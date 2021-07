Misterioso carro y video, claves para aclarar muerte de Ana M. Castro

Además de varios diminutos tatuajes en su piel morena (un nombre en su hombro derecho, una especie de daga en la pelvis, una corona en el pecho y dos frases escritas detrás del cuello y en la pierna izquierda), las fotos de la necropsia muestran los golpes que recibió Ana María esa madrugada, después de lo que inició como una noche de rumba.



Su pretendiente, Paul, se encontró con ella en el Bar Cantina Plaza México, en el norte de Bogotá. Y videos revelados por EL TIEMPO muestran a la joven saliendo a tumbos del local, por las escaleras del lugar. Minutos más tarde, en el parqueadero, su amiga Patricia les grita a sus acompañantes: "Ustedes me responden por ella".



A pesar de la advertencia, convertida en premonición, Ana María se subió a una camioneta Kia Sportage, de color negro y de placas FSP 598. La misma en la que Paul iba a su casa cuando la estaba cortejando. Él iba manejando, Julián Ortegón (su amigo) era el copiloto y atrás estaban la joven y otro personaje que será clave en el desarrollo del juicio: Mateo Reyes.



Según videos que se exhibirán y analizarán en el juicio, el grupo arrancó a la 1:26 de la madrugada del 5 de marzo; y a la 1:40:18 cámaras captaron a la Kia parando en una zona desolada de la calle 80 con carrera 68 K. Menos de un minuto después, a la 1:41:05, la Kia reinició la marcha sin Ana María ni Mateo en su interior.



Testigos aseguran que vieron cómo la joven fue lanzada del carro como una muñeca de trapo. Y policías, la tripulación de una ambulancia, transeúntes y pasajeros de otros vehículos observaron su cuerpo en un charco de su propia sangre (lago hemático), con el mismo chaleco de plumas con el que salió de la cantina, pero sin sus efectos personales, incluido el celular.



Para la Fiscalía no hay duda de que el golpe que —según la necropsia— Ana María recibió en su ojo izquierdo, se produjo dentro del carro. Y que la hipótesis es clara: Ana María y Mateo se empezaron a besar y a tocar en la parte trasera del carro y Paul reaccionó. Hasta ahí, todos están de acuerdo, incluidos los procesados.



Sin embargo, la Fiscalía agrega que Paul y Julián, en solidaridad con su amigo, lanzaron a Ana María de la Kia y, antes, fue golpeada. Además, se llevaron su celular, una evidencia clave dentro de la investigación y hoy desaparecido.



Pero EL TIEMPO conoció de manera anticipada que la defensa de Paul y Julián insistirá en el juicio en que las sombras que se ven en uno de los videos dan fe de que ellos dejaron a Ana María y a Mateo vivos y de pie en el andén de la calle 80.



Además, citará a más de una decena de testigos que entregaron incluso croquis a mano alzada del cuerpo de Ana María, la Kia y la llamada escena del crimen.



Entre los testigos está el hombre que llamó al 123 a reportar lo sucedido y un par de ciudadanos que alcanzaron a ver cómo Ana María agonizaba.



“Si los botaron del carro (a Ana María y a Mateo), ¿por qué Mateo no tiene lesiones ni rasguños ni lesión alguna?", señala el jurista Gilberto Rondón González, encargado de la defensa de Julián Ortegón. Además, dice, Ana María quedó viva sobre el andén, pero su cuerpo fue encontrado atravesado en el carril derecho.



