A defensa de Á. Uribe no le suena que unan su caso con el de Cadena

El penalista Iván Cancino le reveló a EL TIEMPO que desde la semana pasada le pidió al fiscal General, Francisco Barbosa, que el proceso que se le sigue a Álvaro Uribe Vélez, por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal, se acumule con el que se le sigue por esos mismos hechos a Diego Cadena, exapoderado del expresidente.



A ambos se les imputaron cargos y se les impuso medida de aseguramiento, con detención domiciliaria.



(Lo invitamos a leer: Proceso de Álvaro Uribe por El Aro ya está en la Comisión de Acusación)

Diego Cadena asegura que ha actuado apegado a la ley. Foto: Archivo Particular

“Pedí que acumulara los proceso en el fiscal que quieran: Daniel Hernández (que lleva el caso contra Diego Cadena), Gabriel Jaimes, (a quien se le asignó el expediente de Uribe) o uno nuevo. : Están en el mismo estado, por la ley 906, por eso pido que que se unifiquen las dos investigaciones y vayamos en un solo proceso”, le explicó Cancino a EL TIEMPO en Vivo.



Y aseguró que la solictud también señala que la acumulación procesal es para mayor facilidad para las partes, conexidad y economía procesal.



(Le puedde interesar: La fortuna de Cadena, el polémico abogado del expresidente Uribe)



También dijo que está esperando a que le se le resuelva la apelación a la medida de aseguramiento en contra de Cadena, quien admitió que le hizo pagos a testigos dentro del proceso contra Uribe, a manera de viáticos y ayuda humanitaria.



"Ni el expresidente ni Diego Cadena cometieron delito alguno", señaló Cancino.

El penalista Iván Cancino es el apoderado de Diego Cadena. Foto: EL TIEMPO

Defensa de Uribe dice no

Sin embargo, miembros de la defensa del expresidente le anticiparon a EL TIEMPO que no están de acuerdo con la solicitud de su colega Cancino.



"No. de nunguna manera", señalaron.



(Además: Los 5 puntos y audios de la defensa de Diego Cadena)



De hecho, esperan que Uribe recupere este miércoles su libertad bajo el argumento de que, después de que su caso pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía -luego de su renuncia a la curul de senador-, debe empezar de ceros y no media una imputación.



La audiencia está programada para las 9 de la mañana.



