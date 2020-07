Uribe y Cadena destapan cartas de su defensa en caso de pago a testigo

Para las 9 de la mañana de este viernes está prevista la continuación de la audiencia virtual, en la que la Fiscalía pidió prisión domiciliaria para Diego Javier Cadena.



Se trata del abogado del expresidente Álvaro Uribe al que el lunes pasado le imputaron los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.



Las conductas están ligadas al pago de unos 47 millones de pesos al ‘expara’ Carlos Enrique Vélez, el cual Cadena insiste en calificar como ayuda humanitaria.



(Le puede interesar: Defensa de Álvaro Uribe rompe su silencio sobre el caso Cadena)

Sin embargo, para la Fiscalía es claro que Cadena buscaba que Vélez testificara a favor del exmandatario, dentro del proceso que la Corte Suprema le sigue por supuestamente haber manipulado testigos para que acusaran al senador Iván Cepeda de ofrecer dádivas en cárceles para enredar a Uribe y a su hermano Santiago Uribe con el paramilitarismo y, específicamente, con la masacre de El Aro (22 de octubre de 1997).



Esta previsto que en la mañana del viernes, el Ministerio Público siente posición sobre la solicitud de la Fiscalía de darle prisión domiciliaria a Cadena. Si bien para algunos se trata de un tema de trámite, otros lo consideran de fondo por involucrar al político más influyente en los últimos 20 años.



(Lo invitamos a leer: El audio del chofer y el video del testigo que enredan a Diego Cadena)



“Dentro del proceso contra Uribe, el Ministerio Público no ha presentado alegatos, a pesar de que la defensa de Uribe lo hizo después de que rindiera indagatoria, el 8 de octubre de 2019. Aunque no le corren términos, hay expectativa”, dijo una fuente cercana al caso.

La defensa del senador y expresidente Álvaro Uribe califica como "falso testigo" al exparamilitar Carlos Enrique Vélez. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Y si bien ante la Corte hay una agencia especial, diferente a los dos delegados que se presentaron a la audiencia de Cadena, hay interés por saber si la postra de la Procuraduría será la misma con Cadena y con Uribe.



“En el caso de la Corte, la Procuraduría solo está obligada a rendir concepto cuando se le defina la situación jurídica al procesado, y eso aún no ha sucedido”, explicaron en el ente de control.



La agencia especial de la Procuraduría en ese expediente está a cargo de María Lourdes Hernández Mindiola.

En el caso de la Corte, la Procuraduría solo está obligada a rendir concepto cuando se le defina la situación jurídica al procesado, y eso aún no ha sucedido FACEBOOK

TWITTER

‘Falso testigo’

En el caso de Cadena, manifestaron que el tema se está manejando con reserva, ante su trascendencia, y solo se sabrá la postura del Ministerio Público en su intervención de este viernes.



Y aunque la defensa del exmandatario había optado por guardar silencio, luego de la imputación al abogado, el jueves emitió un comunicado de fondo.



En efecto, luego de que EL TIEMPO reveló apartes de dos testimonios a los que la Fiscalía hizo referencia en la imputación, la defensa del exmandatario salió a calificar de “falso testigo” al receptor de los pagos que hizo Cadena: el exparamilitar Carlos Enrique Vélez.



(Le puede interesar: Conductor de Diego Cadena corrobora versión de mi cliente: I. Cancino)



Este diario reveló el video en el que el primo de Vélez, identificado como Ricardo Diosa, dijo que el pago que se había pactado era de 200 millones de pesos.

Sin embargo, aseguró que Cadena tan solo le dio cerca de 48 millones de pesos.

“Preocupa que se publiquen piezas procesales sin darle a la audiencia un contexto que permita un juicio de valor sobre su credibilidad (...). Carlos Enrique Vélez es un falso testigo”, señaló la defensa de Uribe.



Y agregó que distintos medios “dieron a conocer el audio extorsivo que este le dirigió a Diego Cadena, en donde manifiesta estar listo para mentir en su contra, ante la Corte”.

También menciona un artículo de EL TIEMPO en el que se reveló que –7 meses antes de conocer a Cadena– Vélez ya había dado, bajo la gravedad de juramento y ante la Corte, la misma versión que por escrito le dio al abogado de Uribe.



Y sobre el testimonio de Ricardo Diosa, dice la defensa que no resiste ningún análisis, “pues da a entender que en marzo de 2019 se le habrían entregado diez millones de pesos, circunstancia que no tienen ninguna credibilidad si se tiene en cuenta que para esa fecha Diego Cadena no realizaba ninguna gestión profesional a favor de Álvaro Uribe”.

El exparamilitar Carlos Enrique Vélez, a quien la defensa de Uribe califica como "falso testigo", es conocido en el mundo del hampa con el alias de comandante Víctor. Foto: Archivo particular

En ese punto coinciden con Iván Cancino, apoderado de Cadena y quien le dijo a EL TIEMPO que habría detectado al menos cuatro contradicciones en el testimonio de Diosa.



Cancino también dijo que el testimonio del conductor de Cadena les era favorable. Si bien el chofer admitió que les hizo consignaciones a allegados a Vélez, insistió en que eran ayudas humanitarias.



Pero Cancino anunció que solo destapará sus cartas el 3 de agosto, cuando le corresponda hablar a la defensa.

Quien sí hablará este viernes es el apoderado de Iván Cepeda y reiterará que el actuar delictivo de Cadena benefició a Uribe.



(Consulte aquí todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Mientras tanto, la Sala de Instrucción de la Corte inició el estudio de la ponencia que el magistrado César Reyes les presentó sobre la suerte jurídica de Uribe. El próximo jueves habría pronunciamiento de fondo.



UNIDAD INVESTIGATIVA

@UInvestigativaET

u.investigativa@eltiempo.com