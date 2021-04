Vinculan a testigo contra Álvaro Uribe en negocios con poderoso capo

El viernes, 26 de marzo, Carlos Eduardo López Callejas, alias 'Caliche', rindió una ampliación de indagatoria dentro del expediente contra Álvaro Uribe Vélez -por presunto soborno a testigos y fraude procesal-, en el que entregó información de fondo que incluso puede terminar enredando su situación jurídica.



Aunque se han conocido algunos apartes de su ampliación, EL TIEMPO obtuvo el video de la declaración juramentada y en esta 'Caliche' suministra datos de hechos criminales que le endilga a Juan Guillermo Monsalve, el llamado testigo estrella del caso, quien se sostiene en que fue presionado para que se retractara de los señalamientos en contra del expresidente Uribe, sobre nexos con el bloque Metro de las autodefensas.



(Lo invitamos a leer: Los amos de la guerra en Antioquia)

'Caliche' le aseguró al fiscal 11 delegado y al representante de la Procuraduría, Jorge Sanjuan, que conocía la comisión de múltiples delitos por parte de Monsalve, incluidos asesinatos y negocios con un poderoso capo de la mafia.



En el minuto 8:37, después de admitir que ingresó varias veces irregularmente a visitar a Monsalve a La Picota, lo implicó en el crimen de tres personas en el Huila.



(Sobre el tema: Le sale dueña a computador de testigo contra Uribe que revisa Fiscalía)

El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve (derecha) ha sido una ficha clave en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Foto: EL TIEMPO - Archivo particular

"Dentramos (sic) a nombre de otros presos. Monsalve nos mandaba el TD para visitar a las personas (...) En una de esas me dice que le colabore con un proceso que tiene aquí en el Huila de tres muchachos que él degolló y que botó en Rivera, a las afueras. Que le ayudara a buscar a un fiscal, a ver cuánto quería para que le ayudara a tapar ese proceso y que cómo era la vuelta. Yo le dije ¿Con quién?", manifestó Caliche.



Y remata este tema diciendo: "Yo en resumidas ni encontré ni busqué a nadie. Lo único cierto es que me dijo que había degollado a tres personas", dijo 'Caliche', sin que se le preguntaran más detalles y anexó la noticia de EL TIEMPO sobre los degollados.



(Le puede interesar: Los 5 peligrosos capos que lograron que jueces les dieran domiciliaria)

El capo

José Leonardo Muñoz, alias Douglas, capo del narcotráfico actualmente preso. Foto: EL TIEMPO

También aseguró que se hizo tan amigo de Monsalve que este le decía "usted es la luz de mis ojos en Neiva'. Y le mandaba a "estar pendiente de exesposa (Diana Paola) y hasta a averiguar por un "noviecito", que le había pegado a la hija.



Y siguió con el listado de delitos de los que señala a Monsalve.



"Un día me dijo, 'mano, yo recibí una finca en un negocio , ayúdemela a vender. Recibo carros, plata. La finca vale mil millones'. Yo le dije, espere a ver qué sale con los amigos míos en Quindío o en Neiva y me mandó fotografías (...) recuerdo que eran como 28 o 28 fanegadas", narró.



(En contexto: Lo que la Fiscalía halló en el computador de testigo contra Á. Uribe)

'Caliche' asegura que Monsalve le pidió conseguir unos trabajadores para que se fueran a vivir a la finca y él le dijo a su cuñada: "Yo tenía la mujer en Quimbaya, le dije que si le interesaba (...) él les mandó hasta lo del pasaje y allá fueron a parar a Apía, Risaralda en la finca La Veranera".



Se trata del mismo predio bajo investigación de la Fiscalía, que aparece vinculado a Deyanira Gómez, exesposa de Monsalve.



'Caliche' dice que su cuñada estaba muy amañada en la finca porque Monsalve dividió la venta de los plátanos que producía. Pero dice que salieron de pelea por la llegada de los padres de Monsalve.



Y procedió a hablar del supuesto origen del predio.



(Le puede interesar: El video en el que ficha de la mafia menciona a Diego Cadena)

Fiscal Gabriel Jaimes Durán prepara audiencia en la que tendrá que sustentar la preclusión a favor de Uribe. Foto: Fiscalía.

Tras asegurar que Monsalve le pidió que le ayudara a vender una Turbo NPR, una casa en Villavicencio, unos motores para una mina que tenía en Antioquia, habló del capo José Leonardo Muñoz, alias Douglas, uno de los poderosos jefes de la 'Oficina', hoy tras las rejas.



Cuando el fiscal 11 especializado le pregunta por el origen de los recursos de Monsalve, 'Caliche' le dice que este tenía nexos con el narcotráfico.



"Él nombraba a un tal 'el Indio', qué dijo, 'Niño Fabián'. A un señor que le dicen 'Douglas' (...) Es más doctor, le dijo que el negocio de la finca es un negocio que le cayó a 'Douglas' y 'Douglas' se la entregó a él por un negocio de mercancía o de coca, prácticamente, por medio de 'Douglas'", dijo en la ampliación.

Tras decir que está hablado de 'guapo', porque lo van a mandar a matar "10 mil veces", dice que Monsalve le presentó en la Picota a alias 'Douglas'.



"Resulta y pasa que para esa época yo tenía un amigo en el Llano y mi amigo en el Llano me dijo que si conocía al viejo 'Douglas'. Yo le dije que no, pero que tenía un amigo que sí, que está en el patio de él (...) me dijo que necesitaba que le colaboraran con un negocio (...) Yo le dije (a Monsalve), viejo, que aquí hay un amigo que quiere hablar con ese cucho 'Douglas'", aseguró 'Caliche'.

Paras y langosta

Y agregó que le cobraron un millón de peso por el ingreso de su amigo (Germán Quintero Pachón) a La Picota, que tenía un problema de tierras en los Llanos.



"Hubo un problema y mi amigo no pudo ingresar la primera vez (...) yo entré solo y Monsalve me dijo que los del Inpec, que les dije que cuadraran bien la visita con su amigo (...) Y nos tenían langosta de almuerzo para cada uno, yo que no como pescado (...) Germán Quintero entró porque el viejo 'Douglas' tenía una propiedad yendo para Cumaral, un lote grande de 7 hectáreas y mi amigo también tenía predios ahí y entonces iba detrás de comprarle o venderle el predio de él", señaló.

Para más señas, dijo que Douglas tenía "un sarcoma o un hongo en el brazo y que una doctora entró ese día para mirarle esa cosa". Y reiteró que la finca de Monsalve la obtuvo a través de 'Douglas' 'por una vuelta'.



Y auque dentro del expediente se ha insistido en que Monsalve nunca fue paramilitar, alias 'Caliche' se encarga de revelar una supuesta disputa con un paramilitar por el control de una región, que estaría vinculado al caso de los degollados en Neiva.

El abogado Miguel Ángel del Río, apoderado de Juan Guillermo Monsalve. Foto: Archivo particular

'Se está autoincriminando'

EL TIEMPO contactó al penalista Miguel Ángel del Río, quien aseguró que Monsalve sí conoce a alias 'Douglas', porque estuvieron en la misma cárcel. Pero negó que tuviera cualquier nexo con la finca: "Monsalve lo conoce, estuvo preso con él, pero es falso lo que narra 'Caliche'.



"El señor López se ha dedicado en las últimas semanas a incriminarse él mismo en la comisión de un delito. Por ejemplo, eso que dice de los degollados, que trató de convencer a un fiscal y que tenía conocimiento de lo que había pasado, no es más que una participación en una conducta delictiva", dijo el penalista y advirtió que según su cliente, esos hechos nunca existieron.



Y se pregunta, ¿por qué no había denunciado nada eso ante las autoridades? Además, recalcó que Monsalve está pagando una condena por unos delitos y que es precisamente esa conducta delictiva la que lo llevó a conocer lo que ha declarado en el caso Uribe.



"Nada de eso desvirtúa la declaración entregada dentro del caso contra Uribe que tiene hoy llamado a juicio al abogado Diego Cadena. Lo que están buscando en deslegitimar al testigo en la audiencia del 6 de abril, en la que la Fiscalía debe sustentar la solicitud de preclusión", dijo del Río.



Y manifestó que le corresponde a las autoridades indagar lo de los degollados y de más episodios contados por 'Caliche' a una semana de la audiencia clave: "En el eventual caso de que Juan Guillermo tenga nexo con alguno de esos hechos, no borra el soborno a testigos y fraude procesal".

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET