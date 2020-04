Amigo de alias ‘don Mario’ ofrece rentarle un apartamento en N. York

En medio de la teleconferencia en la que le negaron la liberad –por riesgo de contagio de coronavirus – al extraditado narcoparamilitar Daniel Rendón, alias don Mario, su defensa dijo que un amigo del capo estaba dispuesto a arrendar un apartamento en Nueva York para que pueda refugiarse allí mientras pasaba la pandemia.



EL TIEMPO accedió a la transcripción oficial de esa audiencia (del 3 de abril) y constató que la abogada Johanna Zapp pidió la libertad bajo fianza de ‘don Mario’ argumentando que en la cárcel de Brooklyn, en la que está recluido, hay más de 10 casos confirmados de coronavirus y que, debido a un problema cardiaco que ha derivado en dos intervenciones, su cliente está en alto riesgo.

Nueva York es una de las ciudades más golpeadas por el coronavirus. Foto: AFP

La abogada afirmó que se le podía poner un brazalete electrónico para controlar sus movimientos y –según le aseguró al juez Ramón Reyes– exigirle una comunicación diaria con sus custodios.



“Es un amigo aquí, que en realidad estuvo con él en una prisión: en La Picota. Ese amigo está aquí arreglando un caso, creo que de fraude en el Distrito Sur de Nueva York. Esa persona se comunicó conmigo y me dijo: ‘vea, sé que no soy un candidato ideal para ayudarlo con respecto a que viva conmigo, pero soy una persona con algunos recursos que puede alquilarle un apartamento’. (…) Pido bajo estas circunstancias extraordinarias que se le permita vivir allí hasta que esto termine”, precisó Zapp.

Lista Clinton

Y explicó que se ponía sobre la mesa esa posibilidad, ya que ‘don Mario’ está en la ‘lista Clinton’ y no puede hacer negocios en suelo estadounidense.



Y agregó que si bien está a la espera del juicio, su cliente enfrenta una pena mínima de 20 años y tiene condenas pendiente en Colombia, por lo que evadirse no es una opción: “Sería vivir como un prófugo por el resto de su vida”.



Pero para el juez Reyes pesaron más los argumentos del fiscal Francisco Navarro, quien recordó que ‘don Mario’ está acusado de narcotráfico y terrorismo y no fue un miembro cualquiera de la organización criminal, sino líder.



Por eso, le negaron la libertad bajo fianza.



Sin embargo, se le hizo saber a su abogada Zapp que podía volver a solicitar el recurso si encontraba nuevos méritos para hacerlo.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @UinvestigativaET