito de acusación en contra de Paul Naranjo y Julián Ortegón por el crimen de la joven Ana María Castro.



"Se puede inferir con probabilidad de verdad que el 5 de marzo de 2020, a la altura de la avenida Medellín 69 p -20, Naranjo y Ortegón, conociendo el notorio estado de alicoramiento de la victima y que este no le permitía reaccionar ante esta agresión, posterior a haberla privado de la libertad de locomoción, la lanzan o expulsan de la camioneta, aún en movimiento", se lee en el escrito obtenido en primicia por EL TIEMPO.



Este es el escrito de acusación obtenido en primicia por EL TIEMPO. Foto: EL TIEMPO

La Fiscalía asegura que esa acción delictiva se ejecutó pese a que los

imputados tenían la posibilidad de conocer el resultado y el daño que podían

provocar con esta acción letal , a tal punto que la víctima cae al pavimento de

la vía pública, ocasionándole graves lesiones que posteriormente le

ocasionaron la muerte.



De hecho, en el documento se asegura que es claro que Paul y Julián huyeron del lugar y que la Fiscalía tiene cómo probarlo.



Julián Ortegón, imputado por feminicidio agravado, no aceptó los cargos. Foto: Archivo particular

¿Se escaparon?

Y en este aparte la Fiscalía asegura que a Mateo se le dijo que se bajara del vehículo y que ellos se llevarían a Ana María: "Estando a la altura de la avenida Medellín 69 p -20 barrio Alejandría de la localidad de Engativá, dado el disgusto que genera en ese momento en Ortegón y Naranjo el hecho de que Ana María y Matero Reyes se estuvieran besando en el asiento trasero del rodante, estos hacen bajar del vehículo a Mateo, decidiendo llevar consigo en el vehículo a Ana María, quien metros más adelante les reclama con vehemencia cual era el motivo por el cual ellos adoptan esta actitud".



Según su apoderado Paúl Naranjo estaría corriendo riesgos en la cárcel. Foto: Carol Malaver

El delegado que firma el escrito de acusación, Carlos Javier Gutiérrez, señala que en ese momento "lanzan ó expulsan del vehículo cuando aún este se encontraba en movimiento, cayendo esta al pavimento de la vía pública. Inmediatamente Paul Naranjo y Julián ortegón huyen del lugar en la camioneta, mientras que la víctima ya gravemente herida es auxiliada por varios transeúntes y su acompañante Mateo Reyes.



Para respaldar sus afirmaciones, que los abogados de Naranjo y Ortegón rechazan, el fiscal Gutiérrez acompaña el escrito de acusación con cuatro videos clave de los hechos y con al menos una decena de entrevistas a testigos oculares de lo que ocurrió esa madrugada.

Doña Nidia Romero visitó el martes, 16 de febrero, la tumba de Ana María. Ese día habría cumplido 22 años. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

En el material probatorio que se adjunta hay dos DVD de grabaciones del parqueadero Mariachis; uno de Blue Ray que contiene grabaciones de Plaza Cantina MX, en donde se encontraban Ana María y sus ahora supuestos victimarios.



Además, un DVD marca verbatim que contiene grabaciones del local Auto stok Renault, que registró parte de los movimientos de la Kia y un DVD con grabaciones de cámara 1552, ubicada en la avenida calle 100 con Avenida carrera 63, que no ha sido revelado.

También se relacionan informes forenses que se descubrirán en juicio y que cuestionen los golpes que recibió Ana maría, incluido uno que pareciera no corresponder al patrón de la caída.



Además, se pidió que se citara a al menos 48 personas como testigos, empezando por Mateo Reyes, el hombre que pasó las últimas 7 horas de vida con ana maría, y que hoy se encuentra en Miami.

Los testigos

Además de Reyes aparece Camila Segura, Nidia Romero (madre de Ana María), Paula Ramírez (amiga de la víctima), Valeria Velásquez, Daniel Vega, y los oficiales que atendieron el episodio.



De hecho, se pidió tener en cuenta las declaraciones iniciales que entregaron Naranjo y Ortegón sobre lo ocurrido.

El penalista Gilberto Rendón, abogado de Julián Ortegón. Foto: Archivo Particular

La defensa

La defensa de Ortegón, en manos del jurista Gilberto Rendón González, ya había advertido que irían a juicio para demostrar la inicencia de si cliente. Según señaló, hay elementos probatorios (entre ello un video) que demuestran que Ana María se bajó con vida del vehículo y que es físicamente imposible que la hubieran lanzado del carro en marcha.



“Asumí el caso porque, con la evidencia que hay hasta ahora, estoy absolutamente convencido de que Julián no cometió ningún feminicidio”, le dijo a EL TIEMPO. Rendón.



Y el defensor de Naranjo, el penalista Jhon Cadena, aseguró que ya no aceptarán siquiera la posibilidad de que se haya tratado de un homicidio culposo (accidente), por que hay nueva evidencia de que Naranjo no cometió ningún delito.

