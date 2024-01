Atención: indagan si video de cantante Alzate portando armas fue grabado en Medellín

Un video de cerca de dos minutos en los que se ve al popular cantante Alzate con dos fusiles y luego exhibiendo un arsenal personal con armas cortas y largas tienen en alerta a sus seguidores y a las autoridades de Medellín.



En uno de los videos, el artista, interprete de canciones como 'Mi Venganza', 'Guaro' y 'Ya me cansé', dice que se va a dormir con dos fusiles. Y en las otras imágenes se ve su mano izquierda, con el tatuaje que porta desde hace varios años, manipulando otras armas, incluidas pistolas automáticas, a las que llama con nombres de mujeres: Berenice, Margoth y Eunice.

'Me voy a enfierrar'

Esta es una de las armas que exhibe el cantante de música popular. Foto: @alzatemusica

El 5 de noviembre de 2023, el artista de música denunció que fue víctima de un robo junto a su equipo cuando se desplazaba en una carretera nacional.



En ese video lamentaba la situación de inseguridad que está viviendo el país y aseguró: "Entonces yo también me voy a 'enfierrar' y me los voy a lamber, cuando vuelvan aquí nos los vamos a lamber a todos, vamos a ver qué es lo que va a pasar".



Ahora, varios de sus seguidores empezaron a llamar la atención sobre el arsenal que exhibe el cantante e incluso han empezado a preguntar si tiene salvoconductos para portarlas.



Hace tan solo tres semanas el gobierno Petro firmó el decreto en el que extiende prorroga la prohibición de porte de armas: “Prorrogar las medidas necesarias para la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en todo el territorio nacional en los términos y condiciones contenidas en el decreto 2362 del 24 de diciembre de 2018”.

El armamento

Algunas de las armas que el cantante publicó en un video en Instagram. Foto: @alzatemusica

Una de las armas que el cantante publicó en un video en Instagram. Foto: @alzatemusica

En la alcaldía de Medellín le dijeron a EL TIEMPO que aún no han conocido el caso de manera oficial, por lo cual aún no se ha evaluado una posible investigación. Además, que el video no deja ver si fue grabado en Medellín.



Lo mismo respondieron en la Fiscalía de la ciudad: "No se sabe si fue grabado en Medellín. Algunos comentarios dicen que fue en Estados Unidos. Se debe enviar el video a policía judicial para tratar de establecer dónde fue grabado y si estamos frente aun delito de tendencia ilegal de armas de fuego".



Por su lado, la Policía de la capital paisa dijo que aún no ha llegado una denuncia formal: "Solo se va a investigar cuando se radique una queja formal".



EL TIEMPO se comunicó con el manager de Alzate, Juan Felipe Alzate, para preguntarle por las imágenes y los permisos de porte de armas. Pero colgó el celular cuando se le dijo que tema.



Otro de los miembros de su equipo le dijo a este diario que ya estaban evaluando el caso.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

