¿Quién es Gabriel Jaimes, el hombre que pide precluir el caso Uribe?

En 1997, Gabriel Ramón Jaimes Durán era profesor de Derecho en la sede de la Universidad Cooperativa de Barrancabermeja y hoy, con una larga trayectoria y padrinos como el exprocurador Alejandro Ordóñez, es el tercer funcionario de mayor rango en la Fiscalía.



El fiscal Francisco Barbosa le designó el proceso contra Álvaro Uribe Vélez, por presunto soborno a testigos y fraude procesal, que pasó a la Fiscalía tras la renuncia del exmandatario a su curul en el Senado. Pero Jaimes ya había tenido procesos sensibles, como el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y piezas del escándalo de Odebrecht.



Álvaro Uribe Vélez, expresidente, e Iván Cepeda, senador de la República. Foto: EL TIEMPO

Ordóñez, su amigo y coterráneo, lo designó procurador Delegado ante la Sala Penal de la Corte Suprema, alto tribunal al que hoy se enfrenta por el caso Uribe.



"Tendrá que desvirtuar las 1.560 páginas de la formulación de cargos y medida de aseguramiento contra Uribe", señaló una fuente de la Corte



Allí, ejerció funciones de Ministerio Público en casos especiales, como del Gómez Hurtado, y relacionadas con el conflicto armado: "También presenté conceptos en recursos extraordinarios de revisión y casación ante la Corte Suprema de Justicia; e intervine en investigaciones y juicios contra aforados legales y constitucionales", dice el propio Jaimes en su hoja de vida.



Y también se refiere a su trayectoria como magistrado auxiliar del Consejo de Estado y a su carrera en el búnker. Se inició fiscal seccional en Bucaramanga, de donde es oriundo.

Esteban Ramos y Luis Alfredo Ramos. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Casos polémicos

El caso Uribe lo puso bajo la lupa, pero ya antes había estado en un proceso polémico, que involucra a Esteban Ramos por presunto cohecho.



Los investigadores del CTI señalan que Ramos Maya habría financiado voluntariamente el desplazamiento aéreo a Medellín (Antioquia) del fiscal José Ignacio Umbarila, quien debía asistir a una audiencia relacionada con un caso en el que estaría involucrado su padre, Luis Alfredo Ramos.



Un oficio de Jaimes pidió frenar la imputación hasta que se analizara en un comité después del cual fue imputado.

Su participación en el caso Gómez también tuvo un episodio controvertido del que Jaimes aún hoy prefiere no hablar.



En 2009, cuando el entonces procurador Alejandro Ordoñez, le encargó la misión de viajar a Estados Unidos y México con el fin de continuar la investigación por el magnicidio y su auxiliar José del Cristo Huertas.



Su misión era escuchar las versiones que sobre el tema iban a entregar Fernando Botero Zea, ex ministro de Defensa del expresidente Ernesto Samper, así como del confeso narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’.

La filtración de esas declaraciones generó molestia entre las autoridades de Estados Unidos, y se dijo en su momento que habría tomado la decisión de congelar la visa de entrada a ese país de Jaimes.



EL TIEMPO le preguntó esta semana al fiscal Jaimes por el estado de su visa, pero dijo que no hablaría de ese tema: “No, no fue rev (…) Sobre este tema no hago pronunciamientos. No quiero referirme sobre ese tema”.



Sin embargo, el Fiscal General de la Nación ha señalado que su funcionario tiene permiso de entrada a los Estados Unidos.

Enrique Gómez Martínez, abogado de la familia y sobrino del líder asesinado. Foto: EL TIEMPO

Gómez y Bejarano

“Es un fiscal de carrera con larga trayectoria en la institución, tiene mucho manejo de audiencia y siempre lo he visto al día a nivel normativo y de jurisprudencia. Tiene una capacidad importante de estructurar programas metodológicos de investigación involucrando a diversos abogados, fiscales e investigadores”, le dijo a EL TIEMPO Enrique Gómez Martínez, con quien viajó Jaimes a Estados Unidos y México.



Por su parte el abogado Ramiro Bejarano, aseguró que, en su criterio, el fiscal Jaimes no tiene las condiciones de imparcialidad para administrar justicia.



Por su parte, el senador Iván Cepeda, aseguró que Jaimes dejó a un lado la investigación contra el imputado (Uribe) y se dedicó a investigarlo a él (víctima dentro del caso) y contra el llamado testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve.

