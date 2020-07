Defensa de Álvaro Uribe rompe su silencio sobre el caso Cadena

La defensa del senador Álvaro Uribe Vélez había optado por guardar silencio de cara a la imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra Diego Cadena, abogado del expresidente.



Sin embargo, la publicación de EL TIEMPO de apartes de los testimonios que la Fiscalía usó en la imputación a Cadena de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal los llevó a hacer llegar a este diario un pronunciamiento.



El penalista Diego Cadena asegura que ha actuado apegado a la ley. Foto: Archivo Particular

EL TIEMPO reveló apartes del testimonio de Ricardo Diosa Londoño, primo del exparamilitar Carlos Enrique Vélez. Este asegura que Cadena fue a buscar a Vélez a la cárcel y le ofreció 200 millones de pesos para testificar dentro del proceso que se le sigue a Uribe Vélez en la Corte por la posible compra de testigos.



(Le puede interesar: Audio con el que defensa de Uribe busca tumbar a testigo en su contra) Londoño habla de pagos por más de 40 millones de pesos. pero Cadena y su defensa aseguran que la suma es mucho menor y que obedeció a un acto humanitario.

Al respecto, la defensa de Uribe hizo saber que:



1. Preocupa que se publiquen piezas procesales sin darle a la audiencia un contexto que permita un juicio de valor sobre su credibilidad. Es el caso de la publicación del vídeo de la declaración de Ricardo Diosa, primo de Carlos Enrique Vélez.



2. Carlos Enrique Vélez es un falso testigo. No sólo distintos medios de comunicación dieron a conocer el audio extorsivo que este le dirigió a Diego Cadena en donde manifiesta estar listo para mentir en su contra ante la Corte, sino que EL TIEMPO dio a conocer que el propio Vélez, 7 meses antes de conocer a Cadena, ya había dado, bajo la gravedad de juramento y ante la Corte Suprema de Justicia, la misma versión que por el escrito le dio al abogado Cadena cuando lo visitó por primera vez en la cárcel de Palmira.



3. El testimonio de Ricardo Diosa no resiste ningún análisis, pues da a entender que, en marzo del año de 2019, se le habrían entregado diez millones de pesos, circunstancias que no tiene ninguna credibilidad si se tiene en cuenta que para esa fecha:



- Diego Cadena no realizaba ninguna gestión profesional a favor del doctor Álvaro Uribe Vélez.



- Carlos Enrique Vélez ninguna declaración debía dar, pues el proceso contra Iván Cepeda había concluido desde abril de 2018.



- Para esa época, ya era pública la investigación que existía, en contra del Doctor Álvaro Uribe Vélez y Diego Cadena, por la supuesta manipulación del testimonio de Carlos Enrique Vélez, siendo absurdo que ante ese escenario se le hiciera un pago a dicho testigo.

Imagen del video de declaración de Ricardo Diosa ante la Fiscalia. Foto: Archivo particular

El 3 de agosto está progamada la intervención de la defensa de Cadena, en manos del penalista Iván Cancino, y personas cercanas a su entorno le dijeron a este diario que desmontarán, uno a uno, los argumentos de la Fiscalía.



Su principal argumento es que nunca hubo pagos en efectivo, como lo indica Diosa y que el dinero consignado era una ayuda humanitaria para un menor que, la Fiscalía ya demostró, que no existe.



Además, que los otrossupuestos pagos están fundamentados en simples testimonios de personas del entorno de Carlos Enrique Vélez.



Sin embargo, para la Fiscalía es claro que el artículo 444 del Código Penal no establece montos a la hora de definir un soborno en actuación penal. Además, que es claro que para que se tipifique este delito -que se le imputó a Cadena junto con el de fraude procesal- es necesario que se busque algún beneficio del autor del soborno o de un tercero. Y la Corte ya tiene probado que los abogados de Uribe anexaron el testimonio de Vélez para la defensa del senador y expresidente.

El exparamilitar Carlos Enrique Vélez, es conocido con el alias de comandante Víctor. Foto: Archivo particular

El caso de Uribe Vélez está a punto de resolverlo la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que ya tiene ponencia tras haberlo escuchado en indagatoria a finales de 2019.



El Ministerio Público también está pendiente de pronunciarse tanto en el caso Cadena como en el de Álvaro Uribe Vélez. Sobre este último EL TIEMPO estableció que ya hay un alegato listo desde hace semanas.



