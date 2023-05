Oficialmente, Laura Barrera Coronado, juez 41 penal del circuito de Bogotá, anunció que este martes empezará a leer el fallo con el que se pronunciará sobre el futuro judicial del expresidente Álvaro Uribe.



Barrera programó dos días para exponer el escenario que sigue dentro del proceso contra Uribe por presunto fraude procesal y soborno a testigos. Por segunda ocasión y luego de recibir el expediente de manos de la Corte Suprema, la Fiscalía está pidiendo que el caso se precluya, una postura jurídica que apoya el Ministerio Público y que ya se negó en una primera oportunidad.

Punto medio

Y aunque Barrera prohibió a las partes hablar públicamente del proceso, EL TIEMPO consultó a expertos penalistas y allegados al caso quienes anticiparon 4 escenarios que se pueden registrar este miércoles, cuando la juez culmine su intervención.



“El primero es que la juez acceda a la solicitud de preclusión de las dos conductas que se investigan, como lo ha solicitado ya en dos ocasiones el ente acusador; o que pida la preclusión parcial, de solo una”, señaló el penalista Jesús Albeiro Yepes.



En esto coincide el abogado penalista Francisco Bernate.

El fiscal Javier Cárdenas insiste en la llamada atipicidad de las conductas y la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, argumentos que rechazan las víctimas quienes alegan que hay evidencia de todo lo contrario.



Un investigador cercano al caso señala que, dentro del proceso, la defensa ha destapado evidencia de que el expresidente no sabía que su abogado Diego Cadena les había hecho desembolsos y ofrecimientos a testigos para que se retractaran de testimonios en contra de Uribe.

'No puede ordenar acusar'

Por eso, no descarta que el soborno a testigos sea el delito que se precluya, en caso que se presente ese escenario.



En lo que sí es enfático el penalista Yepes es en que si la juez niega la preclusión (de una o de las dos conductas), esto no significa que Uribe vaya a ser automáticamente imputado, acusado y llamado a juicio.



“En el sistema penal acusatorio no es propio de los jueces entrar a definir si se acusa o no, así para algunos se infiera. Es prerrogativa exclusiva de la Fiscalía definir si imputa”, explicó Yepes, abogado de Santiago Uribe, hermano del expresidente.



Y el penalista Bernate agrega que “es la Fiscalía la que entraría a definir si acusa y van a juicio, o si presenta una tercera solicitud de preclusión”.



Ante este último escenario, Yepes manifiesta que el ente acusador puede incluso cambiar la causal por la que pide que se precluya, previstas en el artículo 332 del Código de Procedimento Penal.

Una de esas causales es el vencimiento del término máximo para pedir la preclusión o acusar. En ese escenario se puede nombrar a un nuevo fiscal para que adopte una decisión en un término de 60 días o 90 si hay concurso de delitos.



Sin embargo, es claro que la dilación de este caso –que ha llevado a Uribe a concentrarse más en su defensa– no es por inactividad del proceso sino por los recursos presentados, en especial por las víctimas.

¿Se puede apelar?

En lo que no coinciden los expertos es en si la decisión de la juez la puede apelar la defensa del expresidente o las víctimas dentro del proceso.



Para Bernate, solo la Fiscalía puede apelar. Para Yepes, las víctimas también tienen ese derecho y la defensa estaría legitimada para proceder en igual sentido, de considerarlo necesario en derecho.



La discusión sobre este punto podría dilatar el proceso e incluso abrir paso a tutelas. Al igual que la posibilidad de que la Fiscalía pueda pedir preclusión por tercera o por cuarta vez.



Para allegados a las víctimas ese escenario no es posible.

En cualquier caso, es claro que sin importar cuál que sea la decisión de la juez –que terminará de leer el fallo el próximo miércoles, si todo sigue como está programado–, también tendrá repercusiones políticas por la figura que sigue representando Uribe y por su dignidad.



También tendrá efectos en el proceso en contra del abogado Cadena que, por ahora, ya tiene suspendida la tarjeta profesional por tres años mientras su caso se retoma en tribunales.



El fallo se produce en un año electoral, en el que el partido de Uribe –Centro Democrático– encarna a la oposición.

